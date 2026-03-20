Президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны, - The Times

Центральная избирательная комиссия считает, что проведение президентских выборов в 2026 году в Украине невозможно из-за войны и законодательных требований. Это ставит Киев "на путь конфронтации с США".

Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Выборы в этом году невозможны

Члены рабочей группы по выборам должны были представить законопроект парламенту в конце февраля, но сообщили журналистам, что им еще предстоит решить ключевые вопросы — как обеспечить честные выборы без российских атак или вмешательства. Обсуждения продлятся как минимум до конца мая.

По словам избирательной комиссии, честные выборы невозможны раньше, чем через 6 месяцев после установления перемирия с Россией.

"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна быть прекращена, должна быть установлена четкая линия разграничения и только после этого нужен шестимесячный период для организации выборов", — отметил заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.

Риски для Украины

The Times отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил план проведения выборов в рамках любого мирного соглашения с РФ. Трамп также периодически повторял кремлевские нарративы о выборах в Украине.

Рабочая группа исключила возможность проведения выборов во время боевых действий, учитывая риск российских ударов по избирательным участкам и массовых жертв. Дубовик также заявил, что ограничения свободы слова и передвижения в условиях военного положения могут помешать избирательной кампании.

По его словам, оппозиционные партии не хотят соглашаться на цифровое голосование, которое потенциально может быть сфальсифицировано правительством и будет закрыто для международных наблюдательных миссий".

Рабочая группа изучает варианты, как организовать голосование для примерно 6 миллионов беженцев за рубежом, примерно 3 миллионов украинцев в российской оккупации и почти 1 миллиона военнослужащих, многие из которых находятся на передовой.

В то же время выборы должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз.

The Times также описывает парламентский кризис в Украине и отмечает, что Зеленскому приходится полагаться на консенсус с оппозиционными партиями для принятия законов.

