Президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны, - The Times

Центральная избирательная комиссия считает, что проведение президентских выборов в 2026 году в Украине невозможно из-за войны и законодательных требований. Это ставит Киев "на путь конфронтации с США".

Выборы в этом году невозможны

Члены рабочей группы по выборам должны были представить законопроект парламенту в конце февраля, но сообщили журналистам, что им еще предстоит решить ключевые вопросы — как обеспечить честные выборы без российских атак или вмешательства. Обсуждения продлятся как минимум до конца мая.

По словам избирательной комиссии, честные выборы невозможны раньше, чем через 6 месяцев после установления перемирия с Россией.

"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна быть прекращена, должна быть установлена четкая линия разграничения и только после этого нужен шестимесячный период для организации выборов", — отметил заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Никаких выборов в Украине до прекращения огня, - Зеленский

Риски для Украины

The Times отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил план проведения выборов в рамках любого мирного соглашения с РФ. Трамп также периодически повторял кремлевские нарративы о выборах в Украине.

Рабочая группа исключила возможность проведения выборов во время боевых действий, учитывая риск российских ударов по избирательным участкам и массовых жертв. Дубовик также заявил, что ограничения свободы слова и передвижения в условиях военного положения могут помешать избирательной кампании.

По его словам, оппозиционные партии не хотят соглашаться на цифровое голосование, которое потенциально может быть сфальсифицировано правительством и будет закрыто для международных наблюдательных миссий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69% украинцев считают, что выборы следует проводить после полного завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

  • Рабочая группа изучает варианты, как организовать голосование для примерно 6 миллионов беженцев за рубежом, примерно 3 миллионов украинцев в российской оккупации и почти 1 миллиона военнослужащих, многие из которых находятся на передовой.

В то же время выборы должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз.

The Times также описывает парламентский кризис в Украине и отмечает, что Зеленскому приходится полагаться на консенсус с оппозиционными партиями для принятия законов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никто не хочет выборов во время войны. Все боятся их разрушительного влияния, - Зеленский

Топ комментарии
Президент це не прізвище, а посада строком на 5 років. Далі посада залишається, а прізвище ні.
20.03.2026 22:49
показать весь комментарий
20.03.2026 22:49 Ответить
Все можливо аби бажання було!Це відмазки.Купа всього онлайн і інших речей безпечно для будь кого що тут що за кордоном навіть на окупованих проголусувати !Але ні бо це буде крах системи.А ви бдуть тягнути це роками готуючи ділянку щоб втекти безпечно.
20.03.2026 23:02
показать весь комментарий
20.03.2026 23:02 Ответить
Віктор Федорович навіть до кінця каденції не зміг
20.03.2026 22:51
показать весь комментарий
20.03.2026 22:51 Ответить
Для таких випадків і передбачений в/о.
20.03.2026 22:59
показать весь комментарий
20.03.2026 22:59 Ответить
Так зєля і є в/о. Бо немає в Конституції або в якомусь законі вимоги, що після закінчення п'ятирічного терміну обов'язки Президента автоматично переходять до голови ВРУ. Є Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
20.03.2026 23:07
показать весь комментарий
20.03.2026 23:07 Ответить
Є така постанова про призначення його в/о? а як обов'язки Президента переходять до голови ВРУ?
20.03.2026 23:24
показать весь комментарий
20.03.2026 23:24 Ответить
Окремої постанови не потрібно, 108 статті достатньо. Бо виборів немає, і відповідно, нового Президента - теж.
У тій самій статті перелічені випадки, в яких повноваження Президента припиняються достроково.

Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
показать весь комментарий
20.03.2026 23:31 Ответить
Дострокових, це до завершення строку, а строк завершився.
20.03.2026 23:36
показать весь комментарий
20.03.2026 23:36 Ответить
Не вдається провести. Зараз не 2014. Купа людей на фронті, куди НРК і дрон ледь дістанеться. Мільйони втекли, дільниць на всіх не вистачит. І потрібна свобода для опозиційної агітації, яку зараз повністю замінив тєлємарафєт.
20.03.2026 23:46
показать весь комментарий
20.03.2026 23:46 Ответить
І коли буде свобода для опозиційної агітації?
20.03.2026 23:48
показать весь комментарий
20.03.2026 23:48 Ответить
Не знаю. Але без цього вибори - то профанація, як на росії.
21.03.2026 00:10
показать весь комментарий
21.03.2026 00:10 Ответить
За словами виборчої комісії, чесні вибори неможливі через участь в виборах нечесної влади.
20.03.2026 22:57
показать весь комментарий
20.03.2026 22:57 Ответить
****, генерал *******.
показать весь комментарий
20.03.2026 22:57 Ответить
Та без проблем! 4разового ухилянта, того що писюкав нєтлєнку бюджетним коштом+крав з бюджеру гроші літаками, офшорами - згідно з ККУ можна прибрати на шконку..а далі розберемось.
20.03.2026 22:57
показать весь комментарий
20.03.2026 22:57 Ответить
У 2014 і 2019 вибори були можливі,бо війна була локальна.Мені теж набрид квартал як гірка редька.Але на жаль до заморозки війни вибори не можливі.
20.03.2026 22:58
показать весь комментарий
20.03.2026 22:58 Ответить
Все можливо аби бажання було!Це відмазки.Купа всього онлайн і інших речей безпечно для будь кого що тут що за кордоном навіть на окупованих проголусувати !Але ні бо це буде крах системи.А ви бдуть тягнути це роками готуючи ділянку щоб втекти безпечно.
20.03.2026 23:02
показать весь комментарий
20.03.2026 23:02 Ответить
ШО ТИ МЕЛЕШ?))) Яке ще купа всього онлайн?) Досить буде 1 програміста і все намалюють як треба.
20.03.2026 23:18
показать весь комментарий
20.03.2026 23:18 Ответить
Вибори, коли на державному рівні заборонена критика Зеленського будуть тим самим, що й вибори в ссср.
20.03.2026 23:34
показать весь комментарий
20.03.2026 23:34 Ответить
А якщо заморозки війни не буде?
показать весь комментарий
20.03.2026 23:02 Ответить
А у Зеленського є бажання "заморозки війни"?
20.03.2026 23:04
показать весь комментарий
20.03.2026 23:04 Ответить
Хмм а тисячу можуть отримати хто бажає в будь якому виді онлайн ,або фізично.Дія,цнап,будь які кабінети і купа всього.Справа не в війні і можливостях,а вбажанні і розумінні Зе команди що настане холодний душ і відповідальність.А це приговор.
20.03.2026 23:00
показать весь комментарий
20.03.2026 23:00 Ответить
тепер можна сказати, що війна в Україні до кінця 26 року ,а може і дальше не закінчиться.А все тому, що "тромб" і куйло ненавидять "зепоцріота" конкретно, і від цієї ненависті буде знищуватись Україна і чинитися геноцид українського народу,та продовжуватися повзуча окупація України рашистом...
20.03.2026 23:00
показать весь комментарий
20.03.2026 23:00 Ответить
Та тут справа не в персоналіях.

Путін ставить собі за мету ввійти в історію як завойовник - бо інакше прийдеться ввійти в історію як чувак який довів все до знищення і розвалу. І йому нічого запропонувати рузкім крім метрів квадратних чужих земель.

Чи ви думаєте він будь-як погодиться на заморозку і таких ну все розходимся? А куди дівати 2 млн армію? А всю економіку яка робить на ВПК? А народу отпропагандованому що сказати?
показать весь комментарий
20.03.2026 23:21 Ответить
Скільки можна повторювати цю телемарафонівську маячню про те, що ***** не може зупинити війну бо незнає куди подіти мобілізованих зеків та економіка тримається на ВПК.
20.03.2026 23:39
Просто включіть логіку, проблема куди подіти мобілізованих неминуча, оскільки війна рано чи пізно, але закінчиться і чим довше вона продовжуватиметься тим більшою буде кількість людей з бойовим досвідом та травмами.
ВПК під час війни -монстр який пожирає економіку, оскільки він тільки поглинає ресурси,а створений ним продукт одразу спалюється на фронті. Крім того , зупинка війни не означає моментальну зупинку ВПК, він може і далі працювати на створення запасів зброї та експорт, скорочуючи виробництво поступово.
Пропанагдований народ повірить в будь-яку оголошену лідером перемогу, а на тих хто з цим не погодиться у ***** вистачить поліції, автозаків та психлікарень.
показать весь комментарий
20.03.2026 23:39 Ответить
Какого х какой то шнырь из какого то цвк определяет возможность или невозможность выборов и легитимизирует просроченца,ещё мнение моего кота поэтому вопросу здесь осветите.
20.03.2026 23:01
показать весь комментарий
20.03.2026 23:01 Ответить
Виборів не буде десь так до 2034 року. А там мобресурс закінчиться, війна відповідно теж закінчиться, та й будуть вибори.
20.03.2026 23:09
показать весь комментарий
20.03.2026 23:09 Ответить
В какой только стране они будут у тому времени, это вопрос)
20.03.2026 23:44
показать весь комментарий
20.03.2026 23:44 Ответить
На той час це питання вже не викликатиме таких сильних емоцій, як зараз. Будуть важливіші більш приземлені потреби)
20.03.2026 23:52
показать весь комментарий
20.03.2026 23:52 Ответить
все нормаль, пацани - буба з вами форева!
20.03.2026 23:21
показать весь комментарий
20.03.2026 23:21 Ответить
Все неможливе при бажанні може стати можливим. Наприклад, 3 українського президента вибирали в 3 тури, хоча по законодавчим вимогам - 2. Також в 2014 році чинні законодавчі вимоги не дозволяли позбавити януковича посади президента, але ВРУ швиденько ухвалила своєю постанову нові вимоги.
20.03.2026 23:23
показать весь комментарий
20.03.2026 23:23 Ответить
Бо в нас Парламетсько Президенська Республіка.
20.03.2026 23:26
показать весь комментарий
20.03.2026 23:26 Ответить
Та яка різниця, яка республіка. Я говорю про сам факт того, що в Україні закон це дишло, яке можна вертіти в будь-яку сторону. Те що сьогодні цевекуну розповідають, що вибори неможливі нічого не значить, завтра прийде команда ОПи провести вибори і вони вже будуть говорить зовсім протилежне, а ВРУ прийме поставу, що вибори під час війни можливі .
20.03.2026 23:46
показать весь комментарий
20.03.2026 23:46 Ответить
Вважаєш, що Ющенка вибрали незаконно?
20.03.2026 23:50
показать весь комментарий
20.03.2026 23:50 Ответить
Дети в школу и детски сады ходят каждый день. А выделить пару дней на голосование в тех же школах это уже проблема бо может бимба прилететь это уже проблема? Ну так там же бомбоубежища есть. Дети могут сидеть там во время тревоги а взрослые достигшие совершеннолетия не могут? Ну там же есть бомбоубежища правда ведь?
20.03.2026 23:43
показать весь комментарий
20.03.2026 23:43 Ответить
Така собі окупація влади владою. І це почалось з травня 2019 року, коли біомаса обирала "сваіво". І саме прикре те, що тих упоротих не меншає на тлі того безчинства у власних структурах.
Висновок сам напрошується: воюють два вови; один - моль, другий - клован. А гине люд. Ну, тей, що у молі мені не шкода, а ось за наших хлопів сльози.
показать весь комментарий
20.03.2026 23:54 Ответить
 
 