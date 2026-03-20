Президентские выборы в Украине в 2026 году невозможны, - The Times
Центральная избирательная комиссия считает, что проведение президентских выборов в 2026 году в Украине невозможно из-за войны и законодательных требований. Это ставит Киев "на путь конфронтации с США".
Об этом пишет The Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Выборы в этом году невозможны
Члены рабочей группы по выборам должны были представить законопроект парламенту в конце февраля, но сообщили журналистам, что им еще предстоит решить ключевые вопросы — как обеспечить честные выборы без российских атак или вмешательства. Обсуждения продлятся как минимум до конца мая.
По словам избирательной комиссии, честные выборы невозможны раньше, чем через 6 месяцев после установления перемирия с Россией.
"Все согласны, включая членов парламента, что активная фаза боевых действий должна быть прекращена, должна быть установлена четкая линия разграничения и только после этого нужен шестимесячный период для организации выборов", — отметил заместитель председателя ЦИК Украины Сергей Дубовик.
Риски для Украины
The Times отмечает, что президент США Дональд Трамп настаивал на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский представил план проведения выборов в рамках любого мирного соглашения с РФ. Трамп также периодически повторял кремлевские нарративы о выборах в Украине.
Рабочая группа исключила возможность проведения выборов во время боевых действий, учитывая риск российских ударов по избирательным участкам и массовых жертв. Дубовик также заявил, что ограничения свободы слова и передвижения в условиях военного положения могут помешать избирательной кампании.
По его словам, оппозиционные партии не хотят соглашаться на цифровое голосование, которое потенциально может быть сфальсифицировано правительством и будет закрыто для международных наблюдательных миссий".
- Рабочая группа изучает варианты, как организовать голосование для примерно 6 миллионов беженцев за рубежом, примерно 3 миллионов украинцев в российской оккупации и почти 1 миллиона военнослужащих, многие из которых находятся на передовой.
В то же время выборы должны соответствовать международным стандартам, чтобы не сорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз.
The Times также описывает парламентский кризис в Украине и отмечает, что Зеленскому приходится полагаться на консенсус с оппозиционными партиями для принятия законов.
У тій самій статті перелічені випадки, в яких повноваження Президента припиняються достроково.
Стаття 112. У разі дострокового припинення повноважень Президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї Конституції виконання обов'язків Президента України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України в період виконання ним обов'язків Президента України не може здійснювати повноваження, передбачені пунктами 2, 6-8, 10-13, 22, 24, 25, 27, 28 статті 106 Конституції України.
Путін ставить собі за мету ввійти в історію як завойовник - бо інакше прийдеться ввійти в історію як чувак який довів все до знищення і розвалу. І йому нічого запропонувати рузкім крім метрів квадратних чужих земель.
Чи ви думаєте він будь-як погодиться на заморозку і таких ну все розходимся? А куди дівати 2 млн армію? А всю економіку яка робить на ВПК? А народу отпропагандованому що сказати?
Просто включіть логіку, проблема куди подіти мобілізованих неминуча, оскільки війна рано чи пізно, але закінчиться і чим довше вона продовжуватиметься тим більшою буде кількість людей з бойовим досвідом та травмами.
ВПК під час війни -монстр який пожирає економіку, оскільки він тільки поглинає ресурси,а створений ним продукт одразу спалюється на фронті. Крім того , зупинка війни не означає моментальну зупинку ВПК, він може і далі працювати на створення запасів зброї та експорт, скорочуючи виробництво поступово.
Пропанагдований народ повірить в будь-яку оголошену лідером перемогу, а на тих хто з цим не погодиться у ***** вистачить поліції, автозаків та психлікарень.
Висновок сам напрошується: воюють два вови; один - моль, другий - клован. А гине люд. Ну, тей, що у молі мені не шкода, а ось за наших хлопів сльози.