69% украинцев считают, что выборы следует проводить после полного завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Отношение украинцев к выборам во время войны: что известно?

Большинство граждан Украины поддерживают проведение выборов только после заключения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Социологи задали вопрос: "Представьте, что действительно имеет место прекращение огня и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из европейских стран и т. д. Стоит ли тогда Украине после этого проводить национальные выборы?".

Так, лишь 12% граждан считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий.

"Еще 13% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. По сравнению с декабрем 2025 года доля таких людей снизилась с 23%. То есть стало даже меньше тех, кого устраивали выборы после перемирия с гарантиями безопасности", — отметили социологи.

В то же время, отметили в КМИС, с декабря 2025 года по март 2026 года с 59% до 69% сейчас стало больше тех, кто считает, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Отношение украинцев к выборам во время войны: что известно?

Методология

Опрос проводился с 1 по 8 марта. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • Спикер ВР Стефанчук заявил, что законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время.

З одного бо ЦЕ ВІРНО - бо закон і неможливо провести вибори та агітацію і тд і тд. А з іншого боку при ЗЕ до наступника від України лишиться населення в одну Словаччину
18.03.2026 11:14 Ответить
а коли буде це завершення війни? Через рік чи через 10 років? Чи може через 100 років? Хтось знає?
18.03.2026 11:17 Ответить
100,99% брехня
18.03.2026 11:17 Ответить
З одного бо ЦЕ ВІРНО - бо закон і неможливо провести вибори та агітацію і тд і тд. А з іншого боку при ЗЕ до наступника від України лишиться населення в одну Словаччину
18.03.2026 11:14 Ответить
КМІС ніяк не вгомониться - хто їм дров/грошей/ підкидає
18.03.2026 11:17 Ответить
Хто гроші дає, той КМІС і танцює
а коли буде це завершення війни? Через рік чи через 10 років? Чи може через 100 років? Хтось знає?
18.03.2026 11:17 Ответить
100,99% брехня
18.03.2026 11:17 Ответить
Тобто більшість вважає, що вибори потрібно проводити після деокупації усіх окупованих на даний момент територій? А до тих пір нехай нейвеличніший и слуги очолюють країну?
18.03.2026 11:20 Ответить
~90% українців вважають що Зебіла треба прибрати у будь який спосіб якнайшвидше, не обов'язково законний бо інакше нам кінець.
18.03.2026 11:23 Ответить
Самое главное, что речь в этих говнооТБросах вообще не идёт о выборах в ВР. Никаких президентских выборов и тем более "референдумов" не должно быть до выборов в ВР и создания там правящей коалиции, которая и должна взять власть в стране согласно Конституции Украины. А после этого вопрос президентских выборов будет выглядеть совсем по-другому, т.к. Янелох сразу станет соседом Хама по Рублёвке.
18.03.2026 11:24 Ответить
18.03.2026 11:26 Ответить
Нехай кміс спитає - чи вірять українці що будуть вибори взагалі?
18.03.2026 11:25 Ответить
Все правильно тільки, не після якоїсь там угоди, а після повної перемоги України, звільненні усіх територій та знищення кількох мільйонів кацапів, які загрожують Україні!
18.03.2026 11:50 Ответить
А все це настане коли ти приїдеш в Україну та вступиш до лав ЗСУ. Ти ж так зробиш,правда?
18.03.2026 11:55 Ответить
Я на своєму місці там де і маю бути!
18.03.2026 11:58 Ответить
Не буде перемоги з поточною системою управління, тому що з таким рівнем розкрадання бюджетних коштів це квиток в один кінець.
18.03.2026 12:01 Ответить
Не вірю результатам.
Бо перемир'я - це, умовно, така ж безпекова ситуація як під час виборів 2019 року. Тоді нічого не заважало голосувати!
18.03.2026 11:57 Ответить
 
 