69% украинцев считают, что выборы следует проводить после полного завершения войны, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины поддерживают проведение выборов только после заключения окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

Социологи задали вопрос: "Представьте, что действительно имеет место прекращение огня и при этом Украина получает надежные гарантии безопасности: больше оружия, миротворцы из европейских стран и т. д. Стоит ли тогда Украине после этого проводить национальные выборы?".

Так, лишь 12% граждан считают, что выборы нужно проводить даже до завершения боевых действий.

"Еще 13% считают, что выборы можно провести после прекращения огня и получения гарантий безопасности. По сравнению с декабрем 2025 года доля таких людей снизилась с 23%. То есть стало даже меньше тех, кого устраивали выборы после перемирия с гарантиями безопасности", — отметили социологи.

В то же время, отметили в КМИС, с декабря 2025 года по март 2026 года с 59% до 69% сейчас стало больше тех, кто считает, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны.

Методология

Опрос проводился с 1 по 8 марта. Всего опрошено 1003 респондента.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%.

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Спикер ВР Стефанчук заявил, что законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время.

