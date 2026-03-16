Более 60% украинцев готовы голосовать на референдуме. Часть готова к территориальным компромиссам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Готовность украинцев к проведению референдума: опрос

50% граждан Украины поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. В общей сложности 64% выражают готовность проголосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, граждан спросили, поддерживают ли они проведение референдума по мирному соглашению.

"Относительное большинство украинцев поддерживают идею проведения референдума, хотя наблюдается тенденция к ухудшению отношения к этой идее. Так, по сравнению с серединой января 2026 года с 55% до 50% стало меньше тех, кто поддерживает такую инициативу. Зато с 32% до 40% стало больше тех, кто выступает против", - отметили в КМИС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство ФРГ: Стабильный мир - условие проведения выборов в Украине

31% респондентов ответили, что они точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения. Еще 33% ответили, что скорее примут участие. То есть в целом 64% выражают готовность проголосовать, хотя из них лишь половина твердо намерены это сделать, пишут социологи.

Читайте: Согласно действующему законодательству провести в Украине выборы и референдум в один день невозможно, – ЦИК

Те респонденты, которые готовы поддержать вывод войск Украины из Донбасса, в несколько большей степени готовы и голосовать на референдуме. Так, среди них точно готовы голосовать 35%, скорее готовы – 41% (вместе – 76%).

Среди же тех, кто категорически против такого "соглашения", 29% точно будут голосовать и еще 30% скорее будут голосовать (вместе – 59%).

Также в КМИС подчеркнули, что не моделируют реальный сценарий референдума, поскольку неизвестны его параметры. Результаты, которые анализируются далее, – это способ показать важность формулировки вопроса, который может быть вынесен на референдум.

Так, на вопрос "Поддерживаете ли Вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?" 61% респондентов ответили, что проголосовали бы "да", 10% - "нет" (остальные - не голосовали бы или не определились). В пересчете на тех, кто придет голосовать, 86% проголосовали бы "за", а 14% - "против".

"Даже среди тех, кто категорически против обмена Донбасса на гарантии безопасности, 54% на таком референдуме готовы проголосовать "да" (и лишь 14% проголосовали бы "нет")", - добавили там.

Читайте также: Идея выборов во время войны принадлежит россиянам, потому что они "хотят избавиться от меня", - Зеленский

Методология

Опрос проводился 1-8 марта 2026 года. Всего было опрошено 1003 респондента.

Погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В целом, в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Читайте: Подготовка законодательства о выборах и референдуме зависит от мирных переговоров, - Зеленский

Багатенько дурнів що вірять в дотримання кацапами якихось угод ... ну і, це найсмішніше, в дієвість якихось "гарантій"
закономірно: нормальні люди гинуть, лайно готове торгувати територіями
Який референдум....зелена наволоч хоче перекласти свою відповідальність за зраду та потурання агресору на народ...
Багатенько дурнів що вірять в дотримання кацапами якихось угод ... ну і, це найсмішніше, в дієвість якихось "гарантій"
Чому цих дурнів не опитували що робити зі зрадником з Оману? Хто поставить таке опитування? Сцикливо?
Можна спитати і простіше: наскільки ви довіряєте чотириразовому ухилянту, котрий злив агресору Південь країни (разом з ЗАЕС)?
закономірно: нормальні люди гинуть, лайно готове торгувати територіями
ти жива
Дякувати Богу. І я торгувати не вмію навіть сємками
Как циган солнцем крутят. Недавно же Этот КМИС заявлял что там чуть ли не 65% будут терперь войну стольок сколько потребуется и никаких компромиссов. Или снова коньюктура из офиса бубочки меняется? А то уже

Навіть серед тих, хто категорично проти обміну Донбасу на гарантії безпеки, 54% на такому референдумі готові проголосувати "так"
Такие референдумы можно проводить только среди тех кто сейчас в ЗСУ.
Не можна ні у якому разі.
Думаєш, там більшість буде проти поступок?
Не знаю, я вообще против любых подобных вопросов, но если допустить что такие вопросы могут задаваться - то отвечать на них должны только те от решений которых зависит их жизнь. Те кто сидят в тылу конечно тоже подвергаются определенной опасности - но опасность эта несравнима с опасностью для тех кто на передке.
І що дасть референдум, якщо баба Пипа жопу витре той писулькой? У них Дерипаска не гумова, кожен раз його в Сенат США возити дуже накладно. Тому їм треба в другий контур грошовий вийти, а потім самим свій контур створити, отримують ярлик на 4Г в китаї, а підсосам 3Г тільки можно, щоб бидло "васхещалось Масквой". Коли в Казахстані ввели 5Г тестово то прийшлось переферійній помийці вводити війска.
Який референдум....зелена наволоч хоче перекласти свою відповідальність за зраду та потурання агресору на народ...
Але ж рехферендум а нічого не означає ... Бо він жодним чином не захистить ЗЕ й його адміністрацію від кримінального переслідування за порушення Конституції . А змінити Конституцію в ЗЕ шобли не має голосів . Більш того , Конституція не передбачає жодних референдумів по питанням зміни Конституції . Зміна Конституція це особилива довга процедура й це є не "застарілий" принцип , а основа будь якого парламентаризму й ********* системи державоутворення - багато ступенева форма управління законами . "Беспосередня" демократія тут не може працювать , бо сам по собі Конституційний устрій 99% найбільш розвинутих й демкратичних країн базується на неможливості проведення референдумів по цілій низкі питань . Бо хто буде проти ПДВ в 0% ?! Хто буде проти в той же Франції розпуску армія , скорочення кабміну до 1 людини ...
Уті усі "опитування" є абсолютно маніпулятивними ... А КМІС довів ступень маніпуляції до неперевершанного рівня .
Навіть на Цензорі вистачає довбойобів які вірять що війни зупиняються референдумами.

П.С. голосувати треба виключно за усунення від влади голозелупки і його кодла.
Довбой#бів тут не дуже багато; в основному ждуни/агентура кацапії/любителі заробітку легких грошей тощо.
А чим ти особисто збираєшся зупинити війну?
Це було необхідно йще в 2023 році коли єрмак посунув Залужного ....

Нам так багато верещали на усіх кутах , що проводити КОНСТИТУЦІЙНУ процедуру зміну влади - тобто перевибори під час війни ніяк не можно . А я казав -- ще як можно .

Й ось ми дожили до абсолютно зрадницьких маніпуляцій про те , що якийсь там рухферендум виявляється можно .
Для чого навіювати людям якісь референдуми?
Під час військового стану їх провести ні технічно ні юридично провести неможливо.
Законодавчо чітко визначено коли скасовується військовий стан.
То більшість схвалює порушеня Конституціі України?!
Виявилося,що 73% нікуди не поділися,просто майже 13% з них або вбито,або під окупацією.
Як вони і забажали у 2019.
В Конституції багато статтей, ти особисто всі неухильно виконуєш?
Відповідно до законодавства України, проведення всеукраїнського референдуму під час дії воєнного стану заборонено. Зміна території України (територіальна цілісність) може вирішуватися виключно на всеукраїнському референдумі, але проведення такого голосування у період воєнних дій юридично неможливе задля забезпечення безпеки громадян та легітимності результатів.
А де, коли і ким те законодавство писалось?
75 так, 54 ні = 146%.
Во,українців підготували до капітуляції
Готують, готують...
Ага!
Варимо!
КМІС забув видати ще три рейтинги!
Зеленському довіряють -70%
Зеленського підтримують-73 %
За Зеленського готові проголосувати-78%

І бонусом:
Потужність Зеленського становить 1 гігават!

Якщо вже малюєте рейтинги за гроші, то не стримуйте себе.
Чи це йде "за окремим" прейскурантом?
1 гігаВат та 2 білих доріжки!
Все ж менше ніж 73%. Це однозначний прогрес.
Це фікція. Результат "опитування" завжди відповідатиме бажанню замовника.
Хто дівчину (КМІС) годує, той її і танцює.
Наступний раз я позначення сарказм відповідним смайлои.
я до тебе виїду.
Какие территориальные компромиссы? Вам Крыма было мало? "Це ж було вже" (с), в 2015 году, когда обсуждали возможные "компромиссы" с ордой. Запомните раз и навсегда - нет для кацапов никаких компромиссов, они считают территорию Украины своей провинцией, а украинцев - взбунтовавшимися рабами и все эти "компромиссы" нужны им только для одного - чтобы получить передышку, нарастить военное преимущество за счет дурных нефтедолларов и напасть на оставшиеся территории Украины уже намного более продвинутой армией. А после того как они сюда зайдут - 1937 год покажется украинцам детским лепетом: массовые судилища, огромные тюремные сроки, пытки, казни, ссылки и депортации, расправы над всеми, кто защищался или помогал защищать Украину! Месть кацапских тварей за все годы нашего сопротивления будет чудовищной, вся Украина превратится в одну огромную Бучу. Вы хотите такую судьбу своим детям? Если нет, то убивать кацапов нужно уже сегодня в промышленных масштабах, других вариантов нам не оставляют. Нужно чтобы кацапы не передохнУли, а передОхли.
Все вірно, але ти навіть рідну українську мову не вивчив.
Вивчив не гірше за тебе, але я хочу, щоб вороги це також читали та нарешті зрозуміли, що їх тут ніхто із квітами не чекає незалежно від мови, якою користується українець у побуті.
Если ты все еще не понял, то у меня нет слепой ненависти по признаку национальности, расы или языка. Кацапов нужно убивать потому, что иначе они придут и убъют нас. В отличие от мордора, Украина - свободная страна, где украинский язык - единственный государственный, но никто не запрещает и никогда не запрещал в быту использовать любой язык. А именно на якобы фактах такого запрета и основана рашистская пропаганда, оправдывающая вторжение.
Елси тебе и этого мало, пообщайся с бойцами 12-й бригады НГУ, среди которых достаточно много русскоговорящих, и поучи их любить Украину.
Наскільки зрозуміло, ти сам в окопах і кожен день вбиваєш кацапів у промслових масштабах і звільняєш все більше і більше окупованих територій?
Смешно читать такие вопросы от человека под британским флагом.
Ну давай я тобі його задам, під українським прапором:

Наскільки зрозуміло, ти сам в окопах і кожен день вбиваєш кацапів у промслових масштабах і звільняєш все більше і більше окупованих територій?

Чекаю на відповідь.
Слушай, тебе сколько лет? Ну вот ты реально думаешь, что если тебе кто-то скажет, что "да, пишу из окопа через Старлинк", ты это сможешь как-то проверить? Или наоборот, человек, имеющий отношение к обороне, ничего тебе не ответит, и ты сделаешь правильный вывод? Самому не смешно?
А я вижу, вас цапануло. Два вопроса уже к тебе:

1. Чей Крым?
2. Сколько украинских территорий ты предлагаешь отдать кацапам, чтобы "остановить войну"?
Зеленський хоче показати що це український народ капітулював, а не він.
Ага. Якщо відрізати 2 руки і скормити їх леву ВІН ТОЧНО ТЕБЕ НЕ ЗЇСТЬ))) - НІ, сарказм. Слабкість лише заохочує агресора, а тим паче рузкіх, а тим паче проти нас.

Якщо ми проявимо ХОЧ ДЕСЬ компроміс - цьому народу і країні кінець - рузкіе знищать під корінь що ніколи знову більше не мати проблем
Є Конституція України і ніякої паузи не може бути.
зєлєнсько-кварталовецький лохторат жлобів-какаразніц та ліворуціонерів-борцунів з ТЦК - невиліковні...
В январе статистике предсказуемо другая была. В принципе можно любой референдум и выборы провести и даже с предсказуемым результатом. Главное правильно выбрать время .... и погодные условия.
Розаховував що з війною дурнів поменшало..в виявляється навпаки...
Новохозарія це юридична відмова від теріторії. Без юридично чистого статусу цю теріторію неможливо освоїти.
Таку задачу поставили ротшильди перед кремлядями, Зеленським і туди само тисне хабадник Трамп.
Як то кажуть, краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.
вам виродкам-суіцидникам, жахливий кінець, нам залишається лише боротися за життя, у нас немає іншого виходу
В коментах?
Хто проплачує ці лохотрони і чиїми грошима?
деякі антилопи, буває, успішно відбиваються від крокодилів, головне не перестати боротися за життя, допоки крокодил не прихопить більше тіла, перш ніж зможе крутитися і розривати свою жертву на шматки
Видається, референдум по територіях суперечить Конституції,в усякому разі,як говорили експерти.
А з якого дива, вгк не бере на себе відповідальність,його для чого вибирали?
Крім того,є інші держ.органи: рнбу,вру,ксу,а не залучати населення для вирішення держ.питань.
Х-уйла зовсім не цікавить лише Донбас, хоче знищення всієї України, у "кращому" випадку, перерва війни буде лише на кілька років, але не факт, що Європа буде тоді допомагати, так як зараз, у гіршому, Х-уйло ж старіє, і хоче все бачити на власні очі, він знову нападе, якщо вирішить що достатньо підготувався для відновлення війни, менш ніж через рік
Ого, серед нас пророк, він бачить майбутнє, знає думки інших!!!
Хитрозадые журнашлюшки опять применили демагогическую эквилибристику,писать нужно так - часть украинцев готовы отдать под оккупацию огромные куски территории своей страны ради временного перемирия,потому что под продажным и вороватым керивництвом квартала можно просрать всю страну целиком.
зелений 3б14здьож
ze4мо маніпулює свідомістю охлоса, хоче перекласти свої пройоби на вкраїнчиків - тіпа дивіться, ви ж самі за це проголосували
Думаю більшість згодна знести цю владу яка проводить такі антиконституційні опитування
намальованими опитуваннями демократію не замінити, особливо пряму демократію
Всі, хто наважаться готувати і проводити референдум щодо територіального поділу України, включно із тими фальшсоціологами, мають нести кримінальну відповідальність за ст.110 КК України у поєднанні із статтями 26 - 31 КК України (співучасть у вчиненні злочину).
