Более 60% украинцев готовы голосовать на референдуме. Часть готова к территориальным компромиссам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

50% граждан Украины поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. В общей сложности 64% выражают готовность проголосовать.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.



Так, граждан спросили, поддерживают ли они проведение референдума по мирному соглашению.

"Относительное большинство украинцев поддерживают идею проведения референдума, хотя наблюдается тенденция к ухудшению отношения к этой идее. Так, по сравнению с серединой января 2026 года с 55% до 50% стало меньше тех, кто поддерживает такую инициативу. Зато с 32% до 40% стало больше тех, кто выступает против", - отметили в КМИС.

31% респондентов ответили, что они точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения. Еще 33% ответили, что скорее примут участие. То есть в целом 64% выражают готовность проголосовать, хотя из них лишь половина твердо намерены это сделать, пишут социологи.

Те респонденты, которые готовы поддержать вывод войск Украины из Донбасса, в несколько большей степени готовы и голосовать на референдуме. Так, среди них точно готовы голосовать 35%, скорее готовы – 41% (вместе – 76%).

Среди же тех, кто категорически против такого "соглашения", 29% точно будут голосовать и еще 30% скорее будут голосовать (вместе – 59%).

Также в КМИС подчеркнули, что не моделируют реальный сценарий референдума, поскольку неизвестны его параметры. Результаты, которые анализируются далее, – это способ показать важность формулировки вопроса, который может быть вынесен на референдум.

Так, на вопрос "Поддерживаете ли Вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?" 61% респондентов ответили, что проголосовали бы "да", 10% - "нет" (остальные - не голосовали бы или не определились). В пересчете на тех, кто придет голосовать, 86% проголосовали бы "за", а 14% - "против".

"Даже среди тех, кто категорически против обмена Донбасса на гарантии безопасности, 54% на таком референдуме готовы проголосовать "да" (и лишь 14% проголосовали бы "нет")", - добавили там.

Методология

Опрос проводился 1-8 марта 2026 года. Всего было опрошено 1003 респондента.

Погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В целом, в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

