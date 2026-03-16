Более 60% украинцев готовы голосовать на референдуме. Часть готова к территориальным компромиссам, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
50% граждан Украины поддерживают проведение референдума по мирному соглашению. В общей сложности 64% выражают готовность проголосовать.
Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, граждан спросили, поддерживают ли они проведение референдума по мирному соглашению.
"Относительное большинство украинцев поддерживают идею проведения референдума, хотя наблюдается тенденция к ухудшению отношения к этой идее. Так, по сравнению с серединой января 2026 года с 55% до 50% стало меньше тех, кто поддерживает такую инициативу. Зато с 32% до 40% стало больше тех, кто выступает против", - отметили в КМИС.
31% респондентов ответили, что они точно приняли бы участие в референдуме в случае его проведения. Еще 33% ответили, что скорее примут участие. То есть в целом 64% выражают готовность проголосовать, хотя из них лишь половина твердо намерены это сделать, пишут социологи.
Те респонденты, которые готовы поддержать вывод войск Украины из Донбасса, в несколько большей степени готовы и голосовать на референдуме. Так, среди них точно готовы голосовать 35%, скорее готовы – 41% (вместе – 76%).
Среди же тех, кто категорически против такого "соглашения", 29% точно будут голосовать и еще 30% скорее будут голосовать (вместе – 59%).
Также в КМИС подчеркнули, что не моделируют реальный сценарий референдума, поскольку неизвестны его параметры. Результаты, которые анализируются далее, – это способ показать важность формулировки вопроса, который может быть вынесен на референдум.
Так, на вопрос "Поддерживаете ли Вы установление мира путем одобрения соглашения с США и Европой, которое предусматривает: членство Украины в ЕС в 2027 году, территориальные компромиссы, надежные гарантии безопасности и план экономического восстановления?" 61% респондентов ответили, что проголосовали бы "да", 10% - "нет" (остальные - не голосовали бы или не определились). В пересчете на тех, кто придет голосовать, 86% проголосовали бы "за", а 14% - "против".
"Даже среди тех, кто категорически против обмена Донбасса на гарантии безопасности, 54% на таком референдуме готовы проголосовать "да" (и лишь 14% проголосовали бы "нет")", - добавили там.
Методология
Опрос проводился 1-8 марта 2026 года. Всего было опрошено 1003 респондента.
Погрешность выборки не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.
В целом, в КМИС считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.
Навіть серед тих, хто категорично проти обміну Донбасу на гарантії безпеки, 54% на такому референдумі готові проголосувати "так"
Уті усі "опитування" є абсолютно маніпулятивними ... А КМІС довів ступень маніпуляції до неперевершанного рівня .
П.С. голосувати треба виключно за усунення від влади голозелупки і його кодла.
Нам так багато верещали на усіх кутах , що проводити КОНСТИТУЦІЙНУ процедуру зміну влади - тобто перевибори під час війни ніяк не можно . А я казав -- ще як можно .
Й ось ми дожили до абсолютно зрадницьких маніпуляцій про те , що якийсь там рухферендум виявляється можно .
Під час військового стану їх провести ні технічно ні юридично провести неможливо.
Законодавчо чітко визначено коли скасовується військовий стан.
Виявилося,що 73% нікуди не поділися,просто майже 13% з них або вбито,або під окупацією.
Як вони і забажали у 2019.
Варимо!
КМІС забув видати ще три рейтинги!
Зеленському довіряють -70%
Зеленського підтримують-73 %
За Зеленського готові проголосувати-78%
І бонусом:
Потужність Зеленського становить 1 гігават!
Якщо вже малюєте рейтинги за гроші, то не стримуйте себе.
Чи це йде "за окремим" прейскурантом?
Хто дівчину (КМІС) годує, той її і танцює.
Елси тебе и этого мало, пообщайся с бойцами 12-й бригады НГУ, среди которых достаточно много русскоговорящих, и поучи их любить Украину.
Наскільки зрозуміло, ти сам в окопах і кожен день вбиваєш кацапів у промслових масштабах і звільняєш все більше і більше окупованих територій?
Чекаю на відповідь.
1. Чей Крым?
2. Сколько украинских территорий ты предлагаешь отдать кацапам, чтобы "остановить войну"?
Якщо ми проявимо ХОЧ ДЕСЬ компроміс - цьому народу і країні кінець - рузкіе знищать під корінь що ніколи знову більше не мати проблем
А з якого дива, вгк не бере на себе відповідальність,його для чого вибирали?
Крім того,є інші держ.органи: рнбу,вру,ксу,а не залучати населення для вирішення держ.питань.
ze4мо маніпулює свідомістю охлоса, хоче перекласти свої пройоби на вкраїнчиків - тіпа дивіться, ви ж самі за це проголосували