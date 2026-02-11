РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11337 посетителей онлайн
Новости Выборы в Украине Референдум в Украине
451 5

Правительство ФРГ: стабильный мир – условие проведения выборов в Украине

Германия - о выборах в Украине

Для проведения референдума и выборов в Украине прежде всего необходима стабильная ситуация с безопасностью в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя правительства ФРГ Штеффена Майера во время пресс-конференции в Берлине, пишет DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Власти Германии приняли к сведению информацию о возможности проведения референдума и выборов, но сосредоточены на продвижении переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также: "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"

Стабильность и переговоры как приоритет

Штеффен Майер подчеркнул, что важно, чтобы переговоры продолжались на разных уровнях и в разных форматах. Он отметил: "Прежде всего важно, чтобы Украина и Россия действительно вели прямые переговоры друг с другом".

Министерство правительства ФРГ подчеркнуло, что обсуждение возможных решений по завершению войны продолжается, в частности с участием советников по безопасности США.

Читайте: В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Позиция Украины по гарантиям

Президент Владимир Зеленский опроверг, что США угрожают отказом от гарантий безопасности, если в Украине не объявят дату выборов. Украинская власть продолжает координировать свои шаги в вопросе выборов и безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT

Автор: 

выборы (24929) Германия (7543) референдум (1536) россия (98966) война в Украине (7695)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХОЧ ОДНІ АДЕКВАТНІ

так вибори без зупинення вогню неможливі через багато причин і всі ці розмови про вибори - профанація
показать весь комментарий
11.02.2026 22:46 Ответить
І не уговорюйте! Зелі без махінацій не виграти. Тому тільки тепер, і тільки з допомогою "Дії".
показать весь комментарий
11.02.2026 22:52 Ответить
В що там з Таурусами? Вони край необхідні на виборчих дільницях...
показать весь комментарий
12.02.2026 00:54 Ответить
 
 