Правительство ФРГ: стабильный мир – условие проведения выборов в Украине

Для проведения референдума и выборов в Украине прежде всего необходима стабильная ситуация с безопасностью в стране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя правительства ФРГ Штеффена Майера во время пресс-конференции в Берлине, пишет DW.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Власти Германии приняли к сведению информацию о возможности проведения референдума и выборов, но сосредоточены на продвижении переговоров между Украиной и Россией.

Читайте также: "Новых документов не поступало": в ЦИК прокомментировали статью FT о "выборах до 15 мая"

Стабильность и переговоры как приоритет

Штеффен Майер подчеркнул, что важно, чтобы переговоры продолжались на разных уровнях и в разных форматах. Он отметил: "Прежде всего важно, чтобы Украина и Россия действительно вели прямые переговоры друг с другом".

Министерство правительства ФРГ подчеркнуло, что обсуждение возможных решений по завершению войны продолжается, в частности с участием советников по безопасности США.

Читайте: В ОП не против проведения выборов, но нужна безопасность, - СМИ

Позиция Украины по гарантиям

Президент Владимир Зеленский опроверг, что США угрожают отказом от гарантий безопасности, если в Украине не объявят дату выборов. Украинская власть продолжает координировать свои шаги в вопросе выборов и безопасности.

Ранее Германия призвала Россию к компромиссу после переговоров в Абу-Даби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 24 февраля объявит о референдуме и выборах, которые должны состояться до 15 мая, - FT