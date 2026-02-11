Правительство ФРГ: стабильный мир – условие проведения выборов в Украине
Для проведения референдума и выборов в Украине прежде всего необходима стабильная ситуация с безопасностью в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя правительства ФРГ Штеффена Майера во время пресс-конференции в Берлине, пишет DW.
Власти Германии приняли к сведению информацию о возможности проведения референдума и выборов, но сосредоточены на продвижении переговоров между Украиной и Россией.
Стабильность и переговоры как приоритет
Штеффен Майер подчеркнул, что важно, чтобы переговоры продолжались на разных уровнях и в разных форматах. Он отметил: "Прежде всего важно, чтобы Украина и Россия действительно вели прямые переговоры друг с другом".
Министерство правительства ФРГ подчеркнуло, что обсуждение возможных решений по завершению войны продолжается, в частности с участием советников по безопасности США.
Позиция Украины по гарантиям
Президент Владимир Зеленский опроверг, что США угрожают отказом от гарантий безопасности, если в Украине не объявят дату выборов. Украинская власть продолжает координировать свои шаги в вопросе выборов и безопасности.
- Ранее Германия призвала Россию к компромиссу после переговоров в Абу-Даби.
так вибори без зупинення вогню неможливі через багато причин і всі ці розмови про вибори - профанація