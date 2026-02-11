Уряд ФРН: Стабільний мир – умова проведення виборів в Україні

Для проведення референдуму і виборів в Україні насамперед необхідна стабільна безпекова ситуація в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника офіційного представника уряду ФРН Штеффена Маєра під час пресконференції в Берліні, пише DW.

Влада Німеччини взяла до відома інформацію про можливість проведення референдуму і виборів, але зосереджена на просуванні переговорів між Україною та Росією.

Стабільність і переговори як пріоритет

Штеффен Маєр підкреслив, що важливо, аби переговори тривали на різних рівнях і за різними форматами. Він зазначив: "Насамперед важливо, щоб Україна і Росія дійсно вели прямі переговори один з одним".

Міністерство уряду ФРН наголосило, що обговорення можливих рішень щодо завершення війни триває, зокрема за участю радників з безпеки США.

Позиція України щодо гарантій

Президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовою від гарантій безпеки, якщо в Україні не оголосять дату виборів. Українська влада продовжує координувати власні кроки у питанні виборів і безпеки.

Раніше Німеччина закликала Росію до компромісу після переговорів в Абу-Дабі.

