Уряд ФРН: Стабільний мир – умова проведення виборів в Україні
Для проведення референдуму і виборів в Україні насамперед необхідна стабільна безпекова ситуація в країні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника офіційного представника уряду ФРН Штеффена Маєра під час пресконференції в Берліні, пише DW.
Влада Німеччини взяла до відома інформацію про можливість проведення референдуму і виборів, але зосереджена на просуванні переговорів між Україною та Росією.
Стабільність і переговори як пріоритет
Штеффен Маєр підкреслив, що важливо, аби переговори тривали на різних рівнях і за різними форматами. Він зазначив: "Насамперед важливо, щоб Україна і Росія дійсно вели прямі переговори один з одним".
Міністерство уряду ФРН наголосило, що обговорення можливих рішень щодо завершення війни триває, зокрема за участю радників з безпеки США.
Позиція України щодо гарантій
Президент Володимир Зеленський заперечив, що США погрожують відмовою від гарантій безпеки, якщо в Україні не оголосять дату виборів. Українська влада продовжує координувати власні кроки у питанні виборів і безпеки.
так вибори без зупинення вогню неможливі через багато причин і всі ці розмови про вибори - профанація