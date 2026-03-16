Понад 60% українців готові голосувати на референдумі. Частина готова до територіальних компромісів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

50% громадян України підтримують проведення референдуму щодо мирної угоди. Загалом 64% висловлюють готовність проголосувати.

Про це свідчать дані опитування КМІС, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у громадян запитали, чи підтримують вони проведення референдуму щодо мирної угоди.

"Відносна більшість українців підтримують ідею проведення референдуму, хоча є тенденція до погіршення ставлення до цієї ідеї. Так, порівняно з серединою січня 2026 року з 55% до 50% стало менше тих, хто підтримують таку ініціативу. Натомість з 32% до 40% стало більше тих, хто виступає проти", - зазначили у КМІС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд ФРН: Стабільний мир – умова проведення виборів в Україні

31% респондентів відповіли, що вони точно взяли би участь у референдумі у разі його проведення. Ще 33% відповіли, що скоріше візьмуть участь. Тобто загалом 64% висловлюють готовність проголосувати, хоча з них лише половина твердо збираються це робити, пишуть соціологи.

Читайте: За чинним законодавством провести в Україні вибори та референдум в один день неможливо, - ЦВК

Ті респонденти, які готові підтримати виведення військ України з Донбасу, у дещо більшій мірі готові і голосувати на референдумі. Так, серед них точно готові голосувати 35%, скоріше готові – 41% (разом – 76%).

Серед же тих, хто категорично проти такої "угоди", 29% точно будуть голосувати і ще 30% скоріше будуть голосувати (разом – 59%).

Також у КМІС наголосили, що не моделювати реальний сценарій референдуму, оскільки невідомі його параметри. Результати, які аналізують далі - це спосіб показати важливість формулювання запитання, яке може бути винесене на референдум.

Так, на питання "Чи підтримуєте Ви встановлення миру шляхом схвалення угоди з США і Європою, яка передбачає: членство України в ЄС в 2027 році, територіальні компроміси, надійні гарантії безпеки та план економічної відбудови?" 61% респондентів відповіли, що проголосували би "так", 10% – "ні" (решта – не голосували би чи не визначилися). У перерахунку до тих, хто прийде голосувати, 86% проголосували би за, а 14% – проти.

"Навіть серед тих, хто категорично проти обміну Донбасу на гарантії безпеки, 54% на такому референдумі готові проголосувати "так" (і лише 14% проголосували б "ні")", - додали там.

Також читайте: Ідея виборів під час війни належить росіянам, бо вони "хочуть позбутися мене", - Зеленський

Методологія

Опитування проводилося 1-8 березня 2026 року. Всього було опитано 1003 респонденти.

Похибка вибірки не перевищує 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Загалом, у КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Читайте: Підготовка законодавства про вибори та референдум залежить від мирних переговорів, - Зеленський