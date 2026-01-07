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Новини Мирні перемовини
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Підготовка законодавства про вибори та референдум залежить від мирних переговорів, - Зеленський

вибори під час війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка законодавства про вибори та референдум можлива лише після досягнення конкретних результатів у мирних переговорах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Коментуючи слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про можливу підготовку законопроєкту щодо виборів до кінця лютого, Зеленський наголосив, що все залежить від переговорного процесу.

За словами президента, у разі винесення питання на референдум мова може йти виключно про 20-пунктний мирний план США, який розглядається у комплексі з іншими елементами.

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Гарантії безпеки від США та пакет відновлення України

Він також зазначив, що паралельно з мирним планом обговорюються двосторонні гарантії безпеки від США та пакет відновлення України. Якщо переговори дадуть результат у січні, лютий може стати робочим місяцем для змін у виборчому законодавстві та законі про референдум.

Водночас Зеленський підкреслив, що наразі говорити про це детально зарано.

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Автор: 

вибори (6804) Зеленський Володимир (28420) референдум (646)
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Топ коментарі
+18
В Конституції України все зрозуміло написано, чи хтось поставив себе вище? ******* державною зрадою.
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07.01.2026 15:55 Відповісти
+16
Ту аферу, яку ліплять з московського лайна, стефанчук з абрахамією та групою осіб за гроші з податків Українців, у вигляді, так званних «змін до законодавства», вистачить, щоб їх просто повісили Українці, навпроти будівлі ВРУ!!!!
Західні Партнери, це добре розуміють!!
Слава Україні!! Пильнуймо прострочених ….
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07.01.2026 15:59 Відповісти
+14
А ми думали, що питання виборів залежать від Конституції і парламенту України. А вони залежать від трешових переговорів ні про що
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07.01.2026 15:56 Відповісти

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