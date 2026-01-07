Підготовка законодавства про вибори та референдум залежить від мирних переговорів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підготовка законодавства про вибори та референдум можлива лише після досягнення конкретних результатів у мирних переговорах.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Коментуючи слова голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про можливу підготовку законопроєкту щодо виборів до кінця лютого, Зеленський наголосив, що все залежить від переговорного процесу.
За словами президента, у разі винесення питання на референдум мова може йти виключно про 20-пунктний мирний план США, який розглядається у комплексі з іншими елементами.
Гарантії безпеки від США та пакет відновлення України
Він також зазначив, що паралельно з мирним планом обговорюються двосторонні гарантії безпеки від США та пакет відновлення України. Якщо переговори дадуть результат у січні, лютий може стати робочим місяцем для змін у виборчому законодавстві та законі про референдум.
Водночас Зеленський підкреслив, що наразі говорити про це детально зарано.
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