Подготовка законодательства о выборах и референдуме зависит от мирных переговоров, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка законодательства о выборах и референдуме возможна только после достижения конкретных результатов в мирных переговорах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможной подготовке законопроекта о выборах до конца февраля, Зеленский подчеркнул, что все зависит от переговорного процесса.
По словам президента, в случае вынесения вопроса на референдум речь может идти исключительно о 20-пунктном мирном плане США, который рассматривается в комплексе с другими элементами.
Гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины
Он также отметил, что параллельно с мирным планом обсуждаются двусторонние гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины. Если переговоры дадут результат в январе, февраль может стать рабочим месяцем для изменений в избирательном законодательстве и законе о референдуме.
В то же время Зеленский подчеркнул, что пока говорить об этом подробно рано.
Західні Партнери, це добре розуміють!!
Слава Україні!! Пильнуймо прострочених ….
І не мрій про вибори!
Твоя ср#ка не така цінна для України, щоб заради неї відмовлятися від власних територій і громадян.
Це не залежить не від чого, крім Конституції та законів України.
Проведи цей референдум та фейкові вибори і одразу станеш не легітимнішим від Януковича незалежно від результатів.