Подготовка законодательства о выборах и референдуме зависит от мирных переговоров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка законодательства о выборах и референдуме возможна только после достижения конкретных результатов в мирных переговорах.

Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможной подготовке законопроекта о выборах до конца февраля, Зеленский подчеркнул, что все зависит от переговорного процесса.

По словам президента, в случае вынесения вопроса на референдум речь может идти исключительно о 20-пунктном мирном плане США, который рассматривается в комплексе с другими элементами.

Гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины

Он также отметил, что параллельно с мирным планом обсуждаются двусторонние гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины. Если переговоры дадут результат в январе, февраль может стать рабочим месяцем для изменений в избирательном законодательстве и законе о референдуме.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока говорить об этом подробно рано.

