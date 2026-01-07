РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12134 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры
776 13

Подготовка законодательства о выборах и референдуме зависит от мирных переговоров, - Зеленский

выборы во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подготовка законодательства о выборах и референдуме возможна только после достижения конкретных результатов в мирных переговорах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Комментируя слова главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возможной подготовке законопроекта о выборах до конца февраля, Зеленский подчеркнул, что все зависит от переговорного процесса.

По словам президента, в случае вынесения вопроса на референдум речь может идти исключительно о 20-пунктном мирном плане США, который рассматривается в комплексе с другими элементами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о прекращении огня: Россия крутит носом, но некоторые партнеры смогут его открутить

Гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины

Он также отметил, что параллельно с мирным планом обсуждаются двусторонние гарантии безопасности от США и пакет восстановления Украины. Если переговоры дадут результат в январе, февраль может стать рабочим месяцем для изменений в избирательном законодательстве и законе о референдуме.

В то же время Зеленский подчеркнул, что пока говорить об этом подробно рано.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров рассказал о переговорах с советниками по нацбезопасности стран-партнеров: Есть четкое понимание движения к реализации договоренностей

Автор: 

выборы (24893) Зеленский Владимир (23315) референдум (1522)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
В Конституції України все зрозуміло написано, чи хтось поставив себе вище? ******* державною зрадою.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:55 Ответить
+8
А ми думали, що питання виборів залежать від Конституції і парламенту України. А вони залежать від трешових переговорів ні про що
показать весь комментарий
07.01.2026 15:56 Ответить
+7
Ту аферу, яку ліплять з московського лайна, стефанчук з абрахамією та групою осіб за гроші з податків Українців, у вигляді, так званних «змін до законодавства», вистачить, щоб їх просто повісили Українці, навпроти будівлі ВРУ!!!!
Західні Партнери, це добре розуміють!!
Слава Україні!! Пильнуймо прострочених ….
показать весь комментарий
07.01.2026 15:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Конституції України все зрозуміло написано, чи хтось поставив себе вище? ******* державною зрадою.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:55 Ответить
А ми думали, що питання виборів залежать від Конституції і парламенту України. А вони залежать від трешових переговорів ні про що
показать весь комментарий
07.01.2026 15:56 Ответить
Ту аферу, яку ліплять з московського лайна, стефанчук з абрахамією та групою осіб за гроші з податків Українців, у вигляді, так званних «змін до законодавства», вистачить, щоб їх просто повісили Українці, навпроти будівлі ВРУ!!!!
Західні Партнери, це добре розуміють!!
Слава Україні!! Пильнуймо прострочених ….
показать весь комментарий
07.01.2026 15:59 Ответить
Які вибори ,який референдум ворог знищує Україну і продовжує просуватись.
показать весь комментарий
07.01.2026 15:59 Ответить
Куй тобі Володя!
І не мрій про вибори!
Твоя ср#ка не така цінна для України, щоб заради неї відмовлятися від власних територій і громадян.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:06 Ответить
А раптом він більше не зможе грати своїми геніталіями на роялі? 73% громадян цього не переживуть.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:24 Ответить
Та буде він грати! ще й калакольним звонам! русскає раждєство сьогодні, між іншим.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:28 Ответить
А ти не думав, що при такому ставленні до народу 20% будуть вічно в опозиції. Я теж проти цієї пародії з фільму, але не проти 73% свого народу і в бесідах зі знайомими це обговорюємо
показать весь комментарий
07.01.2026 17:11 Ответить
Кому той референдум потрібний, якщо заявлено, що результати не дудуть признані. Гроші на вітер.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:11 Ответить
Янелох,із аконодавством про референдум знайомий? От і дій згідно закону. Прикривати свою ..опу волею народу не вийде. За шашлики на травневі свята, за розмінований Чонгар,за виведення військ з Києва(вірив,що Татаров всіх перегризе),за О(б) ман,за Стамбул відповісти сам,бо ти ж Президент.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:45 Ответить
Дебіл.
Це не залежить не від чого, крім Конституції та законів України.

Проведи цей референдум та фейкові вибори і одразу станеш не легітимнішим від Януковича незалежно від результатів.
показать весь комментарий
07.01.2026 16:58 Ответить
Тому переговори будуть проходити вічно
показать весь комментарий
07.01.2026 17:05 Ответить
Вова ждет пока " Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино"? К одному непонятливому прилетел!
показать весь комментарий
07.01.2026 17:08 Ответить
 
 