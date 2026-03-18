69% українців вважають, що вибори варто проводити після повного завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України підтримують проведення виборів лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Соціологи поставили запитання: "Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?".

Так, лише 12% громадян вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.

"Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки", - зазначили соціологи.

Водночас, зауважили в КМІС, з грудня 2025 року до березня 2026 року з 59% до 69% зараз стало більше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Методологія

Опитування проводилося із 1 по 8 березня. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Понад 60% українців готові голосувати на референдумі. Частина готова до територіальних компромісів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.

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