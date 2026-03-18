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Новини Вибори під час війни
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69% українців вважають, що вибори варто проводити після повного завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Ставлення українців до виборів під час війни: що відомо?

Більшість громадян України підтримують проведення виборів лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Соціологи поставили запитання: "Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?".

Так, лише 12% громадян вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.

"Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки", - зазначили соціологи.

Водночас, зауважили в КМІС, з грудня 2025 року до березня 2026 року з 59% до 69% зараз стало більше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.

Ставлення українців до виборів під час війни: що відомо?

Методологія

Опитування проводилося із 1 по 8 березня. Всього опитано 1003 респонденти.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Читайте: Понад 60% українців готові голосувати на референдумі. Частина готова до територіальних компромісів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
  • Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.

Читайте: Діалогу щодо законопроєкту про вибори ні з ким не веду, - Зеленський

Автор: 

вибори (6790) опитування (2198) КМІС (393)
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Топ коментарі
+37
~90% українців вважають що Зебіла треба прибрати у будь який спосіб якнайшвидше, не обов'язково законний бо інакше нам кінець.
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18.03.2026 11:23 Відповісти
+24
З одного бо ЦЕ ВІРНО - бо закон і неможливо провести вибори та агітацію і тд і тд. А з іншого боку при ЗЕ до наступника від України лишиться населення в одну Словаччину
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18.03.2026 11:14 Відповісти
+24
а коли буде це завершення війни? Через рік чи через 10 років? Чи може через 100 років? Хтось знає?
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18.03.2026 11:17 Відповісти

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