69% українців вважають, що вибори варто проводити після повного завершення війни, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України підтримують проведення виборів лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Соціологи поставили запитання: "Уявіть, що дійсно має місце припинення вогню і при цьому Україна отримує надійні гарантії безпеки: більше зброї, миротворці з країни Європи тощо. Чи варто тоді Україні після цього проводити національні вибори?".
Так, лише 12% громадян вважають, що вибори потрібно проводити навіть до завершення бойових дій.
"Ще 13% вважають, що вибори можна провести після припинення вогню і отримання гарантій безпеки. Порівняно з груднем 2025 року частка таких людей знизилася з 23%. Тобто стало навіть менше тих, кого влаштовували вибори після перемир’я з гарантіями безпеки", - зазначили соціологи.
Водночас, зауважили в КМІС, з грудня 2025 року до березня 2026 року з 59% до 69% зараз стало більше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни.
Методологія
Опитування проводилося із 1 по 8 березня. Всього опитано 1003 респонденти.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Спікер ВР Стефанчук заявив, що законопроєкт про повоєнні вибори представлять у Раді найближчим часом.
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