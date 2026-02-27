РУС
2 113 65

Никаких выборов в Украине до прекращения огня, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что для проведения общенациональных выборов необходимо, чтобы Россия согласилась на как минимум двухмесячное прекращение огня.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Нужна безопасность

По словам президента, для проведения выборов необходимо, чтобы российская сторона согласилась на как минимум 2-месячное прекращение огня в Украине.

"Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. У нас много вопросов по безопасности. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами и ракетами", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что если Россия на это согласится, Верховная Рада будет пытаться изменить закон о выборах для их проведения.

Зеленский добавил, что его участие в выборах будет зависеть от того, в каких условиях они будут проводиться - будет ли это завершение войны и гарантии безопасности от США, или это будет просто перемирие, то есть "война на паузе".

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

+14
Тебе несе від передозу чи що? Ти пам'ятаєш що ти казав місяць тому? Вова , адекватний народ тебе вже не вибере.
27.02.2026 22:33 Ответить
+10
Ішак все робить аби небуло ні одного, ні другого. Тільки така ситуація забезпечує ішаку можливсть царювати і надалі.
27.02.2026 22:33 Ответить
+10
То перед виборами ти обіцяв---на один термін і якщо порушу хоть раз закон---піду у відставку ЩО ЗБРЕХАВ????
27.02.2026 22:35 Ответить
...й жодного натяку на балотування Буратіни
27.02.2026 22:31 Ответить
"Буратіно", твій родич чи знайомий?
27.02.2026 23:51 Ответить
фігурант спецоперації на виборах в Україні 2019 р
28.02.2026 01:13 Ответить
28.02.2026 01:18 Ответить
Можна й цей образ від The Times - рашка громить енергосистему - а заєць вовка на жовтоблакитній батарейці барабанить про ПЛАН СТІЙКОСТІ
28.02.2026 01:20 Ответить
28.02.2026 01:22 Ответить
від THE TELEGRAPH
28.02.2026 01:23 Ответить
28.02.2026 01:26 Ответить
24 липня 2020р
Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.

Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426 посиланням на ВВС.
28.02.2026 01:28 Ответить
28.02.2026 01:32 Ответить
він же вбив парламент - хіба ні?
так це було вже запрограмовано кремлівським серіалом СЛУГА. НАРОДУ
28.02.2026 01:33 Ответить
28.02.2026 01:42 Ответить
МІВІНА НА ВУХАХ УКРАЇНЦІВ -ЮРІЙ ЖУРАВЕЛЬ
28.02.2026 01:44 Ответить
срать з-за кордону на всенародно обраного президента воюючої України, можуть тільки мразі за гроші московитів!
28.02.2026 01:49 Ответить
Не *****,він обраний не всенародно, а обрати цю мразоту президентом могли тількі вороги України та дегенерати.Ти до яких маєш відношення?
28.02.2026 03:05 Ответить
Три останніх карикатури - це роботи українських відомих карикатуристів, зроблені за рік та два до війни, це тоді коли грабували Україну Міндічі з Тимашонками Великим крадівництвом на дорогах під танки рашистам ... І
Три перших - це карикатури видань партнерів , влада котрих зараз вже втрачає підтримку виборців, бо давали гроші ЗЕ УКРОБАРИГАМ НА КРОВІ
а що це значить -прйдуть ультра-праві до влади за гроші хйла ( Рубіо он вже поїхав з Мюнхену до Орбана пітримувати на виборах)...
28.02.2026 04:02 Ответить
https://bastion.tv/na-kogo-pracyuye-proyekt-buratino_n63882

На кого проацює проект Буратіно
28.02.2026 01:49 Ответить
ще раз переконався, на кого "працюєш" брудна повія!
28.02.2026 01:52 Ответить
6 липня Зеленський перекинув пускові установки Patriot до Одещини. Там їх знищили росіяни.
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983 ОЛЕГ ЛЕУСЕНКО

https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983

Журналіст, політичний аналітик

Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.

І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці
28.02.2026 04:05 Ответить
VADe , ти хотів щоб я тобі пояснила про Буратіну- отримав?
28.02.2026 04:06 Ответить
Порноактрисою свою матір -Батьківщину не карикатуристи назвали - а саме ВИСТРУГАНИЙ в ПРЕЗИКИ БУРАТІНА
28.02.2026 04:15 Ответить
Тебе несе від передозу чи що? Ти пам'ятаєш що ти казав місяць тому? Вова , адекватний народ тебе вже не вибере.
27.02.2026 22:33 Ответить
Ну так адекватний народ і не обирав. Обирало тупа частина населення, яка на свій розум вважала що державою управляти зможе й кухарка як казав Карл Маркс.
27.02.2026 23:25 Ответить
аби ж Зе було хоч кухаркою

Карл Маркс, якщо б побачив нашего я-ж-не-лоха в презедентах, не зміг би свій "Das Kapital" написати. Бо не можливо одночасно робити "Kritik der politischen Ökonomie" і реготати...
28.02.2026 00:57 Ответить
Ішак все робить аби небуло ні одного, ні другого. Тільки така ситуація забезпечує ішаку можливсть царювати і надалі.
27.02.2026 22:33 Ответить
Між припиненням війни і закінченням війни є деталі але людям про них знати непотріб, бо шашликів не буде.
27.02.2026 22:33 Ответить
… припиненням вогню
27.02.2026 22:35 Ответить
Може й так, не протирав штани разом з філологами.
27.02.2026 22:39 Ответить
Кордони 91 року, а потім вибори
27.02.2026 22:34 Ответить
То перед виборами ти обіцяв---на один термін і якщо порушу хоть раз закон---піду у відставку ЩО ЗБРЕХАВ????
27.02.2026 22:35 Ответить
Не правильно. Зєлєескій, будучи гарантом Конституції, не знає її положень. Жодних виборів до відміни режим~ військового стану, а не припинення вогню.
27.02.2026 22:35 Ответить
А воно йому треба? Він сам собі конституція. Все інше не існує
27.02.2026 22:38 Ответить
Так, виборуни, ФАС!
27.02.2026 22:35 Ответить
Припинення вогню?
Це яка п'ятниця на тижні?
А чому не після мирного врегулювання цієї війни? Ще ж недавно клялись саме втакій послідовності робити.
27.02.2026 22:36 Ответить
Сфальшувати простіше вибори, якщо люди в небезпеці і хаосі знаходяться.
27.02.2026 22:48 Ответить
Проведення виборів - смертельна небезпека для зелених покидьків, оскільки і для верховного мародера, і для його підручних зміна влади з великою ймовірністю означатиме або втечу з України, або довгу посадку на нари, або навіть фізичне знищення як корости на тілі нашої держави.
27.02.2026 22:37 Ответить
Так ви ж самі цю коросту собі на тіло вчепили. Тепер шо, прАзрЄлі, поржалі? Тільки не треба писати, що я не голосував. От я точно не голосував за нього. Але його причиною війни не вважаю. Ідея підкорити Україну у ***** в голові засіла ще з 2000-го року. Що це за вавка у нього в голові я не знаю, але вона є і з кожним роком прогресувала і прогресує по сьогодні.
27.02.2026 22:52 Ответить
Проведення загальнонаціональних виборів потрібно починати з перевірки на вживання наркотиків (для сала зробити виняток).
27.02.2026 22:38 Ответить
Залишилось лишень дочекатися, поки накиває п'ятами сонцесяйний пахан всього цього лайна
27.02.2026 22:42 Ответить
Санич, ухаді! Хочемо Усіка президентом!💩
27.02.2026 22:41 Ответить
Дурдом продовжується: спочатку вирішили мати актора замість системного політика, тепер покладатимемося на так само не системного спортсмена? А хто буде наступним? Може варто вже підшукати та почати розкручувати якогось двірника, у якого охайний двір?
27.02.2026 23:10 Ответить
ой тільки не Усіка ,воно такий же малорос та 🤡 казачок 100% ,тільки на рингу ...
27.02.2026 23:47 Ответить
Поржали, тепер бокс подивимось
28.02.2026 00:06 Ответить
А сложения полномочий по причине переезда на берег Средиземного моря?
27.02.2026 22:41 Ответить
Кожен день ці росказні - ліпше розкажи як ти довів Україну шо коло тебе одні злодії
27.02.2026 22:42 Ответить
"коло тебе одні злодії" - а туди інших і не беруть!
27.02.2026 22:53 Ответить
Один термін-і піду. Не пішов.
Якщо не закінчу війну-піду. Не пішов.
Якщо Єрмак піде, і я з ним. Не пішов.
Було б до речі додати-
Якщо не зможу корупціонерів посадити-піду картоплю саджати.) Не йде.
27.02.2026 22:51 Ответить
Припинення вогню не буде бо ти тупорила мразь не здатна домогтися його від кацапів ні дипломатією, ні зброєю.
Злізай з діжки, клован, готуйся до шконки.
27.02.2026 22:59 Ответить
А чому лише 2-місячне? Наше законодавство передбачає 90-денну виборчу кампанію (а це вже 3 місяці); потім півмісячне (разом з оскарженнями) проведення підрахунків голосування. А ще, за логікою, потрібні ' буфери' до і після виборчого процесу (наприклад, щоб нова влада розпочала повноцінне функціонування). Тож виходить ніяк не менше пів року!
27.02.2026 23:05 Ответить
Тільки зрадники України можуть вимагати зараз вибори.
27.02.2026 23:27 Ответить
Цікаво..як він збирається проводити вибори на окупованих свинособаками територіях? Українських територіях де-факто.
27.02.2026 23:29 Ответить
вистачить хезати, вам же українською мовою сказали - жодних "виборів" поки війна!
27.02.2026 23:53 Ответить
Яка ще війна, іди проспись, зеленяра обдовбана - твій лідОр її не оголосив.
28.02.2026 01:05 Ответить
гнида звичайна! в Україні за заперечення війни, що йде з твоєю підорашею з 2014, можна отримати термін! "не знала", тварина?
28.02.2026 01:46 Ответить
так это не мешало турчинову привести выборы, а потом порошенко провел выборы
28.02.2026 03:51 Ответить
Тобто Цар вже вирішує що можна холопам дозволити а що не можна. Яким великим він зараз став
27.02.2026 23:56 Ответить
Я бы на месте ***** чисто по приколу согласился бы, посмотреть что он еще придумает)
28.02.2026 00:00 Ответить
прикол в том что чмоня свободно выигрывает второй тур у любого
а вот большинство в раде теряет,
но
там прийдут отбитые на голову прикорытные военные, нонеймы от залужного и порох бредящий нато, хотя от туда с 2004 года кроме fuck off ничего не слышно.
28.02.2026 03:48 Ответить
Захват мафией власти. Законных способов рещения нет
28.02.2026 03:42 Ответить
ты смотри, угрожает.

чмоня знает, что даже если будет заморозка наступательных действий русней на фронте на все 100%, т.е. реальная заморозка, как стоим
то
шахеды все равно будут кошмарить Украину каждую ночь, а значит можно сидеть у корыта бесконечно и покрывать все свое кагало, разворовывая деньги доноров.
28.02.2026 03:45 Ответить
Пуйло сам лишил себя возможности всунуть нам второго Януковича. Сначало в 2014 , потом в 2022, а теперь вот пытается сново
28.02.2026 04:11 Ответить
 
 