Никаких выборов в Украине до прекращения огня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что для проведения общенациональных выборов необходимо, чтобы Россия согласилась на как минимум двухмесячное прекращение огня.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Нужна безопасность

По словам президента, для проведения выборов необходимо, чтобы российская сторона согласилась на как минимум 2-месячное прекращение огня в Украине.

"Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. У нас много вопросов по безопасности. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами и ракетами", - заявил Зеленский.

Президент отметил, что если Россия на это согласится, Верховная Рада будет пытаться изменить закон о выборах для их проведения.

Зеленский добавил, что его участие в выборах будет зависеть от того, в каких условиях они будут проводиться - будет ли это завершение войны и гарантии безопасности от США, или это будет просто перемирие, то есть "война на паузе".

Что предшествовало?

Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

