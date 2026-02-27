Никаких выборов в Украине до прекращения огня, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что для проведения общенациональных выборов необходимо, чтобы Россия согласилась на как минимум двухмесячное прекращение огня.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Нужна безопасность
По словам президента, для проведения выборов необходимо, чтобы российская сторона согласилась на как минимум 2-месячное прекращение огня в Украине.
"Нам нужна безопасность. Нам нужно, чтобы наши солдаты голосовали. У нас много вопросов по безопасности. Люди не могут проводить избирательную кампанию под обстрелами и ракетами", - заявил Зеленский.
Президент отметил, что если Россия на это согласится, Верховная Рада будет пытаться изменить закон о выборах для их проведения.
Зеленский добавил, что его участие в выборах будет зависеть от того, в каких условиях они будут проводиться - будет ли это завершение войны и гарантии безопасности от США, или это будет просто перемирие, то есть "война на паузе".
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля — в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426 посиланням на ВВС.
так це було вже запрограмовано кремлівським серіалом СЛУГА. НАРОДУ
Три перших - це карикатури видань партнерів , влада котрих зараз вже втрачає підтримку виборців, бо давали гроші ЗЕ УКРОБАРИГАМ НА КРОВІ
а що це значить -прйдуть ультра-праві до влади за гроші хйла ( Рубіо он вже поїхав з Мюнхену до Орбана пітримувати на виборах)...
На кого проацює проект Буратіно
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983 ОЛЕГ ЛЕУСЕНКО
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983
Журналіст, політичний аналітик
Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.
І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці
Карл Маркс, якщо б побачив нашего я-ж-не-лоха в презедентах, не зміг би свій "Das Kapital" написати. Бо не можливо одночасно робити "Kritik der politischen Ökonomie" і реготати...
Це яка п'ятниця на тижні?
А чому не після мирного врегулювання цієї війни? Ще ж недавно клялись саме втакій послідовності робити.
Якщо не закінчу війну-піду. Не пішов.
Якщо Єрмак піде, і я з ним. Не пішов.
Було б до речі додати-
Якщо не зможу корупціонерів посадити-піду картоплю саджати.) Не йде.
Злізай з діжки, клован, готуйся до шконки.
а вот большинство в раде теряет,
но
там прийдут отбитые на голову прикорытные военные, нонеймы от залужного и порох бредящий нато, хотя от туда с 2004 года кроме fuck off ничего не слышно.
чмоня знает, что даже если будет заморозка наступательных действий русней на фронте на все 100%, т.е. реальная заморозка, как стоим
то
шахеды все равно будут кошмарить Украину каждую ночь, а значит можно сидеть у корыта бесконечно и покрывать все свое кагало, разворовывая деньги доноров.