Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно, - Буданов
Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что говорить о проведении потенциальных президентских выборов в Украине в нынешних условиях бессмысленно.
Об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon, информирует Цензор.НЕТ.
Позиция о выборах
Буданова спросили, возможно ли проведение президентских выборов в условиях потенциального 60-дневного прекращения огня и будет ли он в таком случае баллотироваться на пост президента.
"Сейчас моя задача — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних условиях бессмысленно", — ответил он.
Кроме того, глава ОП заявил, что официальный Киев уверен во всех украинских союзниках.
"Мы абсолютно уверены во всех наших союзниках. Сейчас Украина является щитом для Европы, защищающим ее от агрессивных имперских амбиций России. Поэтому их инвестиции в Украину — это инвестиции в их собственную безопасность", — резюмировал Буданов.
Что предшествовало?
- Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
- В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
- В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І О ЧУДО- як правило вона свіженька
У 1944 році виїхав до Австрії, 1949 року - до США. Випускник Католицького університету Америки, Великої духовної семінарії Святого Йосафата в Римі, Фордгемського університету. Доктор богослов'я (1972). У 1972 році прийняв чернецтво. Був сподвижником Йосипа Сліпого. Голова Волинської єпархії в Римі (1984-1991). 1993 року повернувся до незалежної України, став її громадянином (2002), призначений очільником греко-католицького Києво-Вишгородського екзархату (з 1996). 2005 року повернув резиденцію голів Греко-католицької церкви до Києва після 450-річної перерви. Ініціював побудову Патріаршого собору Воскресіння Христового на київському Лівобережжі. У 2011 році вийшов у відставку, передавши свої повноваження Святославу Шевчуку. Був одним із моральних авторитетів українців у 1990-2010 роках, членом ініціативної групи «Першого грудня». Почесний громадянин Тернополя та Львова.
«Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог...», Любомир Ґузар.