Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно, - Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что говорить о проведении потенциальных президентских выборов в Украине в нынешних условиях бессмысленно.

Об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция о выборах

Буданова спросили, возможно ли проведение президентских выборов в условиях потенциального 60-дневного прекращения огня и будет ли он в таком случае баллотироваться на пост президента.

"Сейчас моя задача — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних условиях бессмысленно", — ответил он.

Кроме того, глава ОП заявил, что официальный Киев уверен во всех украинских союзниках.

"Мы абсолютно уверены во всех наших союзниках. Сейчас Украина является щитом для Европы, защищающим ее от агрессивных имперских амбиций России. Поэтому их инвестиции в Украину — это инвестиции в их собственную безопасность", — резюмировал Буданов.

Что предшествовало?