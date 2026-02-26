РУС
Говорить о выборах в нынешних обстоятельствах бессмысленно, - Буданов

Буданов

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов считает, что говорить о проведении потенциальных президентских выборов в Украине в нынешних условиях бессмысленно.

Об этом он заявил в интервью ливанскому изданию Almodon, информирует Цензор.НЕТ.

Позиция о выборах

Буданова спросили, возможно ли проведение президентских выборов в условиях потенциального 60-дневного прекращения огня и будет ли он в таком случае баллотироваться на пост президента.

"Сейчас моя задача — наладить эффективный переговорный процесс. Говорить о выборах в нынешних условиях бессмысленно", — ответил он.

Кроме того, глава ОП заявил, что официальный Киев уверен во всех украинских союзниках.

"Мы абсолютно уверены во всех наших союзниках. Сейчас Украина является щитом для Европы, защищающим ее от агрессивных имперских амбиций России. Поэтому их инвестиции в Украину — это инвестиции в их собственную безопасность", — резюмировал Буданов.

Что предшествовало?

  • Напомним, что издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что президент Владимир Зеленский якобы намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума 24 февраля - в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.
  • В свою очередь, Зеленский заявил, что впервые слышит о планах объявить о выборах и референдуме 24 февраля.
  • В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может объявить перемирие для россиян, чтобы провести выборы в России. Для проведения президентских выборов в Украине необходимо как минимум двухмесячное перемирие.

+7
так без выборов, просроченный не сможет никаких договоров подписать, чтобы они были действительными и реально остановили или заморозили войну.
26.02.2026 23:22 Ответить
+7
Зелені чорти до кінця України,тільки дебіли цього ще не зрозуміли
26.02.2026 23:23 Ответить
+6
Буданов --скажи прямо президенту,щоб він закрив свій рот по темі виборів
26.02.2026 23:22 Ответить
Буданов --скажи прямо президенту,щоб він закрив свій рот по темі виборів
26.02.2026 23:22 Ответить
Слухай, кацапе. СПОЧАТКУ СПРОБУЙ ДЕРЖАВНУ МОВУ ВИВЧИТИ, а потім булькай кацапські тезиси
27.02.2026 00:09 Ответить
Реально зупиняють війну зовсім не договори, а неможливість нападника її продовжувати (яка досягається комплексом заходів військового, економічного і політичного характеру)! А папірці то так, формальна макулатура, яка може бути, а може і не бути.
27.02.2026 02:42 Ответить
Щось ви хрюкаєте разом з ПРОСРОЧЕННИМ , та і реестрація в один час
27.02.2026 00:11 Ответить
так, коли бачу кацапську пропаганду- завжди дивлюсь реєстрацію
І О ЧУДО- як правило вона свіженька
27.02.2026 00:28 Ответить
"Зараз моє завдання - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх умовах безглуздо", - відповів він. ЩЕ ОДИН ЗЕЛЕНИЙ НАЛАДЧИК (ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ.ЯКИХ БУЛО УУУУУУУ Х) .КОТРОГО БУДУТЬ СЛУХАТИ ДВА ВОРОГИ УКРАЇНИ КУЙЛО З ТРАМПЛОМ....
26.02.2026 23:28 Ответить
Буданов став із середненького розвідника - інтриганом при блазневі.
26.02.2026 23:29 Ответить
Він був завжди *******,яких нах розвідник?Йому рейтинг прикрутили свого часу
26.02.2026 23:30 Ответить
У розвідника під носом терлись гогі і машка
26.02.2026 23:31 Ответить
Ливанское издание Almodon, как же ему повезло.
26.02.2026 23:33 Ответить
Звісно безглуздо, от коли у всіх рейтингах Зеленський буде на 1 місті, от тоді можна і провести швиденько 😆
26.02.2026 23:34 Ответить
* місці
26.02.2026 23:35 Ответить
Будьонову б хтось нагадав, що в нього посада адміністративна - вчасно подавати шуту текст для суфлера, забезпечувати макіяж і тріко для виступів
26.02.2026 23:35 Ответить
26.02.2026 23:41 Ответить
Сьогодні безглуздо. А завтра Єрмак створить вигідні умови, і проведуть блискавичні вибори прикриті таким же незаконним референдумом, і всі Зельоні заговорять, що так можна. Бо війна!
27.02.2026 00:25 Ответить
Не буде ніяких виборів - заспокйтеся вже !
27.02.2026 00:37 Ответить
 
 