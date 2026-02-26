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Новини Президенські вибори Вибори в Україні
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Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо, - Буданов

Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що говорити про проведення потенційних президентських виборів в Україні за нинішніх умов безглуздо.

Про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція про вибори

Буданова питали, чи проведення президентських виборів можливе за умов потенційного 60-денного припинення вогню та, чи буде він у такому разі балотуватися на пост президента.

"Зараз моє завдання — налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх умовах безглуздо", - відповів він.

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Крім того, глава ОП заявив, що офіційний Київ упевнений у всіх українських союзниках.

"Ми абсолютно впевнені в усіх наших союзниках. Зараз Україна є щитом для Європи, що захищає її від агресивних імперських амбіцій Росії. Тому їхні інвестиції в Україну — це інвестиції в їхню власну безпеку", - резюмував Буданов.

Читайте також: РФ на переговорах не порушувала питання виборів в Україні. Їхня позиція – віддати Донбас, - Буданов

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
  • Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.

Автор: 

Буданов Кирило (630) вибори (6780)
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Топ коментарі
+11
так без выборов, просроченный не сможет никаких договоров подписать, чтобы они были действительными и реально остановили или заморозили войну.
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26.02.2026 23:22 Відповісти
+11
Зелені чорти до кінця України,тільки дебіли цього ще не зрозуміли
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26.02.2026 23:23 Відповісти
+11
У розвідника під носом терлись гогі і машка
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26.02.2026 23:31 Відповісти
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Буданов --скажи прямо президенту,щоб він закрив свій рот по темі виборів
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26.02.2026 23:22 Відповісти
Не можна, Захід хоче позбутися Зеленського шляхом виборів.
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27.02.2026 07:31 Відповісти
так без выборов, просроченный не сможет никаких договоров подписать, чтобы они были действительными и реально остановили или заморозили войну.
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26.02.2026 23:22 Відповісти
Слухай, кацапе. СПОЧАТКУ СПРОБУЙ ДЕРЖАВНУ МОВУ ВИВЧИТИ, а потім булькай кацапські тезиси
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27.02.2026 00:09 Відповісти
Реально зупиняють війну зовсім не договори, а неможливість нападника її продовжувати (яка досягається комплексом заходів військового, економічного і політичного характеру)! А папірці то так, формальна макулатура, яка може бути, а може і не бути.
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27.02.2026 02:42 Відповісти
Зелені чорти до кінця України,тільки дебіли цього ще не зрозуміли
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26.02.2026 23:23 Відповісти
Щось ви хрюкаєте разом з ПРОСРОЧЕННИМ , та і реестрація в один час
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27.02.2026 00:11 Відповісти
так, коли бачу кацапську пропаганду- завжди дивлюсь реєстрацію
І О ЧУДО- як правило вона свіженька
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27.02.2026 00:28 Відповісти
"Зараз моє завдання - налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх умовах безглуздо", - відповів він. ЩЕ ОДИН ЗЕЛЕНИЙ НАЛАДЧИК (ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕСІВ.ЯКИХ БУЛО УУУУУУУ Х) .КОТРОГО БУДУТЬ СЛУХАТИ ДВА ВОРОГИ УКРАЇНИ КУЙЛО З ТРАМПЛОМ....
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26.02.2026 23:28 Відповісти
Буданов став із середненького розвідника - інтриганом при блазневі.
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26.02.2026 23:29 Відповісти
Він був завжди *******,яких нах розвідник?Йому рейтинг прикрутили свого часу
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26.02.2026 23:30 Відповісти
У розвідника під носом терлись гогі і машка
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26.02.2026 23:31 Відповісти
Ливанское издание Almodon, как же ему повезло.
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26.02.2026 23:33 Відповісти
Будьонову б хтось нагадав, що в нього посада адміністративна - вчасно подавати шуту текст для суфлера, забезпечувати макіяж і тріко для виступів
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26.02.2026 23:35 Відповісти
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26.02.2026 23:41 Відповісти
Любоми́р Гу́зар (26 лютого 1933, Львів, - 31 травня 2017, Київ, Україна) - український релігійний діяч, патріарх-предстоятель Української греко-католицької церкви (2001-2011). Священник (з 1958), єпископ (з 1977), кардинал Католицької церкви (з 2001). Верховний архієпископ Львівський (з 2001), Києво-Галицький (з 2005), архієпископ-емерит (з 2011). Представник українського роду Гузарів.

У 1944 році виїхав до Австрії, 1949 року - до США. Випускник Католицького університету Америки, Великої духовної семінарії Святого Йосафата в Римі, Фордгемського університету. Доктор богослов'я (1972). У 1972 році прийняв чернецтво. Був сподвижником Йосипа Сліпого. Голова Волинської єпархії в Римі (1984-1991). 1993 року повернувся до незалежної України, став її громадянином (2002), призначений очільником греко-католицького Києво-Вишгородського екзархату (з 1996). 2005 року повернув резиденцію голів Греко-католицької церкви до Києва після 450-річної перерви. Ініціював побудову Патріаршого собору Воскресіння Христового на київському Лівобережжі. У 2011 році вийшов у відставку, передавши свої повноваження Святославу Шевчуку. Був одним із моральних авторитетів українців у 1990-2010 роках, членом ініціативної групи «Першого грудня». Почесний громадянин Тернополя та Львова.

«Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог...», Любомир Ґузар.
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27.02.2026 00:16 Відповісти
Сьогодні він народився
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27.02.2026 00:21 Відповісти
Усі, хто "любить Україну", вже в окопі. Решта - не любить. Будьте реалістами!
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27.02.2026 07:33 Відповісти
Вуйцю, "окопи" різними бувають. Наприклад, Портников, Стерненко чи Цимбалюк теж в "окопах", бо валять москаля словом.
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27.02.2026 07:43 Відповісти
Сьогодні безглуздо. А завтра Єрмак створить вигідні умови, і проведуть блискавичні вибори прикриті таким же незаконним референдумом, і всі Зельоні заговорять, що так можна. Бо війна!
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27.02.2026 00:25 Відповісти
Але Захід не визнає такі вибори і буде майдан.
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27.02.2026 08:15 Відповісти
Не буде ніяких виборів - заспокйтеся вже !
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27.02.2026 00:37 Відповісти
Будуть або вибори, або буде майдан.
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27.02.2026 07:34 Відповісти
Будванга про своє існування нагадала
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27.02.2026 09:07 Відповісти
Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" - Трампу похоже уже удалось, с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина, навязать Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией. Вибори підчас воєнного стану, то передача України під оруду Кремля "демократичним шляхом".

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...

А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...

А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.

Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы
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27.02.2026 09:21 Відповісти
 
 