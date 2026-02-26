Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо, - Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що говорити про проведення потенційних президентських виборів в Україні за нинішніх умов безглуздо.
Про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція про вибори
Буданова питали, чи проведення президентських виборів можливе за умов потенційного 60-денного припинення вогню та, чи буде він у такому разі балотуватися на пост президента.
"Зараз моє завдання — налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх умовах безглуздо", - відповів він.
Крім того, глава ОП заявив, що офіційний Київ упевнений у всіх українських союзниках.
"Ми абсолютно впевнені в усіх наших союзниках. Зараз Україна є щитом для Європи, що захищає її від агресивних імперських амбіцій Росії. Тому їхні інвестиції в Україну — це інвестиції в їхню власну безпеку", - резюмував Буданов.
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
- Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна може оголосити перемир'я для росіян, щоб провести вибори в Росії. Для проведення ж президентських виборів в Україні потрібно щонайменше двомісячне перемир’я.
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І О ЧУДО- як правило вона свіженька
У 1944 році виїхав до Австрії, 1949 року - до США. Випускник Католицького університету Америки, Великої духовної семінарії Святого Йосафата в Римі, Фордгемського університету. Доктор богослов'я (1972). У 1972 році прийняв чернецтво. Був сподвижником Йосипа Сліпого. Голова Волинської єпархії в Римі (1984-1991). 1993 року повернувся до незалежної України, став її громадянином (2002), призначений очільником греко-католицького Києво-Вишгородського екзархату (з 1996). 2005 року повернув резиденцію голів Греко-католицької церкви до Києва після 450-річної перерви. Ініціював побудову Патріаршого собору Воскресіння Христового на київському Лівобережжі. У 2011 році вийшов у відставку, передавши свої повноваження Святославу Шевчуку. Був одним із моральних авторитетів українців у 1990-2010 роках, членом ініціативної групи «Першого грудня». Почесний громадянин Тернополя та Львова.
«Господь створив нас вільними. Ніхто так не шанує нашої свободи, як Бог...», Любомир Ґузар.
Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации.
Кто уважает историю, то вспомнит о том, что хотя
"плебисцит по вопросу Рейнской области, как демилитаризованной зоны по Версальскому договору, не проводился - т. Адольф Гитлер осуществил одностороннюю ремилитаризацию региона, введя войска. Вместо был "https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D0%B2+%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D1%82+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIKCAEQABiiBBiJBTIKCAIQABiABBiiBDIKCAMQABiABBiiBDIKCAQQABiiBBiJBTIHCAUQABjvBdIBCTE1MDMzajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDxXBmEaVCq8-fr5bM6A5b0x71lMh8plUdPbJmrcSYBM2_R5pmaOKSXgw0ZFM4paxPwweGtfeG6CJsPW4PymoZWI2YCakA9a2CTYQkD7uHNnSfknTUX0ZPWZGQXJIE-jMGC8onbox4XqHpUe0_hvyc-LUs_fKAY_7CNV4H9LUnZJYA&csui=3&ved=2ahUKEwje0fqn39OSAxWlEhAIHbryCskQgK4QegQIAhAB плебисцит в Саарской области, хотя территориально Саар не полностью совпадает с Рейнской областью. Потом были референдумы на части терретории Чехословакии, аншлюс Австрии тоже ...
А т. Сталин как "демократически" страны Прибалтики "ореферендил" и не только... Еще много много примеров...
А еще есть всякие опытные ******** - т. Сталин говорил что не важно КАК голосуют, важно КАК считают.
Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне. У 21-м. столетие результаты выборов предоапределяют СМИ и спец. службы