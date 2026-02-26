Говорити про вибори за нинішніх обставин безглуздо, - Буданов

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов вважає, що говорити про проведення потенційних президентських виборів в Україні за нинішніх умов безглуздо.

Про це він заявив в інтерв'ю ліванському виданню Almodon, інформує Цензор.НЕТ.

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Позиція про вибори

Буданова питали, чи проведення президентських виборів можливе за умов потенційного 60-денного припинення вогню та, чи буде він у такому разі балотуватися на пост президента.

"Зараз моє завдання — налагодити ефективний переговорний процес. Говорити про вибори в нинішніх умовах безглуздо", - відповів він.

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Крім того, глава ОП заявив, що офіційний Київ упевнений у всіх українських союзниках.

"Ми абсолютно впевнені в усіх наших союзниках. Зараз Україна є щитом для Європи, що захищає її від агресивних імперських амбіцій Росії. Тому їхні інвестиції в Україну — це інвестиції в їхню власну безпеку", - резюмував Буданов.

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