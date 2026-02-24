РФ сподівається, що після виборів в Україну прийде людина, яка "цілуватиме в одне місце" Путіна, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що у Москві помилково вірять, що в результаті можливих виборів в Україні буде обрано проросійського президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ARD.

Росія хоче своїх маріонеток в Україні

"Вони не втрачають бажання, на мій погляд (прибрати мене – ред.). З того, що ми розуміємо. Хоча, звідки така впевненість, що якщо мене не буде, то прийде людина, яка буде проросійська. Можна по-різному говорити, можуть бути різні виклики всередині держави, але хто сказав, що (президентом – ред.) буде людина, яка буде цілувати в одне місце Путіна? Навряд чи", - заявив Зеленський.

Вибори в Україні

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна зможе провести загальнонаціональні вибори лише після завершення війни. На його думку, Росія наполягає на швидких виборах, оскільки хоче усунути його від влади.

