РФ надеется, что после выборов в Украину придет человек, который "будет целовать в одно место" Путина, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что в Москве ошибочно верят, что в результате возможных выборов в Украине будет избран пророссийский президент.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ARD.
Россия хочет своих марионеток в Украине
"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня – ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом – ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - заявил Зеленский.
Выборы в Украине
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. По его мнению, Россия настаивает на быстрых выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.
Цікаво, а якою ж по вашому тоді повинна бути Україна - тоталітарною?
Одне недолуге написало, а іншим недолугим сподобалося.
Помилка України, це такі недолугі громадяни.
Точно непередбачуваний і "хуже ні будіт".
А за криворізького блазня тягнув, що аж дим йшов.
https://t.me/BerezaJuice/54298
І що цікаво в них все вийшло
-Зеленський на прикремлівській сцені КДБенії ім Маслякова на колінах
Центр першого ряду партеру- ХЙЛО!
"Владімір Владіміріч, вазьміте Украіну ..."
Нормандія: Зеленський подивиться в очі Путіну
Майкл щур - Телебачення Торонто грудень 2019 року
ПРОШУ ,ВІЗМІТЬ ТАКИ ТАЗІКИ щоб поблювати туди, коли вас знудить , нахлинуть спогади
Все інше - далі.
Якась отака людина?
https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97/uybyqm Донбас.Реалії
11 квітня 2019
На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины. Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него?
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
Навряд.
''Двушку на москву'' - Міндіч - друг Зеленського вже надіслав.
Зе напевно не помітив, що в Україні війна.
До виборів ще дожити треба
Це точно не ЗЄ жартував у Москві про кордони, які Росія просто відсуває вглиб України?
Це чорт України...