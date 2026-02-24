РФ надеется, что после выборов в Украину придет человек, который "будет целовать в одно место" Путина, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в Москве ошибочно верят, что в результате возможных выборов в Украине будет избран пророссийский президент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ARD.

Россия хочет своих марионеток в Украине

"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня – ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом – ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - заявил Зеленский.

Выборы в Украине

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. По его мнению, Россия настаивает на быстрых выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.

