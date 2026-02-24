РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7864 посетителя онлайн
Новости Выборы в Украине
3 802 70

РФ надеется, что после выборов в Украину придет человек, который "будет целовать в одно место" Путина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в Москве ошибочно верят, что в результате возможных выборов в Украине будет избран пророссийский президент.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ARD.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия хочет своих марионеток в Украине

"Они не теряют желания, на мой взгляд (убрать меня – ред.). Из того, что мы понимаем. Хотя, откуда такая уверенность, что если меня не будет, то придет человек, который будет пророссийским. Можно по-разному говорить, могут быть разные вызовы внутри государства, но кто сказал, что (президентом – ред.) будет человек, который будет целовать в одно место Путина? Вряд ли", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о послевоенных выборах представят в Раде в ближайшее время, - Стефанчук

Выборы в Украине

  • Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет провести общенациональные выборы только после завершения войны. По его мнению, Россия настаивает на быстрых выборах, поскольку хочет отстранить его от власти.

Читайте также: Зеленский готов инициировать проведение выборов, если будет два месяца прекращения огня

Автор: 

выборы (1772) Зеленский Владимир (10583)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
***** так і казав, хто завгодно а би не Порох
показать весь комментарий
24.02.2026 23:36 Ответить
+25
московити у 2019 році робили все тількі щоб президентом не обрали Порошенка

І що цікаво в них все вийшло
показать весь комментарий
24.02.2026 23:36 Ответить
+22
Закрий ******* очкозаглядувач.Лицемірна потвора.Так нагло брехати треба вміти
показать весь комментарий
24.02.2026 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Таке можливо, хохли з радістю проголосують за відкриті кордони та русскій мір, як вони в свій час зробили в 19 році. Демократія - стратегічна помилка України.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:34 Ответить
Не тільки України, америка не дасть збрехати.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:06 Ответить
«Демократія - стратегічна помилка України»

Цікаво, а якою ж по вашому тоді повинна бути Україна - тоталітарною?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:47 Ответить
"Демократія - помилка"
Одне недолуге написало, а іншим недолугим сподобалося.
Помилка України, це такі недолугі громадяни.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:19 Ответить
хохли нащадки козаків не козли, як дехто..
показать весь комментарий
25.02.2026 08:15 Ответить
Закрий ******* очкозаглядувач.Лицемірна потвора.Так нагло брехати треба вміти
показать весь комментарий
24.02.2026 23:35 Ответить
***** так і казав, хто завгодно а би не Порох
показать весь комментарий
24.02.2026 23:36 Ответить
А ***** завжди говорить правду, тому ми повинні повірити йому на слово, що він боявся пороха як вогню )
показать весь комментарий
24.02.2026 23:38 Ответить
А кого він більше боїться - Пороха, чи Зеленського?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:42 Ответить
Він боїться непередбачуваних
показать весь комментарий
24.02.2026 23:44 Ответить
То давай якогось донецького бомжа божевільного оберемо.
Точно непередбачуваний і "хуже ні будіт".
показать весь комментарий
25.02.2026 00:42 Ответить
Обирай, кого хочеш. Мені це не цікаво
показать весь комментарий
25.02.2026 01:02 Ответить
Якось ти різко розгубив весь запал га донецькому бомжі... 😁

А за криворізького блазня тягнув, що аж дим йшов.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:27 Ответить
Є свідки: Меркель, Оланд, хто там ще був на переговорах. Оланд в своїх мемуарах розповів, як Порох хотів потримати за шию пуйла, прийшлось його стримувать
показать весь комментарий
25.02.2026 00:12 Ответить
Дякую за казку на ніч 😂
показать весь комментарий
25.02.2026 00:15 Ответить
Піди меркель подякуй, ржун
показать весь комментарий
25.02.2026 01:07 Ответить
Вибачте, ви просто така смішна ))) ще смішніша, ніж 95 квартал 😂🤣
показать весь комментарий
25.02.2026 01:13 Ответить
саме так, на рекламу та пропаганду зеленського навесні 2019 москалота підключила всі свої ТБ анали та пропагандонів кремля. Только зєлєнскій, нікакова Порошенко волали вони і наш мудрий нарід зробив так, як хотіли в кремлі https://www.facebook.com/reel/25746075241723560
https://t.me/BerezaJuice/54298
показать весь комментарий
25.02.2026 00:16 Ответить
московити у 2019 році робили все тількі щоб президентом не обрали Порошенка

І що цікаво в них все вийшло
показать весь комментарий
24.02.2026 23:36 Ответить
Какая разніца цілувати хйла чи обіцяти заглянути йому в очко?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:37 Ответить
Так й постає картинка
-Зеленський на прикремлівській сцені КДБенії ім Маслякова на колінах
Центр першого ряду партеру- ХЙЛО!
"Владімір Владіміріч, вазьміте Украіну ..."
показать весь комментарий
24.02.2026 23:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JfFZhY07Zjk&t=5s
показать весь комментарий
24.02.2026 23:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Df3mnsXpqf0&t=88s https://www.youtube.com/watch?v=Df3mnsXpqf0&t=
Нормандія: Зеленський подивиться в очі Путіну

Майкл щур - Телебачення Торонто грудень 2019 року

ПРОШУ ,ВІЗМІТЬ ТАКИ ТАЗІКИ щоб поблювати туди, коли вас знудить , нахлинуть спогади
показать весь комментарий
24.02.2026 23:52 Ответить
Спочатку заглядав.
Все інше - далі.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:49 Ответить
... все інше як плівки епштейна!
показать весь комментарий
25.02.2026 00:01 Ответить
Це про кого? Про того, що ''двушку'' відправляв на москву?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:37 Ответить


Якась отака людина?
показать весь комментарий
24.02.2026 23:38 Ответить
Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в россии?

https://www.radiosvoboda.org/author/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97/uybyqm Донбас.Реалії

11 квітня 2019

На российских телеканалах не умолкает тема выборов президента Украины. Все чаще от российских пропагандистов можно услышать позитивные комментарии в адрес Владимира Зеленского, и негативные - в сторону действующего президента Украины Петра Порошенко. Кто и зачем поддерживает Владимира Зеленского в России? Почему агитирует голосовать за него?

https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
показать весь комментарий
24.02.2026 23:38 Ответить
так є ж людина, на букву Z, яка цілує путіна не в одне , а в два місця. і з радістю дає путіну з усіх сторін. ревнує , що другий буде цілувати хйла.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:39 Ответить
Не цей підор розповідав про хороших узьких,які не будуть бомбити міста.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:39 Ответить
Страшним, хрипким голосом: "Він самий"
показать весь комментарий
25.02.2026 00:50 Ответить
З таким досвідом можна не боятися конкуренції.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:42 Ответить
Що наш ченганчук верзе ? Це рівень президента ? Вивод один - у нього почалось весняне психзагострення.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:42 Ответить
це зіркова хвороба, коли из грязи в князи
показать весь комментарий
24.02.2026 23:47 Ответить
і це каже хуцпата мерЗЕнна істота, яка ще недавно називала Україну порноактрисою, знущалася над гаслом Слава Україні, називала українців та москалоту "однім народом" та відправляла двушкі на москву руками своїх друганов... Ти і є та істота, яку ***** хоче і надалі бачити в креслі президента України, щоб ти остаточно добив цю країну, або перетворив її на бєларашку 2.0.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:42 Ответить
У Зеленського язик гострий! Путін начувайся!😛
показать весь комментарий
24.02.2026 23:43 Ответить
Щас споет "Да, я циркач, так что же"(с выражением).
показать весь комментарий
24.02.2026 23:45 Ответить
Цілувати як зє?
Навряд.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:46 Ответить
''Я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
''Двушку на москву'' - Міндіч - друг Зеленського вже надіслав.
показать весь комментарий
24.02.2026 23:47 Ответить
Прикриваючись путіним - Зеленський хоче керувати і далі (а за ним судді і прокурори вже давна виглядають).
показать весь комментарий
24.02.2026 23:54 Ответить
Цей шут виграє вибори. Масована пропаганда і відсутність незалежних мас-медіа зробили з населення України ватніків
показать весь комментарий
24.02.2026 23:54 Ответить
Вони такими і були
показать весь комментарий
24.02.2026 23:57 Ответить
Після виборів в Україну прийде "людина" .... всі чекають на людину...
показать весь комментарий
24.02.2026 23:56 Ответить
Вже
показать весь комментарий
25.02.2026 02:54 Ответить
Які, до біса, "після виборів"?
Зе напевно не помітив, що в Україні війна.
До виборів ще дожити треба
показать весь комментарий
25.02.2026 03:35 Ответить
Неможливо знайти такого, хто буде робити це краще тебе!
показать весь комментарий
25.02.2026 00:05 Ответить
Я готовий стати на коліна перед путіним - цитата Зеленського!
показать весь комментарий
25.02.2026 00:07 Ответить
Ого, всі зміни в зборі.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:07 Ответить
І ти тут, якже без такого ярого зефіла
показать весь комментарий
25.02.2026 00:18 Ответить
Мені ще не подобався ні один президент. Зеля не виняток. Це у вашій хворій і збоченій уяві існує упередження, що якщо хтось проти людини А, то значить він за людину Б. Або у вашій методичці.
показать весь комментарий
25.02.2026 00:23 Ответить
та, звісно. всі з методичкою крім тебе, пєтрова та іванова
показать весь комментарий
25.02.2026 01:27 Ответить
А хто ж це на початку війни 2014 давав гастролі у Москві і цілував ***** у дупу?

Це точно не ЗЄ жартував у Москві про кордони, які Росія просто відсуває вглиб України?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:38 Ответить
Конкуренції боїшся, Вава?
показать весь комментарий
25.02.2026 00:49 Ответить
А відправляючи двушки ти хіба не цілуєш дупу путіна?
показать весь комментарий
25.02.2026 01:10 Ответить
і сайдьотся пасірідіне! ета нонсенс!
показать весь комментарий
25.02.2026 01:25 Ответить
Краще за тебе цього не зробить ніхто. Тому ***** тобі допомогло в 2022, коли твої рейтинги наближалися до зеро, і допомагає тепер залишатися при владі.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:27 Ответить
Щось воно не збігається - сайдьомся пасєрєдінє, росіяне тоже люді, я йому подивлюсь в очі, Парашенка вигадна вайна, термос, порноактріса, немножко атадвігают граніцу.
Це чорт України...
показать весь комментарий
25.02.2026 01:31 Ответить
У кандидата на посаду президента не повинно бути російських та жидівських родичів. Зовсім. Жодного.
показать весь комментарий
25.02.2026 01:39 Ответить
Вава не переживай ,це твоя сама сильна сторона ,ніхто тут тебе не переплюне , це твій козир захований від трампа , та і свідків -конкурентів ти добре під землю зариваєш.
показать весь комментарий
25.02.2026 05:38 Ответить
Це ти про себе ? хіба забули як ти повзав на колінах "вл. владіміровіч заберіте меня с етой страни " чи не ти не підготував країну до війни коли попереджали ,чи не ти здав Південь ? який цинізм
показать весь комментарий
25.02.2026 06:43 Ответить
Після виборів в Україну прийде українець типу В'ячеслава Чорновола.....
показать весь комментарий
25.02.2026 06:43 Ответить
Таких вже нема! Закінчилися, не мрій!
показать весь комментарий
25.02.2026 07:02 Ответить
За шашлики забув голобородько
показать весь комментарий
25.02.2026 06:47 Ответить
А ти, падло що робиш? Не цілуєш?!!!
показать весь комментарий
25.02.2026 07:08 Ответить
Це він про себе ? ))))
показать весь комментарий
25.02.2026 07:23 Ответить
Я таку знаю. Просто пасматрєть в глаза і дагаварітса по срєдінє.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:24 Ответить
Ооо,я б не була така самовпевнена,це ж не про дороги і шашлики розповідати.Нове кіно про голобородька давно вже чекає на прем'єру.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:26 Ответить
Геть зеленого довбойоба! Це обкурене чмо - джерело проблем для країни та її народу.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:27 Ответить
 
 