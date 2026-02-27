Жодних виборів в Україні до припинення вогню, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що для проведення загальнонаціональних виборів потрібно, аби Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
Потрібна безпека
За словами президента, для проведення виборів потрібно, щоб російська сторона погодилася на щонайменше 2-місячне припинення вогню в Україні.
"Нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. У нас багато питань щодо безпеки. Люди не можуть мати виборчу компанію під обстрілами під ракетами", - заявив Зеленський.
Президент зазначив, що якщо Росія на це погодиться, Верховна Рада намагатиметься змінити закон про вибори для їхнього проведення.
Зеленський додав, що його участь у виборах залежатиме від того, в яких умовах вони проводитимуться — чи це буде завершення війни та гарантії безпеки від США, чи це буде просто перемир’я, тобто "війна на паузі".
Що передувало?
- Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
- Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.
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Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.
Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426 посиланням на ВВС.
так це було вже запрограмовано кремлівським серіалом СЛУГА. НАРОДУ
Три перших - це карикатури видань партнерів , влада котрих зараз вже втрачає підтримку виборців, бо давали гроші ЗЕ УКРОБАРИГАМ НА КРОВІ
а що це значить -прйдуть ультра-праві до влади за гроші хйла ( Рубіо он вже поїхав з Мюнхену до Орбана пітримувати на виборах)...
На кого проацює проект Буратіно
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983 ОЛЕГ ЛЕУСЕНКО
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983
Журналіст, політичний аналітик
Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.
І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці
Карл Маркс, якщо б побачив нашего я-ж-не-лоха в презедентах, не зміг би свій "Das Kapital" написати. Бо не можливо одночасно робити "Kritik der politischen Ökonomie" і реготати...
Це яка п'ятниця на тижні?
А чому не після мирного врегулювання цієї війни? Ще ж недавно клялись саме втакій послідовності робити.
Якщо не закінчу війну-піду. Не пішов.
Якщо Єрмак піде, і я з ним. Не пішов.
Було б до речі додати-
Якщо не зможу корупціонерів посадити-піду картоплю саджати.) Не йде.
Злізай з діжки, клован, готуйся до шконки.
І друге питання - як так сталось що з 2014 вибори були вже 4 рази в от зараз нізя?🤡
а вот большинство в раде теряет,
но
там прийдут отбитые на голову прикорытные военные, нонеймы от залужного и порох бредящий нато, хотя от туда с 2004 года кроме fuck off ничего не слышно.
чмоня знает, что даже если будет заморозка наступательных действий русней на фронте на все 100%, т.е. реальная заморозка, как стоим
то
шахеды все равно будут кошмарить Украину каждую ночь, а значит можно сидеть у корыта бесконечно и покрывать все свое кагало, разворовывая деньги доноров.