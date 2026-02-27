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Новини Вибори в Україні
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Жодних виборів в Україні до припинення вогню, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що для проведення загальнонаціональних виборів потрібно, аби Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Потрібна безпека

За словами президента, для проведення виборів потрібно, щоб російська сторона погодилася на щонайменше 2-місячне припинення вогню в Україні.

"Нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. У нас багато питань щодо безпеки. Люди не можуть мати виборчу компанію під обстрілами під ракетами", - заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що якщо Росія на це погодиться, Верховна Рада намагатиметься змінити закон про вибори для їхнього проведення.

Зеленський додав, що його участь у виборах залежатиме від того, в яких умовах вони проводитимуться — чи це буде завершення війни та гарантії безпеки від США, чи це буде просто перемир’я, тобто "війна на паузі".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.
  • Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

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Автор: 

вибори (6780) Зеленський Володимир (27933) припинення вогню (444)
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Топ коментарі
+29
Ішак все робить аби небуло ні одного, ні другого. Тільки така ситуація забезпечує ішаку можливсть царювати і надалі.
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27.02.2026 22:33 Відповісти
+27
Тебе несе від передозу чи що? Ти пам'ятаєш що ти казав місяць тому? Вова , адекватний народ тебе вже не вибере.
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27.02.2026 22:33 Відповісти
+20
Не правильно. Зєлєескій, будучи гарантом Конституції, не знає її положень. Жодних виборів до відміни режим~ військового стану, а не припинення вогню.
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27.02.2026 22:35 Відповісти
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...й жодного натяку на балотування Буратіни
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27.02.2026 22:31 Відповісти
фігурант спецоперації на виборах в Україні 2019 р
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28.02.2026 01:13 Відповісти
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28.02.2026 01:18 Відповісти
Можна й цей образ від The Times - рашка громить енергосистему - а заєць вовка на жовтоблакитній батарейці барабанить про ПЛАН СТІЙКОСТІ
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28.02.2026 01:20 Відповісти
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28.02.2026 01:22 Відповісти
від THE TELEGRAPH
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28.02.2026 01:23 Відповісти
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28.02.2026 01:26 Відповісти
24 липня 2020р
Київська публічна бібліотека імені Лесі Українки прибрала з виставки робіт відомого українського карикатуриста Олега Смаля зображення президента Володимира Зеленського.

Про це пише http://www.4studio.com.ua/ Четверта студія з https://www.bbc.com/ukrainian/features-57942426 посиланням на ВВС.
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28.02.2026 01:28 Відповісти
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28.02.2026 01:32 Відповісти
він же вбив парламент - хіба ні?
так це було вже запрограмовано кремлівським серіалом СЛУГА. НАРОДУ
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28.02.2026 01:33 Відповісти
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28.02.2026 01:42 Відповісти
МІВІНА НА ВУХАХ УКРАЇНЦІВ -ЮРІЙ ЖУРАВЕЛЬ
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28.02.2026 01:44 Відповісти
срать з-за кордону на всенародно обраного президента воюючої України, можуть тільки мразі за гроші московитів!
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28.02.2026 01:49 Відповісти
Не *****,він обраний не всенародно, а обрати цю мразоту президентом могли тількі вороги України та дегенерати.Ти до яких маєш відношення?
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28.02.2026 03:05 Відповісти
Три останніх карикатури - це роботи українських відомих карикатуристів, зроблені за рік та два до війни, це тоді коли грабували Україну Міндічі з Тимашонками Великим крадівництвом на дорогах під танки рашистам ... І
Три перших - це карикатури видань партнерів , влада котрих зараз вже втрачає підтримку виборців, бо давали гроші ЗЕ УКРОБАРИГАМ НА КРОВІ
а що це значить -прйдуть ультра-праві до влади за гроші хйла ( Рубіо он вже поїхав з Мюнхену до Орбана пітримувати на виборах)...
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28.02.2026 04:02 Відповісти
Підтримувати блазня можуть тільки мразі
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28.02.2026 17:59 Відповісти
https://bastion.tv/na-kogo-pracyuye-proyekt-buratino_n63882

На кого проацює проект Буратіно
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28.02.2026 01:49 Відповісти
6 липня Зеленський перекинув пускові установки Patriot до Одещини. Там їх знищили росіяни.
https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983 ОЛЕГ ЛЕУСЕНКО

https://bastion.tv/oleg-leusenko_t5983

Журналіст, політичний аналітик

Тобто, Нєтряпка-нєСцикло їде до Одеси, там його дупу страхує Patriot з Києва. Кацапи «випадково» дізнаються про координати установок, знищують їх, а послаблене зеленським ППО над столицею пропускає ракети в Охматдит.

І про це інформує розвідник-патріот, якого ЗЕзрадники за наказом кремля незаконно тримають у в'язниці
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28.02.2026 04:05 Відповісти
VADe , ти хотів щоб я тобі пояснила про Буратіну- отримав?
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28.02.2026 04:06 Відповісти
Порноактрисою свою матір -Батьківщину не карикатуристи назвали - а саме ВИСТРУГАНИЙ в ПРЕЗИКИ БУРАТІНА
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28.02.2026 04:15 Відповісти
Тебе несе від передозу чи що? Ти пам'ятаєш що ти казав місяць тому? Вова , адекватний народ тебе вже не вибере.
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27.02.2026 22:33 Відповісти
Ну так адекватний народ і не обирав. Обирало тупа частина населення, яка на свій розум вважала що державою управляти зможе й кухарка як казав Карл Маркс.
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27.02.2026 23:25 Відповісти
аби ж Зе було хоч кухаркою

Карл Маркс, якщо б побачив нашего я-ж-не-лоха в презедентах, не зміг би свій "Das Kapital" написати. Бо не можливо одночасно робити "Kritik der politischen Ökonomie" і реготати...
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28.02.2026 00:57 Відповісти
Ішак все робить аби небуло ні одного, ні другого. Тільки така ситуація забезпечує ішаку можливсть царювати і надалі.
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27.02.2026 22:33 Відповісти
і грабувати
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01.03.2026 16:16 Відповісти
Між припиненням війни і закінченням війни є деталі але людям про них знати непотріб, бо шашликів не буде.
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27.02.2026 22:33 Відповісти
… припиненням вогню
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27.02.2026 22:35 Відповісти
Може й так, не протирав штани разом з філологами.
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27.02.2026 22:39 Відповісти
Кордони 91 року, а потім вибори
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27.02.2026 22:34 Відповісти
Так США і так у кордонах 1991 року. Що тобі не так?
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28.02.2026 14:52 Відповісти
То перед виборами ти обіцяв---на один термін і якщо порушу хоть раз закон---піду у відставку ЩО ЗБРЕХАВ????
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27.02.2026 22:35 Відповісти
Не правильно. Зєлєескій, будучи гарантом Конституції, не знає її положень. Жодних виборів до відміни режим~ військового стану, а не припинення вогню.
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27.02.2026 22:35 Відповісти
А воно йому треба? Він сам собі конституція. Все інше не існує
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27.02.2026 22:38 Відповісти
Так, виборуни, ФАС!
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27.02.2026 22:35 Відповісти
Припинення вогню?
Це яка п'ятниця на тижні?
А чому не після мирного врегулювання цієї війни? Ще ж недавно клялись саме втакій послідовності робити.
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27.02.2026 22:36 Відповісти
Сфальшувати простіше вибори, якщо люди в небезпеці і хаосі знаходяться.
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27.02.2026 22:48 Відповісти
Проведення виборів - смертельна небезпека для зелених покидьків, оскільки і для верховного мародера, і для його підручних зміна влади з великою ймовірністю означатиме або втечу з України, або довгу посадку на нари, або навіть фізичне знищення як корости на тілі нашої держави.
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27.02.2026 22:37 Відповісти
Так ви ж самі цю коросту собі на тіло вчепили. Тепер шо, прАзрЄлі, поржалі? Тільки не треба писати, що я не голосував. От я точно не голосував за нього. Але його причиною війни не вважаю. Ідея підкорити Україну у ***** в голові засіла ще з 2000-го року. Що це за вавка у нього в голові я не знаю, але вона є і з кожним роком прогресувала і прогресує по сьогодні.
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27.02.2026 22:52 Відповісти
Проведення загальнонаціональних виборів потрібно починати з перевірки на вживання наркотиків (для сала зробити виняток).
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27.02.2026 22:38 Відповісти
Залишилось лишень дочекатися, поки накиває п'ятами сонцесяйний пахан всього цього лайна
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27.02.2026 22:42 Відповісти
Санич, ухаді! Хочемо Усіка президентом!💩
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27.02.2026 22:41 Відповісти
Дурдом продовжується: спочатку вирішили мати актора замість системного політика, тепер покладатимемося на так само не системного спортсмена? А хто буде наступним? Може варто вже підшукати та почати розкручувати якогось двірника, у якого охайний двір?
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27.02.2026 23:10 Відповісти
ой тільки не Усіка ,воно такий же малорос та 🤡 казачок 100% ,тільки на рингу ...
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27.02.2026 23:47 Відповісти
Поржали, тепер бокс подивимось
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28.02.2026 00:06 Відповісти
Включення в рейтинги Усяка це вже не насмішка над вумним нарідом, а регіт над ним малоросів. Хто знає Усіка, особливо із частини суспільства серед пенсіонерів та жінок, які не цікавляться боксом, але які ходять на вибори? Одиниці. Продовжуйте ржати із себе, а ворог кожного дня захоплює нові території і донишує економіку та виганяє разом з ідіотами при владі українців з України.
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28.02.2026 08:47 Відповісти
Ви і є малороси. Інакше б не було кучми замість кравчука, януковічя замість ющенка, пейсатого скомороха замість порошенко
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28.02.2026 10:03 Відповісти
Ссанич
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28.02.2026 10:43 Відповісти
А сложения полномочий по причине переезда на берег Средиземного моря?
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27.02.2026 22:41 Відповісти
Кожен день ці росказні - ліпше розкажи як ти довів Україну шо коло тебе одні злодії
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27.02.2026 22:42 Відповісти
"коло тебе одні злодії" - а туди інших і не беруть!
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27.02.2026 22:53 Відповісти
Один термін-і піду. Не пішов.
Якщо не закінчу війну-піду. Не пішов.
Якщо Єрмак піде, і я з ним. Не пішов.
Було б до речі додати-
Якщо не зможу корупціонерів посадити-піду картоплю саджати.) Не йде.
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27.02.2026 22:51 Відповісти
Припинення вогню не буде бо ти тупорила мразь не здатна домогтися його від кацапів ні дипломатією, ні зброєю.
Злізай з діжки, клован, готуйся до шконки.
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27.02.2026 22:59 Відповісти
А чому лише 2-місячне? Наше законодавство передбачає 90-денну виборчу кампанію (а це вже 3 місяці); потім півмісячне (разом з оскарженнями) проведення підрахунків голосування. А ще, за логікою, потрібні ' буфери' до і після виборчого процесу (наприклад, щоб нова влада розпочала повноцінне функціонування). Тож виходить ніяк не менше пів року!
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27.02.2026 23:05 Відповісти
Тільки зрадники України можуть вимагати зараз вибори.
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27.02.2026 23:27 Відповісти
Зрадники створили свою партію - сн
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28.02.2026 18:01 Відповісти
Цікаво..як він збирається проводити вибори на окупованих свинособаками територіях? Українських територіях де-факто.
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27.02.2026 23:29 Відповісти
А як вони проводились у 2014 та 2019 роках? Мабуть також саме
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28.02.2026 06:46 Відповісти
на окупованих територіях, на расєї і бєлораши за визначенням не може бути виборчих дільниць!
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28.02.2026 09:39 Відповісти
Українські території вони де-юре ,а де-факто вони кацапські.
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28.02.2026 12:37 Відповісти
вистачить хезати, вам же українською мовою сказали - жодних "виборів" поки війна!
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27.02.2026 23:53 Відповісти
Яка ще війна, іди проспись, зеленяра обдовбана - твій лідОр її не оголосив.
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28.02.2026 01:05 Відповісти
гнида звичайна! в Україні за заперечення війни, що йде з твоєю підорашею з 2014, можна отримати термін! "не знала", тварина?
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28.02.2026 01:46 Відповісти
Скільки часу ти вже відвойував на цій війні, потужний зе-піздун?😹
І друге питання - як так сталось що з 2014 вибори були вже 4 рази в от зараз нізя?🤡
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28.02.2026 20:31 Відповісти
Тобто Цар вже вирішує що можна холопам дозволити а що не можна. Яким великим він зараз став
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27.02.2026 23:56 Відповісти
Я бы на месте ***** чисто по приколу согласился бы, посмотреть что он еще придумает)
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28.02.2026 00:00 Відповісти
прикол в том что чмоня свободно выигрывает второй тур у любого
а вот большинство в раде теряет,
но
там прийдут отбитые на голову прикорытные военные, нонеймы от залужного и порох бредящий нато, хотя от туда с 2004 года кроме fuck off ничего не слышно.
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28.02.2026 03:48 Відповісти
Який же ж ти дебіл, це щось страшне
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28.02.2026 10:45 Відповісти
Захват мафией власти. Законных способов рещения нет
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28.02.2026 03:42 Відповісти
ты смотри, угрожает.

чмоня знает, что даже если будет заморозка наступательных действий русней на фронте на все 100%, т.е. реальная заморозка, как стоим
то
шахеды все равно будут кошмарить Украину каждую ночь, а значит можно сидеть у корыта бесконечно и покрывать все свое кагало, разворовывая деньги доноров.
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28.02.2026 03:45 Відповісти
Пуйло сам лишил себя возможности всунуть нам второго Януковича. Сначало в 2014 , потом в 2022, а теперь вот пытается сново
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28.02.2026 04:11 Відповісти
Так зєля ще гірший за яника.
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28.02.2026 12:35 Відповісти
Вже неділю Інтернет забитий повчальними тезами Найвеличнішого Лідора світу. Він себе вважає настільки геніальним, що йому марафону мало, загрузив своїм хрипінням весь простір інтернету.
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28.02.2026 06:51 Відповісти
ЗЕЛЯ ХАРЭ ХАПАТЬ !)
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28.02.2026 07:13 Відповісти
Це він натякає, що кінчати війну вони з путлом не збираються!
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28.02.2026 08:38 Відповісти
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28.02.2026 09:20 Відповісти
Ой,не тебе решать,ой не тебе....
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28.02.2026 09:28 Відповісти
А тим часом у ВР працює комісія з підготовки до виборів та референдуму. Хтось бреше...? Знову...?
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28.02.2026 11:52 Відповісти
Жодних виборів - або я вічний президент ,або мене винесуть вперед ногами.
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28.02.2026 12:34 Відповісти
блазень , пішов би сам і дав спокій УКРАЇНІ !!!
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28.02.2026 16:56 Відповісти
 
 