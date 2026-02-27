Жодних виборів в Україні до припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вкотре заявив, що для проведення загальнонаціональних виборів потрібно, аби Росія погодилася на щонайменше двомісячне припинення вогню.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

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Потрібна безпека

За словами президента, для проведення виборів потрібно, щоб російська сторона погодилася на щонайменше 2-місячне припинення вогню в Україні.

"Нам потрібна безпека. Нам потрібно, щоб наші солдати голосували. У нас багато питань щодо безпеки. Люди не можуть мати виборчу компанію під обстрілами під ракетами", - заявив Зеленський.

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Президент зазначив, що якщо Росія на це погодиться, Верховна Рада намагатиметься змінити закон про вибори для їхнього проведення.

Зеленський додав, що його участь у виборах залежатиме від того, в яких умовах вони проводитимуться — чи це буде завершення війни та гарантії безпеки від США, чи це буде просто перемир’я, тобто "війна на паузі".

Що передувало?

Нагадаємо, що видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що президент Володимир Зеленський нібито має намір оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого - у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що уперше чує щодо планів оголосити про вибори та референдум 24 лютого.

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