Росію докладно поінформували про підсумки переговорів України та США у Флориді, - Ушаков

Росія поінформована про підсумки переговорів США та України у Флориді.

Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

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Що відомо?

"Відбулися (переговори) у Флориді минулої суботи з українською делегацією. Вони провели переговори, нас докладно поінформували про підсумки, і ми знаємо, де ми зараз", - зазначив помічник російського диктатора.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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