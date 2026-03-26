Мы серьезно относимся к переговорам и считаем, что нужно говорить на уровне лидеров, - Зеленский
Украина серьезно относится к мирным переговорам с Россией и готова вести переговоры на уровне лидеров стран.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.
На уровне лидеров
"Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы. Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях", – рассказал президент.
Потери россиян
Зеленский отметил, что и россияне, и украинцы понимают, сколько времени понадобится оккупантам, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц.
"И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных. Они не ценят жизнь людей, но они понимают, что это деньги. Все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию", - добавил он.
РФ ищет диалог с США
По словам Зеленского, в Кремле до конца не понимают общественный резонанс, привыкнут ли к этому люди или нет.
"Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы четко знаем эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров". Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументированно, почему это не так", – сказал президент.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
