РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11058 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
Мы серьезно относимся к переговорам и считаем, что нужно говорить на уровне лидеров, - Зеленский

Украина серьезно относится к мирным переговорам с Россией и готова вести переговоры на уровне лидеров стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На уровне лидеров

"Украинцы серьезно относятся к переговорам. Мы считаем, что нужно говорить, лучше – на уровне лидеров, мы к этому готовы. Россияне хотят ультимативного разрешения военных действий, чтобы Украина приняла их условия. Самостоятельный выход Вооруженных сил Украины с территории, которую мы контролируем в Донецкой, Луганской областях", – рассказал президент.

Потери россиян

Зеленский отметил, что и россияне, и украинцы понимают, сколько времени понадобится оккупантам, чтобы захватить эту территорию с потерями в 28, 30, 35 тысяч солдат в месяц.

"И еще не факт, что они ее захватят. Они могут там похоронить от 300 тысяч до миллиона своих военных. Они не ценят жизнь людей, но они понимают, что это деньги. Все это контракты, и это 300 тысяч или миллион дополнительных гробов в Россию", - добавил он.

РФ ищет диалог с США

По словам Зеленского, в Кремле до конца не понимают общественный резонанс, привыкнут ли к этому люди или нет.

"Поэтому они ищут вот такой диалог с американцами. "Скажите украинцам – не за что бороться". Мы четко знаем эту российскую риторику: "Не за что бороться. Шесть тысяч квадратных километров". Мы объясняем партнерам, и, на мой взгляд, абсолютно аргументированно, почему это не так", – сказал президент.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (23752) переговоры (5672)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так путлєр не йде до рук а ти не перестаєш гундіти
показать весь комментарий
26.03.2026 14:01 Ответить
На рівні лідерів чи справжніх під*рів?
показать весь комментарий
26.03.2026 14:09 Ответить
Вимкніть йому мікрофон....
показать весь комментарий
26.03.2026 14:09 Ответить
вимкніть його....

.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:17 Ответить
вова, коли "самміт миру" ?

.
показать весь комментарий
26.03.2026 14:16 Ответить
куйло для рашистів і для трамбона -"лідер".чого не скажеш про "зепоцріота" котрий і для українського народу зрадник і для "трамбона" ніхто.ПРОСТРОЧЕНИЙ ,ЗГІДНО КОНСТИТУЦІЇ .ЯКУ САМ НАРУШИВ- ЛУЗЕР
показать весь комментарий
26.03.2026 14:20 Ответить
Серйозно, ставишся до чого? Переговорів? З ким і з якою метою? Щоб поговорити?
показать весь комментарий
26.03.2026 14:23 Ответить
 
 