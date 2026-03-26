Соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8, – Зеленский

Армия России несет рекордные потери на фронте, которые достигают 30-35 тысяч человек ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского для Le Monde.

Каково соотношение потерь

По словам главы государства, в настоящее время соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8 в пользу Украины.

Читайте также: Военные и ученые предложат совместные решения для уменьшения потерь среди личного состава

Рекордные потери РФ

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны это соотношение было значительно меньше – примерно 1 к 3.

Впрочем, уже во второй половине 2025 года и в начале 2026 года ситуация существенно изменилась.

"Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного Украиной, а в некоторых районах – восемь. Они сейчас теряют просто ужасающее количество людей – 30–35 тысяч в месяц", – заявил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина уже "истощает" российскую армию быстрее, чем та пополняется, - Мадяр в интервью "The Economist"

Нарративы о наступлении РФ

Глава государства также подчеркнул, что отсутствие продвижения российских войск на фронте фактически означает их поражение.

В то же время, по его словам, России часто удается навязывать другой информационный нарратив на международном уровне.

"И, к сожалению, Москве очень хорошо удается – очень часто, к сожалению – продать этот дискурс Соединенным Штатам", – отметил Зеленский.

Читайте также: Силы обороны обезвредили 4 840 оккупантов всего за три дня этой недели, - Сырский

Будет ли новая мобилизация

Президент также прокомментировал возможность проведения масштабной мобилизации в России.

По его словам, пока Кремль избегает таких шагов и делает ставку на контрактную армию.

"Решат ли они пойти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги", – пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Установлены имена более 200 тысяч российских захватчиков, которые были ликвидированы в Украине. ФОТО