Соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8, – Зеленский

Россияне теряют до 35 тысяч военных ежемесячно

Армия России несет рекордные потери на фронте, которые достигают 30-35 тысяч человек ежемесячно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского для Le Monde.

Каково соотношение потерь

По словам главы государства, в настоящее время соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8 в пользу Украины.

Рекордные потери РФ

Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны это соотношение было значительно меньше – примерно 1 к 3.

Впрочем, уже во второй половине 2025 года и в начале 2026 года ситуация существенно изменилась.

"Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного Украиной, а в некоторых районах – восемь. Они сейчас теряют просто ужасающее количество людей – 30–35 тысяч в месяц", – заявил президент.

Нарративы о наступлении РФ

Глава государства также подчеркнул, что отсутствие продвижения российских войск на фронте фактически означает их поражение.

В то же время, по его словам, России часто удается навязывать другой информационный нарратив на международном уровне.

"И, к сожалению, Москве очень хорошо удается – очень часто, к сожалению – продать этот дискурс Соединенным Штатам", – отметил Зеленский.

Будет ли новая мобилизация

Президент также прокомментировал возможность проведения масштабной мобилизации в России.

По его словам, пока Кремль избегает таких шагов и делает ставку на контрактную армию.

"Решат ли они пойти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги", – пояснил он.

зустрічне питання,у нас мобілізують-бусифікують +_-30тис на місяць,демобілізації нема,-сзч,-поранені,...

так куди ж діваються наші люди??
26.03.2026 12:48 Ответить
Те ж саме що і з тієї сторони, гонять у м'ясні штурми в суцільну кілзону 🤦🤦замість того щоб навчати на операторів дронів всіх! У нас совка мабуть не те що менше а навіть більше у рішеннях.
26.03.2026 12:52 Ответить
може це така стратегія....геноциду наприклад,бо якщо судити по бусифікації,всі задіяні в процесі впевнені що забусярені не поверуться щоб подякувати....
26.03.2026 12:55 Ответить
Ну значить вони такі тупі, якщо так думають..типо відправили і все вважай його нема, ну буде їм неприємність тоді.
26.03.2026 13:17 Ответить
Зворотнє питання - тебе мобілізували, бусифікувати, чи ти діваний слухатель
26.03.2026 12:58 Ответить
форму6 покажеш-відповім....
26.03.2026 13:01 Ответить
а сзч тобі не дембель?
26.03.2026 13:25 Ответить
куди діваються люди ?

Алеї Героїв на Лісовому та Берківцях у Києві вже закрити -
немає де ховати Воїнів

на Меморіалі Майдану немає де поставити фотографію

.
26.03.2026 14:22 Ответить
Бл** а трегубов каже що вони ще й готовлять великі наступи! Хто бреше? З яких тоді інкубаторів їх беруть якщо навіть при таких втратах ще й наступають?!
26.03.2026 12:51 Ответить
в барбершопах та геймерських клубах набирають....
26.03.2026 12:57 Ответить
Швидше за все ніяких великих втрат у рф немає. Тому що мобілізації немає і не передбачається.
Воюють спокійно охочими i не напружуються.
26.03.2026 12:57 Ответить
Поїдь від Покровськ і полазь по посадкам - кацапів, як гі*на у свинарнику !
26.03.2026 13:15 Ответить
полазь по тєлєгах або попитай самих солдат. там справді у русні величезні втрати.
26.03.2026 13:57 Ответить
Ракети не роблені, Мацква не бомблена.. а воно сидить, інтерв'ю роздає, зайнятись йому немає чим.
26.03.2026 12:53 Ответить
ну чому ж,він транслює що занятий до мокрих яєць у штанях,а ви не ціните....
26.03.2026 12:58 Ответить
тобто, ми втрачаємо 4-5 тис українців на місяць?
і при цьому тцк скирдує 20-30 тис на місяць.
то, куди діваються 10-15 тис на місяць мобілізованих?
26.03.2026 12:59 Ответить
Мінімум половина сзч
26.03.2026 12:59 Ответить
Але ж багато повертаються назад із сзч
26.03.2026 13:12 Ответить
Наприклад з 100000 сзч повернулося пару тисяч це небагато, і я думаю вони вже другий раз сзч , бо після сзч тебе відразу на нуль ведуть
26.03.2026 13:19 Ответить
От браві тцк побусифікували громадян, половина сзч, а потім жаліються в фб чого це кляті ухилянти не завершуєть збір донатів?!
26.03.2026 13:02 Ответить
Це ти переплутав, співвідношення нормальних людей в партії слуга народу...
26.03.2026 13:05 Ответить
навіть якщо 1 до 8, то це в середньому виходить 4000 в місяць і 50 000 в рік!
26.03.2026 13:10 Ответить
А в нього за 4 роки повномасштабки 55 тисяч втрат. За його словами.
26.03.2026 13:13 Ответить
Нещодавно він порахував, що росіяни втратять в боях за неокупованих Донбас 800 тисяч солдатів. Якщо співвідношення 1 до 8 реальне, то наші втрати складуть 100 тисяч загиблими. "Люди важливіші ніж території" - ага,вірю-я повірив.
26.03.2026 13:15 Ответить
К великому сожалению, есть немой свидетель, который объективно опровергает рассчеты этой омерзительной сущности - кладбища.....
26.03.2026 13:19 Ответить
Оце зелене брехло казало в 23 році, що у нас втрат на той час було 85000 , а в 2026 каже що загальні втрати з 22 року 55000 🤷 забрехалося по самі вуха
26.03.2026 13:22 Ответить
В обороні норма 1:5-8. Все в порядку.
26.03.2026 13:30 Ответить
Глава держави також наголосив, що відсутність просування російських військ на фронті фактично означає їхню поразку. щодня рашист окуповує українські селища а в "зелзрадника" немає просуваняя
26.03.2026 13:37 Ответить
26.03.2026 13:53 Ответить
 
 