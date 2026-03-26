Соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8, – Зеленский
Армия России несет рекордные потери на фронте, которые достигают 30-35 тысяч человек ежемесячно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью президента Украины Владимира Зеленского для Le Monde.
Каково соотношение потерь
По словам главы государства, в настоящее время соотношение потерь украинских и российских военных составляет примерно 1 к 8 в пользу Украины.
Рекордные потери РФ
Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны это соотношение было значительно меньше – примерно 1 к 3.
Впрочем, уже во второй половине 2025 года и в начале 2026 года ситуация существенно изменилась.
"Россия потеряла шесть солдат на каждого потерянного Украиной, а в некоторых районах – восемь. Они сейчас теряют просто ужасающее количество людей – 30–35 тысяч в месяц", – заявил президент.
Нарративы о наступлении РФ
Глава государства также подчеркнул, что отсутствие продвижения российских войск на фронте фактически означает их поражение.
В то же время, по его словам, России часто удается навязывать другой информационный нарратив на международном уровне.
"И, к сожалению, Москве очень хорошо удается – очень часто, к сожалению – продать этот дискурс Соединенным Штатам", – отметил Зеленский.
Будет ли новая мобилизация
Президент также прокомментировал возможность проведения масштабной мобилизации в России.
По его словам, пока Кремль избегает таких шагов и делает ставку на контрактную армию.
"Решат ли они пойти на большую мобилизацию? Я не могу сказать. Пока что они боялись таких шагов и шли только на контрактирование людей за большие деньги", – пояснил он.
так куди ж діваються наші люди??
Алеї Героїв на Лісовому та Берківцях у Києві вже закрити -
немає де ховати Воїнів
на Меморіалі Майдану немає де поставити фотографію
.
Воюють спокійно охочими i не напружуються.
і при цьому тцк скирдує 20-30 тис на місяць.
то, куди діваються 10-15 тис на місяць мобілізованих?