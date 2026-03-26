Співвідношення втрат українських і російських військових становить приблизно 1 до 8 , – Зеленський

Армія Росії зазнає рекордних втрат на фронті, які сягають 30–35 тисяч осіб щомісяця.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це про це йдеться у інтерв’ю президента України Володимира Зеленського для Le Monde.

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Яке співвідношення втрат

За словами глави держави, нині співвідношення втрат українських і російських військових становить приблизно 1 до 8 на користь України.

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Рекордні втрати РФ

Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни це співвідношення було значно меншим – приблизно 1 до 3.

Втім, уже у другій половині 2025 року та на початку 2026 року ситуація суттєво змінилася.

"Росія втратила шістьох солдатів на кожного втраченого Україною, а в деяких районах – вісім. Вони зараз втрачають просто страшну кількість людей – 30–35 тисяч на місяць", – заявив президент.

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Наративи про наступ РФ

Глава держави також наголосив, що відсутність просування російських військ на фронті фактично означає їхню поразку.

Водночас, за його словами, Росії часто вдається нав’язувати інший інформаційний наратив на міжнародному рівні.

"І, на жаль, Москві дуже добре вдається – дуже часто, на жаль – продати цей дискурс Сполученим Штатам", – зазначив Зеленський.

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Чи буде нова мобілізація

Президент також прокоментував можливість проведення масштабної мобілізації в Росії.

За його словами, наразі Кремль уникає таких кроків і робить ставку на контрактну армію.

"Чи вирішать вони йти на велику мобілізацію? Я не можу сказати. Поки що вони боялися таких кроків і йшли тільки на контрактування людей за великі гроші", – пояснив він.

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