Військові та вчені запропонують спільні рішення для зменшення втрат серед особового складу

У Збройних силах України створюють міжвідомчу науково-аналітичну дослідницьку робочу групу, яка має запропонувати рішення для зменшення втрат у Силах оборони. Формування такої групи відбувається в межах реалізації комплексної програми "Збереження життя військовослужбовців".

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про завдання дослідження

"Для подальшого вивчення та аналізу факторів, які впливають на збереження життя військовослужбовців, і розроблення ефективних заходів, що дозволять системно зменшити втрати під час виконання бойових завдань, створюється міжвідомча науково-аналітична дослідницька робоча група. Наш пріоритет сьогодні – це інтегрувати стратегію збереження життя військовослужбовців у всі процеси військового управління, щоб кожне тактичне рішення, кожна технологія та підготовка особового складу спрямовувалися на успішне виконання бойових завдань із мінімізацією втрат", - йдеться у повідомленні.

Дослідницька робоча група працюватиме на базі Центрального науково-дослідного інституту ЗСУ та всебічно вивчатиме природу, структуру і кількісно-якісні показники бойових і небойових втрат, повідомляє штаб ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд розширює перелік критично важливих підприємств для потреб ЗСУ

До групи долучаться провідні наукові установи держави, профільні університети, фахівці у галузях військової науки, медицини, психології, управління та технологій, а також практики з бойовим досвідом.

Що відомо про програму "Збереження життя військовослужбовців"

В Генштабі нагадують, що програму "Збереження життя військовослужбовців" започаткували у 2024 році. Її реалізація передбачає три ключові напрями: підготовку українських захисників, покращення надання медичної допомоги на всіх етапах та технологізацію армії з упровадженням сучасних засобів ведення війни.

За кожним із цих напрямів уже впровадили низку змін і рішень, що в комплексі дозволило скоротити втрати серед військовослужбовців протягом 2025 року до 13% за різними типами, зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та домаганням у війську