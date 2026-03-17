Уряд розширює перелік критично важливих підприємств для потреб ЗСУ

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройні Сили України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.

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Зміни передбачають появу нової категорії підприємств, зокрема компанії, які виконують контракти з командуванням видів або окремих родів сил ЗСУ, зокрема для:

Перевезення військових вантажів;

Ремонту, утримання та експлуатації озброєння;

Ремонту, утримання та експлуатації військової та спеціальної техніки;

Обслуговування боєприпасів і їхніх складових;

Закупівлі товарів оборонного призначення для обслуговування техніки.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів, таке рішення має практичний ефект для оборонного сектору.

"Розширення критеріїв дозволить підтримати підприємства, які забезпечують логістику, ремонт та технічне обслуговування оборонної техніки, і тим самим сприятиме стабільному функціонуванню сектору оборони", - наголосив він.

Очікується, що ухвалення постанови забезпечить стабільну роботу підприємств, які виконують критично важливі завдання та безпосередньо підтримують діяльність української армії.

Що передувало?

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.