Правительство расширяет перечень критически важных предприятий для нужд ВСУ

Кабинет Министров Украины принял решение расширить критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих критически важное значение для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Изменения предусматривают появление новой категории предприятий, в частности компаний, выполняющих контракты с командованием видов или отдельных родов войск ВСУ, в частности для:

Перевозка военных грузов;

Ремонта, содержания и эксплуатации вооружения;

Ремонт, содержание и эксплуатация военной и специальной техники;

Обслуживание боеприпасов и их компонентов;

Закупки товаров оборонного назначения для обслуживания техники.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, такое решение имеет практический эффект для оборонного сектора.

"Расширение критериев позволит поддержать предприятия, обеспечивающие логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию оборонного сектора", — подчеркнул он.

Ожидается, что принятие постановления обеспечит стабильную работу предприятий, выполняющих критически важные задачи и непосредственно поддерживающих деятельность украинской армии.

Что предшествовало?

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление № 76, регулирующие вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.