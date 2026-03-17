Правительство расширяет перечень критически важных предприятий для нужд ВСУ
Кабинет Министров Украины принял решение расширить критерии определения предприятий, учреждений и организаций, имеющих критически важное значение для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Изменения предусматривают появление новой категории предприятий, в частности компаний, выполняющих контракты с командованием видов или отдельных родов войск ВСУ, в частности для:
Перевозка военных грузов;
Ремонта, содержания и эксплуатации вооружения;
Ремонт, содержание и эксплуатация военной и специальной техники;
Обслуживание боеприпасов и их компонентов;
Закупки товаров оборонного назначения для обслуживания техники.
Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Виталий Киндратив, такое решение имеет практический эффект для оборонного сектора.
"Расширение критериев позволит поддержать предприятия, обеспечивающие логистику, ремонт и техническое обслуживание оборонной техники, и тем самым будет способствовать стабильному функционированию оборонного сектора", — подчеркнул он.
Ожидается, что принятие постановления обеспечит стабильную работу предприятий, выполняющих критически важные задачи и непосредственно поддерживающих деятельность украинской армии.
Что предшествовало?
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление № 76, регулирующие вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.
