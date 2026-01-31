РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9352 посетителя онлайн
Новости Бронирование работников
1 426 2

Правительство усовершенствовало процедуру бронирования для критических предприятий ОПК, - Минобороны

Бронирование для критических предприятий ОПК

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление № 76, которые регулируют вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что произошло?

Отмечается, что решение направлено на совершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые являются критически важными для функционирования экономики, и обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны.

Читайте также: Количество забронированных от мобилизации работников выросло за год на 300 тысяч, – Соболев

Что нового?

Отныне в решениях Минобороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Решение учитывает особенности работы предприятий ОПК в условиях войны и создает условия для масштабирования производства критически важного вооружения", - отметили в Минобороны.

Читайте также: Бронирование работников ОПК: Госстат утвердил необходимую форму отчетности

Автор: 

Минобороны (9617) бронирование (210) ОПК (271)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кого вони там бронюють, півтора мільйона на бронях більше ніж у США в другу світову, і немає ні ракет, ні бомб., фронт тримаєттся на китайських матрасах, рештках мавіків, де самі військові у прифронтових лаборатопіях те все дороблюють, ремонтують, прошивають щоб воно за 2 км непопадало, і жертовній піхоті яка сидить мішенями у і під кілзоною.
показать весь комментарий
31.01.2026 12:09 Ответить
показать весь комментарий
31.01.2026 14:23 Ответить
 
 