Правительство усовершенствовало процедуру бронирования для критических предприятий ОПК, - Минобороны
Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление № 76, которые регулируют вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Что произошло?
Отмечается, что решение направлено на совершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые являются критически важными для функционирования экономики, и обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны.
Что нового?
Отныне в решениях Минобороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.
"Решение учитывает особенности работы предприятий ОПК в условиях войны и создает условия для масштабирования производства критически важного вооружения", - отметили в Минобороны.
