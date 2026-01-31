Правительство усовершенствовало процедуру бронирования для критических предприятий ОПК, - Минобороны

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны и принял изменения в постановление № 76, которые регулируют вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Что произошло?

Отмечается, что решение направлено на совершенствование механизма бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые являются критически важными для функционирования экономики, и обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны.

Что нового?

Отныне в решениях Минобороны об определении предприятий, учреждений и организаций критически важными в сфере ОПК не будет указываться информация о количестве военнообязанных, подлежащих бронированию.

"Решение учитывает особенности работы предприятий ОПК в условиях войны и создает условия для масштабирования производства критически важного вооружения", - отметили в Минобороны.

