Уряд удосконалив процедуру бронювання для критичних підприємств ОПК, - Міноборони
Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.
Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Що відомло?
Зазначається, що рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.
Що нового?
Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.
"Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння", - зазначили в Міноборони.
