Уряд удосконалив процедуру бронювання для критичних підприємств ОПК, - Міноборони

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що відомло?

Зазначається, що рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Що нового?

Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

"Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння", - зазначили в Міноборони.

