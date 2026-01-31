УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9738 відвідувачів онлайн
Новини Бронювання працівників
1 426 2

Уряд удосконалив процедуру бронювання для критичних підприємств ОПК, - Міноборони

Бронювання для критичних підприємств ОПК

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони та ухвалив зміни до постанови № 76, які регулюють питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомло?

Зазначається, що рішення спрямоване на удосконалення механізму бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК), які є критично важливими для функціонування економіки, та забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Також читайте: Кількість заброньованих від мобілізації працівників зросла за рік на 300 тисяч, – Соболев

Що нового?

Відтепер у рішеннях Міноборони про визначення підприємств, установ та організацій критично важливими у сфері ОПК не зазначатиметься інформація про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

"Рішення враховує особливості роботи підприємств ОПК в умовах війни та створює умови для масштабування виробництва критично важливого озброєння", - зазначили в Міноборони.

Також читайте: Бронювання працівників ОПК: Держстат затвердив необхідну форму звітності

Автор: 

Міноборони (7825) бронювання (427) ОПК (408)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого вони там бронюють, півтора мільйона на бронях більше ніж у США в другу світову, і немає ні ракет, ні бомб., фронт тримаєттся на китайських матрасах, рештках мавіків, де самі військові у прифронтових лаборатопіях те все дороблюють, ремонтують, прошивають щоб воно за 2 км непопадало, і жертовній піхоті яка сидить мішенями у і під кілзоною.
показати весь коментар
31.01.2026 12:09 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2026 14:23 Відповісти
 
 