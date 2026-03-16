Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та домаганням у війську

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на посилення військової дисципліни та запобігання проявам дискримінації і сексуальних домагань у Збройних силах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці відповідного закону на сайті Верховної Ради.

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Подробиці

Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби.

Згідно з новими нормами, військовослужбовці зобов’язані дотримуватися принципів честі та гідності, поважати права інших і не допускати негідної поведінки. Йдеться як про вербальні, так і невербальні прояви, зокрема пов’язані з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу чи місця проживання.

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Окремо закон визначає обов’язок запобігати сексуальним домаганням, гендерному насильству та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканності.

У разі отримання інформації про подібні випадки командир військової частини має призначити службове розслідування. Ініціювати його також можуть підрозділи, відповідальні за питання гендерної рівності, або спеціальні радники.

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Водночас військовослужбовця, який повідомив про дискримінацію чи домагання, заборонено карати, звільняти або застосовувати до нього будь-які негативні заходи впливу.

Крім того, закон зобов’язує військових, які стали свідками таких порушень, повідомляти про них відповідні підрозділи або радників із гендерних питань.

Аналогічні правила поширюватимуться і на служби цивільного захисту.

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