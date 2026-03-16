Зеленський підписав закон про протидію дискримінації та домаганням у війську
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на посилення військової дисципліни та запобігання проявам дискримінації і сексуальних домагань у Збройних силах України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у картці відповідного закону на сайті Верховної Ради.
Подробиці
Документ передбачає зміни до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби.
Згідно з новими нормами, військовослужбовці зобов’язані дотримуватися принципів честі та гідності, поважати права інших і не допускати негідної поведінки. Йдеться як про вербальні, так і невербальні прояви, зокрема пов’язані з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу чи місця проживання.
Окремо закон визначає обов’язок запобігати сексуальним домаганням, гендерному насильству та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканності.
У разі отримання інформації про подібні випадки командир військової частини має призначити службове розслідування. Ініціювати його також можуть підрозділи, відповідальні за питання гендерної рівності, або спеціальні радники.
Водночас військовослужбовця, який повідомив про дискримінацію чи домагання, заборонено карати, звільняти або застосовувати до нього будь-які негативні заходи впливу.
Крім того, закон зобов’язує військових, які стали свідками таких порушень, повідомляти про них відповідні підрозділи або радників із гендерних питань.
Аналогічні правила поширюватимуться і на служби цивільного захисту.
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.....але жодної дискримінації що ви - всі ми рівні само собою. Просто хтось рівніший