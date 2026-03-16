Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и домогательствам в армии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на укрепление военной дисциплины и предотвращение проявлений дискриминации и сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в описании соответствующего закона на сайте Верховной Рады.
Подробности
Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы.
Согласно новым нормам, военнослужащие обязаны соблюдать принципы чести и достоинства, уважать права других и не допускать недостойного поведения. Речь идет как о вербальных, так и невербальных проявлениях, в частности связанных с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места проживания.
Отдельно закон определяет обязанность предотвращать сексуальные домогательства, гендерное насилие и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.
В случае получения информации о подобных случаях командир воинской части должен назначить служебное расследование. Инициировать его также могут подразделения, ответственные за вопросы гендерного равенства, или специальные советники.
В то же время военнослужащего, сообщившего о дискриминации или домогательствах, запрещено наказывать, увольнять или применять к нему какие-либо негативные меры воздействия.
Кроме того, закон обязывает военных, ставших свидетелями таких нарушений, сообщать о них в соответствующие подразделения или советникам по гендерным вопросам.
Аналогичные правила будут распространяться и на службы гражданской защиты.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.....але жодної дискримінації що ви - всі ми рівні само собою. Просто хтось рівніший