Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и домогательствам в армии

Зеленский подписал закон о недопущении дискриминации и сексуальных домогательств в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на укрепление военной дисциплины и предотвращение проявлений дискриминации и сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в описании соответствующего закона на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы.

Согласно новым нормам, военнослужащие обязаны соблюдать принципы чести и достоинства, уважать права других и не допускать недостойного поведения. Речь идет как о вербальных, так и невербальных проявлениях, в частности связанных с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места проживания.

Читайте: Рада приняла закон о предотвращении дискриминации и сексуальных домогательств в ВСУ

Отдельно закон определяет обязанность предотвращать сексуальные домогательства, гендерное насилие и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

В случае получения информации о подобных случаях командир воинской части должен назначить служебное расследование. Инициировать его также могут подразделения, ответственные за вопросы гендерного равенства, или специальные советники.

Читайте также: За полгода получено семь обращений о сексуальных домогательствах в ВСУ, из них два – подтвердились, – Решетилова

В то же время военнослужащего, сообщившего о дискриминации или домогательствах, запрещено наказывать, увольнять или применять к нему какие-либо негативные меры воздействия.

Кроме того, закон обязывает военных, ставших свидетелями таких нарушений, сообщать о них в соответствующие подразделения или советникам по гендерным вопросам.

Аналогичные правила будут распространяться и на службы гражданской защиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска начали расследование заявления военнослужащей 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима

Та ти шо. Не може бути. Особливо класно виглядають інстаграми українок які чомусь ТАК СПІВПАЛО під час війни фотки з США, Норвергії, Буковеля і Іспанії.

.....але жодної дискримінації що ви - всі ми рівні само собою. Просто хтось рівніший
16.03.2026 17:15 Ответить
А до цього історичного підписання нового закону дискримінація і сексуальні домагання в ЗСУ були нормою? Ні? Тоді нахіба весь цей цирк?
16.03.2026 17:18 Ответить
Щось зміниться кардинально? Я думаю абсолютно нічого, у війську законів нема ніяких, один бог тільки, командир і як він скаже так і буде..
16.03.2026 17:25 Ответить
16.03.2026 17:29 Ответить
Вже заграли з тією "гендерною рівністю".Нема рівності в природі,її ніколи не було і ніколи не буде!Читав про випадок у Каліфорніі.Там десь сто років тому жінки вибороли право працювати нарівні з чоловіками.От працедавець послав одну таку мудрагельку носити шпали.Вона постояла-постояла біля той шпали...і пішла боротись зо шось легше...
16.03.2026 18:12 Ответить
Тепер усе буде по обоюдній згоді? Чи потерпілі будуть відправлятися на той світ?
16.03.2026 18:26 Ответить
 
 