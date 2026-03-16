Зеленский подписал закон о противодействии дискриминации и домогательствам в армии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, направленный на укрепление военной дисциплины и предотвращение проявлений дискриминации и сексуальных домогательств в Вооруженных силах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в описании соответствующего закона на сайте Верховной Рады.

Документ предусматривает изменения в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы.

Согласно новым нормам, военнослужащие обязаны соблюдать принципы чести и достоинства, уважать права других и не допускать недостойного поведения. Речь идет как о вербальных, так и невербальных проявлениях, в частности связанных с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса или места проживания.

Отдельно закон определяет обязанность предотвращать сексуальные домогательства, гендерное насилие и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

В случае получения информации о подобных случаях командир воинской части должен назначить служебное расследование. Инициировать его также могут подразделения, ответственные за вопросы гендерного равенства, или специальные советники.

В то же время военнослужащего, сообщившего о дискриминации или домогательствах, запрещено наказывать, увольнять или применять к нему какие-либо негативные меры воздействия.

Кроме того, закон обязывает военных, ставших свидетелями таких нарушений, сообщать о них в соответствующие подразделения или советникам по гендерным вопросам.

Аналогичные правила будут распространяться и на службы гражданской защиты.

