Сухопутные войска начали расследование заявления военной 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима
В воинской части А5001 начали служебное расследование из-за заявления военнослужащей 155-й ОМБр Елизаветы Марцинюк о неоднократных домогательствах со стороны побратима.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование Сухопутных войск в ответ на запрос издания УП. Життя.
"В случае подтверждения фактов нарушения действующего законодательства, виновные лица будут привлечены к ответственности. Проведение этого расследования находится на контроле Командования Сухопутных войск ВСУ", - говорится в ответе.
Отмечается, что в Сухопутных войсках культивируется "нулевая терпимость к любым нарушениям законов среди военнослужащих".
"Только окончательное решение и выводы позволят оценить имеющиеся факты, условия, способствовавшие совершению правонарушения, а также установить степень вины лиц, чьи действия или бездействие стали причиной правонарушения", - добавили в Командовании.
Кроме того, в Сухопутных войсках призвали "воздержаться от преждевременных суждений и выводов до объявления результатов служебного расследования".
Что предшествовало?
Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".
Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.
Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.
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Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
ще є гівноїди - спи спокійно.
Тільки то проміж скотини.
Utred Ragnarsson
Алекс Скела
Сцикунам не подобається що молода жінка одягла однострій а вони засцяли?
Не гомосексуалістам, а №ідарасам.
Бо є різниця.
Гомосексуалісти мають один одного.
А №ідараси хочуть мати всіх і кожного.
І бажано насильницьким шляхом.
Прям як свинособаки кацапи.
Цікаво, як будуть карати за це в армії під час війни. Сумніваюсь, що хоч якось. Просто дівчину переведуть кудись.
https://youtu.be/fWB4zdhqfpI
Тут якось феміністки наїхали на мене, а я задав просте питання: Подивіться кругом себе і покажіть пальцем, що з того що ви бачитае було створене, винайдене, спроектоване, побудоване, виготовлене жінками?
А вони - а ми вас, мжчин, зробили. Кажу - мабуть самі.
І вони заткнулись. Потім, коли проходили по вулиці, як мене побачили то міняли тротуар. )
Чи то не задля щоб кобелі звертали увагу? І це в армії!
І ця чмоня розповідає про якесь домагання...