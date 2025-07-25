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Сухопутные войска начали расследование заявления военной 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима

Военнослужащая 155 отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк

В воинской части А5001 начали служебное расследование из-за заявления военнослужащей 155-й ОМБр Елизаветы Марцинюк о неоднократных домогательствах со стороны побратима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование Сухопутных войск в ответ на запрос издания УП. Життя.

"В случае подтверждения фактов нарушения действующего законодательства, виновные лица будут привлечены к ответственности. Проведение этого расследования находится на контроле Командования Сухопутных войск ВСУ", - говорится в ответе.

Отмечается, что в Сухопутных войсках культивируется "нулевая терпимость к любым нарушениям законов среди военнослужащих".

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"Только окончательное решение и выводы позволят оценить имеющиеся факты, условия, способствовавшие совершению правонарушения, а также установить степень вины лиц, чьи действия или бездействие стали причиной правонарушения", - добавили в Командовании.

Кроме того, в Сухопутных войсках призвали "воздержаться от преждевременных суждений и выводов до объявления результатов служебного расследования".

Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.

Также читайте: Жена экс-командира 155-й бригады Рюмшина: "27 млн грн залога для боевого офицера - это насмешка и плевок в лицо"

Автор: 

насилие (398) ВСУ (6783) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (43) Сухопутные войска ВСУ (43)


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Топ комментарии
+11
Ну а що ти очікувала, дівчино, серед голодних мужиків? Так і буде
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25.07.2025 19:20 Ответить
+11
Тю, а я все життя думала, що між кобелем і мужчиною різниця є...
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25.07.2025 19:29 Ответить
+7
неодноразові домагання з боку побратима

Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
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25.07.2025 19:19 Ответить
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неодноразові домагання з боку побратима

Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
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25.07.2025 19:19 Ответить
Хай гусака душать на фото Стефанчука!
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25.07.2025 19:29 Ответить
Ну навіщо так жорстоко? 🤣 Є ж ще Безугла, Підласа, ну або «Корабельная сосна»
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25.07.2025 20:05 Ответить
" Сухопутні війська почали розслідування..." -- всі сухопутні війська вирішили приєднатися до розслідування...
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25.07.2025 19:40 Ответить
та ей надо побратимшу
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25.07.2025 20:15 Ответить
Ну а що ти очікувала, дівчино, серед голодних мужиків? Так і буде
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25.07.2025 19:20 Ответить
Тю, а я все життя думала, що між кобелем і мужчиною різниця є...
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25.07.2025 19:29 Ответить
Ссавці всі однакові
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25.07.2025 19:31 Ответить
І у всіх бувають гормональні збої. Буває, що кобель лізе на кобеля. Хе-хе...
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25.07.2025 19:41 Ответить
Гомосексуалізм поширений серед всіх ссавців. Приблизно 4-7%.
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25.07.2025 20:04 Ответить
шукаєш собі виправдання?
ще є гівноїди - спи спокійно.
Тільки то проміж скотини.
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25.07.2025 21:05 Ответить
Не проектуй свій латентний гомосексуалізм на оточуючих.
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25.07.2025 21:09 Ответить
Sсhool Bus а ще поширений канібалізм педофілія і багато чого іншого тому за тваринами краще не повторяти
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25.07.2025 21:21 Ответить
Люди - це вищі ссавці, якщо ви не знали.
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25.07.2025 21:28 Ответить
Разницы нет. Вас жестоко обманули.
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25.07.2025 19:51 Ответить
Така ж як між бабою і *****.
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25.07.2025 20:33 Ответить
Усі підари обзивають жінок .
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25.07.2025 20:58 Ответить
Ви можете думати, як завгодно, але епідемія венеричних захворювань серед війсковослужбовців, то є факт
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25.07.2025 20:47 Ответить
Захаре, назовіть мені війну, де цього явища не було.
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25.07.2025 21:00 Ответить
В тому то і справа. Років 600, вже так
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25.07.2025 21:03 Ответить
Дала в 2023 році, а потім передумала, і вирішила киданути "побратима" на бабки? Ліваки пісяють кип'ятком в передчутті грандіозного шухера, пов'язаного з "ґендєрною політикою".
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25.07.2025 19:28 Ответить
Захар Коломбет #475278

Utred Ragnarsson

Алекс Скела

Сцикунам не подобається що молода жінка одягла однострій а вони засцяли?
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25.07.2025 19:31 Ответить
Нічого дивного. Гомосексуалісти зневажають жінок.
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25.07.2025 19:40 Ответить
Ви трішки не вірно написали.
Не гомосексуалістам, а №ідарасам.
Бо є різниця.
Гомосексуалісти мають один одного.
А №ідараси хочуть мати всіх і кожного.
І бажано насильницьким шляхом.
Прям як свинособаки кацапи.
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25.07.2025 19:47 Ответить
💯!
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25.07.2025 20:31 Ответить
Тісний замкнутий чоловічий колектив. Навряд чи може бути інакше. Хіба Бром додавати в чай і компот як колись в совєцькій армії.
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25.07.2025 19:29 Ответить
той хром діє повільно. мені 75 і це полегшення почув тільки зараз.
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25.07.2025 19:38 Ответить
Бром а не хром. А в 75 він вже і не дуже треба )
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25.07.2025 20:03 Ответить
Як ти ще опанував Інтернет в такому віці і маючню пишеш я хз..
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25.07.2025 20:39 Ответить
Бiльшiсть жiнок приходять у вiйсько саме для того щоб знайти чoловiка, а тут щось не те, коса на камiнь, - чи навпаки.
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25.07.2025 19:30 Ответить
Побратим не зрозумів слово "ні"?

Цікаво, як будуть карати за це в армії під час війни. Сумніваюсь, що хоч якось. Просто дівчину переведуть кудись.
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25.07.2025 19:33 Ответить
Справа в тому що її мабуть погано трахнули. Хорошо трахнута баба ніколи не жаліється.
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25.07.2025 20:09 Ответить
Хм... Шкода вас, якщо вам траплялися тільки жінки, в яких лобок сильніший за лобік. Вподобаєте все, що шевелиться?🥴
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25.07.2025 20:35 Ответить
Я написав то що спостерігав в житті. Як проживеш стільки як я то може інакше будеш дивитись на декі речі. І запам'ятай і нвуоли не забувай що баба пи-ою думає. І то не приказка, а правда.
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25.07.2025 20:42 Ответить
Не повезло Вам. Тай не могло повезти, бо Ви членом думаете.
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25.07.2025 20:54 Ответить
Нє-а, мужики головою мислять.
https://youtu.be/fWB4zdhqfpI
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25.07.2025 21:03 Ответить
https://youtu.be/7-oQXPaidKE
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25.07.2025 21:11 Ответить
Бігла би ця дівуля додому і там собі пошукала... Бабам сикухам не місце в Армії чи на фронті. Споконвіків у просторі і часі баба в Армії вважалася ганьбою. ******* т.з. гендерна рівність - то знущання і ганьба для Війська і Воїнів.
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25.07.2025 20:21 Ответить
Так зневажливо до жінок ставиться чоловік, не здатний кохати і якого ніколи не кохала жінка.
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25.07.2025 20:40 Ответить
Коли тобі хорошо баба залізе за шкіру тоді сам зрозумієш.
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25.07.2025 20:45 Ответить
У всіх війнах жінки були проститутками для вояк, починаючи з древності і до другої світової.
Тут якось феміністки наїхали на мене, а я задав просте питання: Подивіться кругом себе і покажіть пальцем, що з того що ви бачитае було створене, винайдене, спроектоване, побудоване, виготовлене жінками?
А вони - а ми вас, мжчин, зробили. Кажу - мабуть самі.
І вони заткнулись. Потім, коли проходили по вулиці, як мене побачили то міняли тротуар. )
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25.07.2025 20:52 Ответить
****, почему не написать "сослуживца"?
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25.07.2025 20:49 Ответить
Что то с этой бригадой не то. С самого начала. Может расформировать ее , а то одни скандалы.
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25.07.2025 20:49 Ответить
Да вы шутите. После 1700+ дезертиров, шо озвучил Бутусов, не расформировали. Переведут в другое подразделение и на этом все.
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25.07.2025 21:14 Ответить
Цікаво - а нащо ця шалава моделює шмарклі під носом?
Чи то не задля щоб кобелі звертали увагу? І це в армії!

І ця чмоня розповідає про якесь домагання...
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25.07.2025 21:17 Ответить
слави захотілось
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25.07.2025 21:22 Ответить
 
 