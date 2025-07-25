Сухопутные войска начали расследование заявления военной 155-й ОМБр Марцинюк о домогательствах со стороны побратима

В воинской части А5001 начали служебное расследование из-за заявления военнослужащей 155-й ОМБр Елизаветы Марцинюк о неоднократных домогательствах со стороны побратима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Командование Сухопутных войск в ответ на запрос издания УП. Життя.

"В случае подтверждения фактов нарушения действующего законодательства, виновные лица будут привлечены к ответственности. Проведение этого расследования находится на контроле Командования Сухопутных войск ВСУ", - говорится в ответе.

Отмечается, что в Сухопутных войсках культивируется "нулевая терпимость к любым нарушениям законов среди военнослужащих".

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"Только окончательное решение и выводы позволят оценить имеющиеся факты, условия, способствовавшие совершению правонарушения, а также установить степень вины лиц, чьи действия или бездействие стали причиной правонарушения", - добавили в Командовании.

Кроме того, в Сухопутных войсках призвали "воздержаться от преждевременных суждений и выводов до объявления результатов служебного расследования".

Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.

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