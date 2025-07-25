Сухопутні війська почали розслідування заяви військової 155-ї ОМБр Марцинюк про домагання з боку побратима
У військовій частині А5001 розпочали службове розслідування через заяву військовослужбовиці 155-ї ОМБр Єлизавети Марцинюк про неодноразові домагання з боку побратима.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сухопутних військ у відповідь на запит видання УП. Життя.
"У разі підтвердження фактів порушення чинного законодавства винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Проведення цього розслідування перебуває на контролі Командування Сухопутних військ ЗСУ", - йдеться у відповіді.
Наголошується, що у Сухопутних військах культивується "нульова терпимість до будь-яких порушень законів серед військовослужбовців".
"Лише остаточне рішення та висновки дадуть змогу оцінити наявні факти, умови, що сприяли вчиненню правопорушення, а також установити ступінь вини осіб, чиї дії чи бездіяльність стали причиною правопорушення", - додали у Командуванні.
Крім того, у Сухопутних військах закликали "утриматися від передчасних суджень і висновків до оголошення результатів службового розслідування".
Що передувало?
Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима. Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".
Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.
Крім того, одночасно з цим у бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.
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Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
Utred Ragnarsson
Алекс Скела
Сцикунам не подобається що молода жінка одягла однострій а вони засцяли?
Не гомосексуалістам, а №ідарасам.
Бо є різниця.
Гомосексуалісти мають один одного.
А №ідараси хочуть мати всіх і кожного.
І бажано насильницьким шляхом.
Прям як свинособаки кацапи.
Цікаво, як будуть карати за це в армії під час війни. Сумніваюсь, що хоч якось. Просто дівчину переведуть кудись.