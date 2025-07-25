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Новини Сексуальні домагання в ЗСУ
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Сухопутні війська почали розслідування заяви військової 155-ї ОМБр Марцинюк про домагання з боку побратима

Військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк

У військовій частині А5001 розпочали службове розслідування через заяву військовослужбовиці 155-ї ОМБр Єлизавети Марцинюк про неодноразові домагання з боку побратима.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сухопутних військ у відповідь на запит видання УП. Життя.

"У разі підтвердження фактів порушення чинного законодавства винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Проведення цього розслідування перебуває на контролі Командування Сухопутних військ ЗСУ", - йдеться у відповіді.

Наголошується, що у Сухопутних військах культивується "нульова терпимість до будь-яких порушень законів серед військовослужбовців".

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"Лише остаточне рішення та висновки дадуть змогу оцінити наявні факти, умови, що сприяли вчиненню правопорушення, а також установити ступінь вини осіб, чиї дії чи бездіяльність стали причиною правопорушення", - додали у Командуванні.

Крім того, у Сухопутних військах закликали "утриматися від передчасних суджень і висновків до оголошення результатів службового розслідування".

Що передувало?

Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима. Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.

Крім того, одночасно з цим у бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.

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Автор: 

насилля (299) ЗСУ (7771) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (44) Сухопутні війська ЗСУ (43)


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Топ коментарі
+9
Тю, а я все життя думала, що між кобелем і мужчиною різниця є...
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25.07.2025 19:29 Відповісти
+7
Ну а що ти очікувала, дівчино, серед голодних мужиків? Так і буде
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25.07.2025 19:20 Відповісти
+4
неодноразові домагання з боку побратима

Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
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25.07.2025 19:19 Відповісти
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неодноразові домагання з боку побратима

Це ж збочення та майже інцест: домагатися своєї посестри!
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25.07.2025 19:19 Відповісти
Хай гусака душать на фото Стефанчука!
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25.07.2025 19:29 Відповісти
Ну навіщо так жорстоко? 🤣 Є ж ще Безугла, Підласа, ну або «Корабельная сосна»
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25.07.2025 20:05 Відповісти
" Сухопутні війська почали розслідування..." -- всі сухопутні війська вирішили приєднатися до розслідування...
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25.07.2025 19:40 Відповісти
та ей надо побратимшу
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25.07.2025 20:15 Відповісти
Ну а що ти очікувала, дівчино, серед голодних мужиків? Так і буде
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25.07.2025 19:20 Відповісти
Тю, а я все життя думала, що між кобелем і мужчиною різниця є...
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25.07.2025 19:29 Відповісти
Ссавці всі однакові
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25.07.2025 19:31 Відповісти
І у всіх бувають гормональні збої. Буває, що кобель лізе на кобеля. Хе-хе...
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25.07.2025 19:41 Відповісти
Гомосексуалізм поширений серед всіх ссавців. Приблизно 4-7%.
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25.07.2025 20:04 Відповісти
Разницы нет. Вас жестоко обманули.
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25.07.2025 19:51 Відповісти
Така ж як між бабою і *****.
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25.07.2025 20:33 Відповісти
Дала в 2023 році, а потім передумала, і вирішила киданути "побратима" на бабки? Ліваки пісяють кип'ятком в передчутті грандіозного шухера, пов'язаного з "ґендєрною політикою".
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25.07.2025 19:28 Відповісти
Захар Коломбет #475278

Utred Ragnarsson

Алекс Скела

Сцикунам не подобається що молода жінка одягла однострій а вони засцяли?
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25.07.2025 19:31 Відповісти
Нічого дивного. Гомосексуалісти зневажають жінок.
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25.07.2025 19:40 Відповісти
Ви трішки не вірно написали.
Не гомосексуалістам, а №ідарасам.
Бо є різниця.
Гомосексуалісти мають один одного.
А №ідараси хочуть мати всіх і кожного.
І бажано насильницьким шляхом.
Прям як свинособаки кацапи.
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25.07.2025 19:47 Відповісти
💯!
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25.07.2025 20:31 Відповісти
Тісний замкнутий чоловічий колектив. Навряд чи може бути інакше. Хіба Бром додавати в чай і компот як колись в совєцькій армії.
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25.07.2025 19:29 Відповісти
той хром діє повільно. мені 75 і це полегшення почув тільки зараз.
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25.07.2025 19:38 Відповісти
Бром а не хром. А в 75 він вже і не дуже треба )
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25.07.2025 20:03 Відповісти
Бiльшiсть жiнок приходять у вiйсько саме для того щоб знайти чoловiка, а тут щось не те, коса на камiнь, - чи навпаки.
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25.07.2025 19:30 Відповісти
Побратим не зрозумів слово "ні"?

Цікаво, як будуть карати за це в армії під час війни. Сумніваюсь, що хоч якось. Просто дівчину переведуть кудись.
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25.07.2025 19:33 Відповісти
Справа в тому що її мабуть погано трахнули. Хорошо трахнута баба ніколи не жаліється.
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25.07.2025 20:09 Відповісти
Хм... Шкода вас, якщо вам траплялися тільки жінки, в яких лобок сильніший за лобік. Вподобаєте все, що шевелиться?🥴
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25.07.2025 20:35 Відповісти
Бігла би ця дівуля додому і там собі пошукала... Бабам сикухам не місце в Армії чи на фронті. Споконвіків у просторі і часі баба в Армії вважалася ганьбою. ******* т.з. гендерна рівність - то знущання і ганьба для Війська і Воїнів.
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25.07.2025 20:21 Відповісти
 
 