Сухопутні війська почали розслідування заяви військової 155-ї ОМБр Марцинюк про домагання з боку побратима

У військовій частині А5001 розпочали службове розслідування через заяву військовослужбовиці 155-ї ОМБр Єлизавети Марцинюк про неодноразові домагання з боку побратима.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Командування Сухопутних військ у відповідь на запит видання УП. Життя.

"У разі підтвердження фактів порушення чинного законодавства винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Проведення цього розслідування перебуває на контролі Командування Сухопутних військ ЗСУ", - йдеться у відповіді.

Наголошується, що у Сухопутних військах культивується "нульова терпимість до будь-яких порушень законів серед військовослужбовців".

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"Лише остаточне рішення та висновки дадуть змогу оцінити наявні факти, умови, що сприяли вчиненню правопорушення, а також установити ступінь вини осіб, чиї дії чи бездіяльність стали причиною правопорушення", - додали у Командуванні.

Крім того, у Сухопутних військах закликали "утриматися від передчасних суджень і висновків до оголошення результатів службового розслідування".

Що передувало?

Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима. Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.

Крім того, одночасно з цим у бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.

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