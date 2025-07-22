За пів року отримано сім звернень щодо сексуальних домагань у ЗСУ, з них два – підтвердилися, - Решетилова
Уповноважена із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за пів року роботи на посаді отримала сім звернень щодо сексуальних домагань у війську. Два випадки підтвердилися після перевірок.
Про це вона розповіла в коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
За словами омбудсменки, така кількість звернень не означає, що проблеми не існує, а швидше говорить про те, що жінки, яким реально загрожує небезпека, бояться повідомляти про це, "а інші, на жаль, дозволяють собі маніпулювати й зводити наклеп на своїх побратимів".
Решетилова наголосила, що завдання омбудсмена — побудувати таку систему захисту для жінок у війську, щоб випадки домагань і сексуального насилля були неможливими.
"А якщо таке і траплялося, то жінки мали б довіру до військового омбудсмена і були впевнені у тому, що їх убезпечать. Це, до речі, стосується і чоловіків", - зауважила військова омбудсменка.
Решетилова додала: важливо не допустити "оббріхування і зведення рахунків у такій чутливій темі". Тому кожен випадок детально вивчають та проводять перевірки.
Що передувало?
Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима. Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".
Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.
Крім того, одночасно з цим у бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.
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як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
у очі заглядав? заглядав
компліменти говорив? говорив.
квіти дарував? дарував.
до себе запрошував? запрошував.
це, заборонено?
чи, у збоченому мозку фємєнок, це неприпустимо?
то, підлегла домагалась.
практично гвалтувала командира. з ранку до ночі.
ну, як що там така нормальна тьотя, то нехай трахає.
хтось з них не хотів ротацію, а іншій наполегливо пропонував.
Тим більше вже почали розуміти, що "сімей" під час війни дефакто не існує, що їхні Нітакусічки рано чи пізно загуляють у Европі і на розлучення подадуть.