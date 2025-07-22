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Новини Сексуальні домагання в ЗСУ
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За пів року отримано сім звернень щодо сексуальних домагань у ЗСУ, з них два – підтвердилися, - Решетилова

Домагання у ЗСУ: Решетилова отримала сім звернень за пів року

Уповноважена із питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова за пів року роботи на посаді отримала сім звернень щодо сексуальних домагань у війську. Два випадки підтвердилися після перевірок.

Про це вона розповіла в коментарі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

За словами омбудсменки, така кількість звернень не означає, що проблеми не існує, а швидше говорить про те, що жінки, яким реально загрожує небезпека, бояться повідомляти про це, "а інші, на жаль, дозволяють собі маніпулювати й зводити наклеп на своїх побратимів".

Решетилова наголосила, що завдання омбудсмена — побудувати таку систему захисту для жінок у війську, щоб випадки домагань і сексуального насилля були неможливими.

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"А якщо таке і траплялося, то жінки мали б довіру до військового омбудсмена і були впевнені у тому, що їх убезпечать. Це, до речі, стосується і чоловіків", - зауважила військова омбудсменка.

Решетилова додала: важливо не допустити "оббріхування і зведення рахунків у такій чутливій темі". Тому кожен випадок детально вивчають та проводять перевірки.

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Що передувало?

Напередодні військовослужбовиця 155 окремої механізованої бригади Єлизавета Марцинюк заявила, що неодноразово зазнавала домагань з боку побратима. Вона розповіла, що звернулася по допомогу до офіцера психологічної підтримки персоналу в ЗСУ, однак він "відмовився сприяти у відкритті розслідування".

Згодом військова обмудсменка Ольга Решетилова повідомила ЗМІ, що звернулася до міністра оборони з проханням призначити перевірку озвучених фактів.

Крім того, одночасно з цим у бригаді призначили службове розслідування із залученням зовнішніх фахівців.

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Автор: 

насилля (298) військовослужбовці (4854) ЗСУ (7763) Решетилова Кобилинська Ольга (55) військовий омбудсмен (4)


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Топ коментарі
+3
як, можна підтвердити сексуальні домагання?
як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
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22.07.2025 17:54 Відповісти
+1
А якщо хтось не любить ,,ротацію,,?
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22.07.2025 18:18 Відповісти
+1
Домагалися пораненого ветерана
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22.07.2025 18:24 Відповісти
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як, можна підтвердити сексуальні домагання?
як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
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22.07.2025 17:54 Відповісти
А якщо Ваш командир "покладе око" на Вас?
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22.07.2025 17:58 Відповісти
то, як це може підтвердитись?
у очі заглядав? заглядав
компліменти говорив? говорив.
квіти дарував? дарував.
до себе запрошував? запрошував.

це, заборонено?
чи, у збоченому мозку фємєнок, це неприпустимо?
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22.07.2025 18:06 Відповісти
Він хитрий, Ваш командир. Вже розповів з "подробицми" що це вже відбулось та не раз за обопільною згодою та взаємного задоволення.
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22.07.2025 18:08 Відповісти
так, то не командир домагався.
то, підлегла домагалась.
практично гвалтувала командира. з ранку до ночі.
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22.07.2025 18:12 Відповісти
Рапорт від командира - жертви домагання є? Отож. Залицятися на рівних це одне, використовувати службове становище, силу, стиснені побутові обставини, розпускати плітки, що "це" вже сталося - це інше. Наведу зовсім інший приклад - на роботі Вас також можуть намагатися "трахнути" завданнями зверху ваших посадових обовязків, зарплатнею, подовженним робочим днем та подібною хернею. знаючи що він начальник, родич власника фірми, ВАм потрібна ця робота. Тут дуже тонка грань.
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22.07.2025 18:19 Відповісти
нє!
ну, як що там така нормальна тьотя, то нехай трахає.
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22.07.2025 18:22 Відповісти
Якщо він це виразив дуже проникливо, т о це вже мабуть домагання.
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22.07.2025 18:01 Відповісти
Необходима ротация!)
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22.07.2025 18:08 Відповісти
А якщо хтось не любить ,,ротацію,,?
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22.07.2025 18:18 Відповісти
от, саме в цьому і доведений факт домагань.
хтось з них не хотів ротацію, а іншій наполегливо пропонував.
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22.07.2025 18:24 Відповісти
Домагалися пораненого ветерана
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22.07.2025 18:24 Відповісти
довелося, бідному командиру, кинути той тцк та бігти на фронт не озираючись.
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22.07.2025 18:26 Відповісти
Це мабуть оті підтверджені аж ДВА випадки. Курям на сміх)))
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22.07.2025 18:27 Відповісти
Сотні тисяч хлопців роками під стресом .. і на них трохи дівчат.
Тим більше вже почали розуміти, що "сімей" під час війни дефакто не існує, що їхні Нітакусічки рано чи пізно загуляють у Европі і на розлучення подадуть.
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22.07.2025 18:41 Відповісти
 
 