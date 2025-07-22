Майже 9500 засуджених вже долучились до лав ЗСУ, серед них 100 жінок

До лав Збройних сил України долучилися близько 9,5 тисячі добровольців з-поміж засуджених осіб, серед них 100 жінок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна кримінально-виконавча служба України.

"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

У ДКВС також уточнили, що 55% колишніх засуджених, які потрапили на фронт, відбували покарання у місцях несвободи за майнові злочини. 11% - за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків; 9% - за заподіяння тілесних ушкоджень; 6% - колишні засуджені після скоєння ДТП з потерпілими; 6% засуджених відбували покарання за вбивства.

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