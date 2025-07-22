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Новости Бывшие осужденные в ВСУ
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Почти 9500 осужденных уже вступили в ряды ВСУ, среди них 100 женщин

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В ряды Вооруженных сил Украины вступили около 9,5 тысячи добровольцев из числа осужденных лиц, среди них 100 женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

"Около 9 с половиной тысяч осужденных выполняют задачи на фронте, в частности на передовой. Но не все из них мужчины. 100 женщин, которые получили приговоры, служат в ВСУ. Обычно их привлекают в подразделения связи, логистики и медицинского обеспечения", - говорится в сообщении.

В ДКВС также уточнили, что 55% бывших осужденных, которые попали на фронт, отбывали наказание в местах несвободы за имущественные преступления. 11% - за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; 9% - за причинение телесных повреждений; 6% - бывшие осужденные после совершения ДТП с пострадавшими; 6% осужденных отбывали наказание за убийства.

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заключенные (515) ВСУ (6775)


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А із цих жінок декілька уже надали довідки про вагітність і тепер командування не знає що робити із цими схематозницями.
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22.07.2025 07:59 Ответить
По-вашому не треба народжувати раз в армії?
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22.07.2025 09:44 Ответить
А скільки з них корупціонерів-казнокрадів і іншої наволочі, яка мала сидіти? Зараз це варіант №1 ухилення від тюряги.
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22.07.2025 09:57 Ответить
 
 