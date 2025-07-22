За полгода получено семь обращений о сексуальных домогательствах в ВСУ, из них два - подтвердились, - Решетилова
Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова за полгода работы в должности получила семь обращений относительно сексуальных домогательств в армии. Два случая подтвердились после проверок.
Об этом она рассказала в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.
По словам омбудсмена, такое количество обращений не означает, что проблемы не существует, а скорее говорит о том, что женщины, которым реально угрожает опасность, боятся сообщать об этом, "а другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих побратимов".
Решетилова подчеркнула, что задача омбудсмена - построить такую систему защиты для женщин в армии, чтобы случаи домогательств и сексуального насилия были невозможны.
"А если такое и случалось, то женщины имели бы доверие к военному омбудсмену и были уверены в том, что их обезопасят. Это, кстати, касается и мужчин", - отметила военный омбудсмен.
Решетилова добавила: важно не допустить "оговаривания и сведения счетов в такой чувствительной теме". Поэтому каждый случай детально изучают и проводят проверки.
Что предшествовало?
Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".
Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.
Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.
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як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
у очі заглядав? заглядав
компліменти говорив? говорив.
квіти дарував? дарував.
до себе запрошував? запрошував.
це, заборонено?
чи, у збоченому мозку фємєнок, це неприпустимо?
то, підлегла домагалась.
практично гвалтувала командира. з ранку до ночі.
ну, як що там така нормальна тьотя, то нехай трахає.
хтось з них не хотів ротацію, а іншій наполегливо пропонував.
Тим більше вже почали розуміти, що "сімей" під час війни дефакто не існує, що їхні Нітакусічки рано чи пізно загуляють у Европі і на розлучення подадуть.