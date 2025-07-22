За полгода получено семь обращений о сексуальных домогательствах в ВСУ, из них два - подтвердились, - Решетилова

Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова за полгода работы в должности получила семь обращений относительно сексуальных домогательств в армии. Два случая подтвердились после проверок.

Об этом она рассказала в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, такое количество обращений не означает, что проблемы не существует, а скорее говорит о том, что женщины, которым реально угрожает опасность, боятся сообщать об этом, "а другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих побратимов".

Решетилова подчеркнула, что задача омбудсмена - построить такую систему защиты для женщин в армии, чтобы случаи домогательств и сексуального насилия были невозможны.

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"А если такое и случалось, то женщины имели бы доверие к военному омбудсмену и были уверены в том, что их обезопасят. Это, кстати, касается и мужчин", - отметила военный омбудсмен.

Решетилова добавила: важно не допустить "оговаривания и сведения счетов в такой чувствительной теме". Поэтому каждый случай детально изучают и проводят проверки.

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Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.

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