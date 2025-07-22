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Новости Сексуальные притязания
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За полгода получено семь обращений о сексуальных домогательствах в ВСУ, из них два - подтвердились, - Решетилова

Домогательства в ВСУ: Решетилова получила семь обращений за полгода

Уполномоченная по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей Ольга Решетилова за полгода работы в должности получила семь обращений относительно сексуальных домогательств в армии. Два случая подтвердились после проверок.

Об этом она рассказала в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По словам омбудсмена, такое количество обращений не означает, что проблемы не существует, а скорее говорит о том, что женщины, которым реально угрожает опасность, боятся сообщать об этом, "а другие, к сожалению, позволяют себе манипулировать и клеветать на своих побратимов".

Решетилова подчеркнула, что задача омбудсмена - построить такую систему защиты для женщин в армии, чтобы случаи домогательств и сексуального насилия были невозможны.

Также читайте: Возбуждено дело по факту издевательства над военнослужащим. Установлена личность потерпевшего и причастных должностных лиц в/ч, - Решетилова

"А если такое и случалось, то женщины имели бы доверие к военному омбудсмену и были уверены в том, что их обезопасят. Это, кстати, касается и мужчин", - отметила военный омбудсмен.

Решетилова добавила: важно не допустить "оговаривания и сведения счетов в такой чувствительной теме". Поэтому каждый случай детально изучают и проводят проверки.

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Что предшествовало?

Накануне военнослужащая 155-й отдельной механизированной бригады Елизавета Марцинюк заявила, что неоднократно подвергалась домогательствам со стороны побратима. Она рассказала, что обратилась за помощью к офицеру психологической поддержки персонала в ВСУ, однако он "отказался содействовать в открытии расследования".

Впоследствии военный обмудсмен Ольга Решетилова сообщила СМИ, что обратилась к министру обороны с просьбой назначить проверку озвученных фактов.

Кроме того, одновременно с этим в бригаде назначили служебное расследование с привлечением внешних специалистов.

Также читайте: Законопроект о создании института военного омбудсмена в Украине уже на финишной прямой, - Решетилова

Автор: 

насилие (398) военнослужащие (6226) ВСУ (6775) Решетилова Ольга (52) военный омбудсмен (4)


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Топ комментарии
+5
як, можна підтвердити сексуальні домагання?
як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
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22.07.2025 17:54 Ответить
+3
Домагалися пораненого ветерана
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22.07.2025 18:24 Ответить
+3
довелося, бідному командиру, кинути той тцк та бігти на фронт не озираючись.
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22.07.2025 18:26 Ответить
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як, можна підтвердити сексуальні домагання?
як, що я скажу своїй сусідці, що вона гарнюня, то мене вже в тюрягу за домагання?
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22.07.2025 17:54 Ответить
А якщо Ваш командир "покладе око" на Вас?
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22.07.2025 17:58 Ответить
то, як це може підтвердитись?
у очі заглядав? заглядав
компліменти говорив? говорив.
квіти дарував? дарував.
до себе запрошував? запрошував.

це, заборонено?
чи, у збоченому мозку фємєнок, це неприпустимо?
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22.07.2025 18:06 Ответить
Він хитрий, Ваш командир. Вже розповів з "подробицми" що це вже відбулось та не раз за обопільною згодою та взаємного задоволення.
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22.07.2025 18:08 Ответить
так, то не командир домагався.
то, підлегла домагалась.
практично гвалтувала командира. з ранку до ночі.
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22.07.2025 18:12 Ответить
Рапорт від командира - жертви домагання є? Отож. Залицятися на рівних це одне, використовувати службове становище, силу, стиснені побутові обставини, розпускати плітки, що "це" вже сталося - це інше. Наведу зовсім інший приклад - на роботі Вас також можуть намагатися "трахнути" завданнями зверху ваших посадових обовязків, зарплатнею, подовженним робочим днем та подібною хернею. знаючи що він начальник, родич власника фірми, ВАм потрібна ця робота. Тут дуже тонка грань.
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22.07.2025 18:19 Ответить
нє!
ну, як що там така нормальна тьотя, то нехай трахає.
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22.07.2025 18:22 Ответить
Якщо він це виразив дуже проникливо, т о це вже мабуть домагання.
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22.07.2025 18:01 Ответить
Необходима ротация!)
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22.07.2025 18:08 Ответить
А якщо хтось не любить ,,ротацію,,?
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22.07.2025 18:18 Ответить
от, саме в цьому і доведений факт домагань.
хтось з них не хотів ротацію, а іншій наполегливо пропонував.
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22.07.2025 18:24 Ответить
Домагалися пораненого ветерана
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22.07.2025 18:24 Ответить
довелося, бідному командиру, кинути той тцк та бігти на фронт не озираючись.
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22.07.2025 18:26 Ответить
Це мабуть оті підтверджені аж ДВА випадки. Курям на сміх)))
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22.07.2025 18:27 Ответить
Сотні тисяч хлопців роками під стресом .. і на них трохи дівчат.
Тим більше вже почали розуміти, що "сімей" під час війни дефакто не існує, що їхні Нітакусічки рано чи пізно загуляють у Европі і на розлучення подадуть.
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22.07.2025 18:41 Ответить
 
 