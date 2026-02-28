Рада приняла закон о предотвращении дискриминации и сексуальных домогательств в ВСУ

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усовершенствовании механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательств в Вооруженных силах Украины.

Законопроект № 13037 в целом поддержан 276 голосами, говорится на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает внесение изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ.

В частности, уставы будут дополнены нормами, которые обязывают каждого военнослужащего:

вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;

соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;

не допускать и сдерживать других от недостойного поведения – как вербального, так и невербального, в частности связанного с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса, места жительства и т.д.;

предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Порядок действий в подобных случаях

В случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия командир обязан назначить служебное расследование. Инициировать проведение такого расследования также смогут представители ответственных подразделений по гендерному равенству и советники по вопросам равных прав и противодействия насилию по признаку пола.

Военнослужащие, которые узнали об инцидентах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, должны сообщать об этом в соответствующее подразделение или советнику по гендерным вопросам. Военнослужащий, сообщивший о таких фактах, не может быть наказан, уволен или подвергнут каким-либо негативным мерам воздействия.

Аналогичные нормы распространяются и на службы гражданской защиты.

