Рада приняла закон о предотвращении дискриминации и сексуальных домогательств в ВСУ

Верховная Рада приняла во втором чтении закон об усовершенствовании механизмов обеспечения военной дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательств в Вооруженных силах Украины.

Законопроект № 13037 в целом поддержан 276 голосами, говорится на сайте ВР, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее о законе

Закон предусматривает внесение изменений в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ.

В частности, уставы будут дополнены нормами, которые обязывают каждого военнослужащего:

  • вести себя с достоинством и честью, уважать честь и достоинство каждого человека;
  • соблюдать законодательство о равных правах и возможностях женщин и мужчин;
  • не допускать и сдерживать других от недостойного поведения – как вербального, так и невербального, в частности связанного с дискриминацией по признакам пола, расы, религии, этнического происхождения, социального статуса, места жительства и т.д.;
  • предотвращать сексуальные домогательства, насилие по признаку пола и правонарушения против половой свободы и неприкосновенности.

Порядок действий в подобных случаях

В случае выявления случаев дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств или насилия командир обязан назначить служебное расследование. Инициировать проведение такого расследования также смогут представители ответственных подразделений по гендерному равенству и советники по вопросам равных прав и противодействия насилию по признаку пола.

Военнослужащие, которые узнали об инцидентах дискриминации, сексуальных домогательств или насилия по признаку пола, должны сообщать об этом в соответствующее подразделение или советнику по гендерным вопросам. Военнослужащий, сообщивший о таких фактах, не может быть наказан, уволен или подвергнут каким-либо негативным мерам воздействия.

Аналогичные нормы распространяются и на службы гражданской защиты.

ВР (2388) дискриминация (1) законопроект (295) насилие (63) ВСУ (3738)
Просто можна - у тебе є Статут.
Поводься згідно нього.
І немаловажливе - Не роби того комусь, чого не хотів би щоб хтось робив проти тебе.
Це можна сказати, атеїсти це знають, бо просто віропітеки, любУ дикість перекручують таким чином що типу виявляється, ..... "етовсьобох, он нам вєлєл так паступать, а ми та бєлиє да красниє, ой, рабочєхирстінскіє, ой, ну вот, апять лапті віпєрлі из балалаєк(дістає сокиру, "хреститься" перед ударом)"
28.02.2026 14:23 Ответить
"Дорогая, ты меня любишь? Так точно!" По серьезному, вопрос назрел давно и нужно вносить изменения.
28.02.2026 14:44 Ответить
Тобто до прийняття цього закону можна було поводитись негідно і безчесно, матюкатись, схиляти дівчат до сексу прямо на позиціях і мовчати якщо опинились свідком цього і потім підморгувати?
28.02.2026 14:45 Ответить
Мабуть наші "законотворці" саме так собі це уявляють...
28.02.2026 15:02 Ответить
лавно треба що це за дискримінація жінок, вони тоде хочуть служити без власного бажання
28.02.2026 15:02 Ответить
Беріть в кулак )
28.02.2026 15:28 Ответить
Ну то везіть хвойд. Так було з покін віків - йде військо, за ним йдуть всі хто заробляє на війську. От жеж зелені целки.
28.02.2026 16:48 Ответить
Пам'ятаєте ролик як Галя гатить з кулемета . Питання хто зважится на на сильство до такої дівчини ?
28.02.2026 17:36 Ответить
 
 