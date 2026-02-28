Рада ухвалила закон про запобігання дискримінації та сексуальним домаганням у ЗСУ

Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням у Збройних силах України.

Законопроєкт № 13037 у цілому підтримано 276 голосами, йдеться на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше про закон

Закон передбачає внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

Зокрема статути будуть доповнені нормами, які зобов’язують кожного військовослужбовця:

поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;

додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;

не допускати та стримувати інших від негідної поведінки — як вербальної, так і невербальної, зокрема пов’язаної з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо;

запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканості.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впроваджуватимуть інновації та зміни: у ЗСУ з’являться цифрові офіцери, - Федоров

Порядок дій у разі подібних випадків

У разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства командир зобов’язаний призначити службове розслідування. Ініціювати проведення такого розслідування також зможуть представники відповідальних підрозділів з гендерної рівності та радники з питань рівних прав і протидії насильству за ознакою статі.

Військовослужбовці, які дізналися про інциденти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, повинні повідомляти про це відповідному підрозділу або раднику з гендерних питань. Військовий, який повідомив про такі факти, не може бути покараний, звільнений чи підданий будь-яким негативним заходам впливу.

Аналогічні норми поширюються і на служби цивільного захисту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За пів року отримано сім звернень щодо сексуальних домагань у ЗСУ, з них два – підтвердилися, - Решетилова