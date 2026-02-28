Рада ухвалила закон про запобігання дискримінації та сексуальним домаганням у ЗСУ
Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням у Збройних силах України.
Законопроєкт № 13037 у цілому підтримано 276 голосами, йдеться на сайті ВР, інформує Цензор.НЕТ.
Більше про закон
Закон передбачає внесення змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ та Статуту внутрішньої служби ЗСУ.
Зокрема статути будуть доповнені нормами, які зобов’язують кожного військовослужбовця:
- поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини;
- додержуватися законодавства щодо рівних прав і можливостей жінок і чоловіків;
- не допускати та стримувати інших від негідної поведінки — як вербальної, так і невербальної, зокрема пов’язаної з дискримінацією за ознаками статі, раси, релігії, етнічного походження, соціального статусу, місця проживання тощо;
- запобігати сексуальним домаганням, насильству за ознакою статі та правопорушенням проти статевої свободи й недоторканості.
Порядок дій у разі подібних випадків
У разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства командир зобов’язаний призначити службове розслідування. Ініціювати проведення такого розслідування також зможуть представники відповідальних підрозділів з гендерної рівності та радники з питань рівних прав і протидії насильству за ознакою статі.
Військовослужбовці, які дізналися про інциденти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, повинні повідомляти про це відповідному підрозділу або раднику з гендерних питань. Військовий, який повідомив про такі факти, не може бути покараний, звільнений чи підданий будь-яким негативним заходам впливу.
Аналогічні норми поширюються і на служби цивільного захисту.
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І немаловажливе - Не роби того комусь, чого не хотів би щоб хтось робив проти тебе.
Це можна сказати, атеїсти це знають, бо просто віропітеки, любУ дикість перекручують таким чином що типу виявляється, ..... "етовсьобох, он нам вєлєл так паступать, а ми та бєлиє да красниє, ой, рабочєхирстінскіє, ой, ну вот, апять лапті віпєрлі из балалаєк(дістає сокиру, "хреститься" перед ударом)"