Военные и ученые предложат совместные решения для уменьшения потерь среди личного состава

В Вооруженных силах Украины создается межведомственная научно-аналитическая исследовательская рабочая группа, которая должна предложить решения по сокращению потерь в Силах обороны. Формирование такой группы происходит в рамках реализации комплексной программы "Сохранение жизни военнослужащих".

Подробнее о задачах исследования

"Для дальнейшего изучения и анализа факторов, влияющих на сохранение жизни военнослужащих, и разработки эффективных мер, которые позволят системно сократить потери при выполнении боевых задач, создается межведомственная научно-аналитическая исследовательская рабочая группа. Наш приоритет сегодня – это интегрировать стратегию сохранения жизни военнослужащих во все процессы военного управления, чтобы каждое тактическое решение, каждая технология и подготовка личного состава были направлены на успешное выполнение боевых задач с минимизацией потерь", – говорится в сообщении.

Исследовательская рабочая группа будет работать на базе Центрального научно-исследовательского института ВСУ и всесторонне изучать природу, структуру и количественно-качественные показатели боевых и небоевых потерь, сообщает штаб ВСУ.

  • К группе присоединятся ведущие научные учреждения страны, профильные университеты, специалисты в области военной науки, медицины, психологии, управления и технологий, а также практики с боевым опытом.

Что известно о программе "Сохранение жизни военнослужащих" 

В Генштабе напоминают, что программа "Сохранение жизни военнослужащих" была запущена в 2024 году. Ее реализация предусматривает три ключевых направления: подготовку украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах и технологизацию армии с внедрением современных средств ведения войны.

По каждому из этих направлений уже внедрены ряд изменений и решений, что в комплексе позволило сократить потери среди военнослужащих в течение 2025 года до 13% по различным типам, отмечается в сообщении.

Потужно! Якщо не помиляюсь проект держава фінансує? от генії, ******* на всьому!
17.03.2026 18:28 Ответить
Влада тільки після 4 років війни та мобілізації 2 млн. людей, коли охочі воювати закінчилися, почала думати, як берегти військових. Пізно пити боржомі!
17.03.2026 18:29 Ответить
Та не треба поспішати. Ще ж не всі добровольці на цвинтарі.
17.03.2026 18:37 Ответить
Цим науковцям не завадило б хоч трохи побути у відрядженні на нулі щоб на власній шкурі відчули та мали розуміння
17.03.2026 19:29 Ответить
Те що бусифіковані хлопці ,яким за 45 днів поспіхом провели БЗВП і кинули по розпорядженню якогось "камандіра" в лісопосадку в нашвидкоруч викопані ями , втратять свої життя і рахуватимуться "пропавшими безвісти"-зрозуміло і без вчених та науково-аналітичних робіт.Нахер таку фігню взагалі писати? Програми вони вводять по збереженню життя солдат!
17.03.2026 19:37 Ответить
Куди ж менше,55 тисяч за чотири роки такої страшної війни
17.03.2026 19:52 Ответить
 
 