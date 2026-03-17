Военные и ученые предложат совместные решения для уменьшения потерь среди личного состава

В Вооруженных силах Украины создается межведомственная научно-аналитическая исследовательская рабочая группа, которая должна предложить решения по сокращению потерь в Силах обороны. Формирование такой группы происходит в рамках реализации комплексной программы "Сохранение жизни военнослужащих".

Об этом сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Подробнее о задачах исследования

"Для дальнейшего изучения и анализа факторов, влияющих на сохранение жизни военнослужащих, и разработки эффективных мер, которые позволят системно сократить потери при выполнении боевых задач, создается межведомственная научно-аналитическая исследовательская рабочая группа. Наш приоритет сегодня – это интегрировать стратегию сохранения жизни военнослужащих во все процессы военного управления, чтобы каждое тактическое решение, каждая технология и подготовка личного состава были направлены на успешное выполнение боевых задач с минимизацией потерь", – говорится в сообщении.

Исследовательская рабочая группа будет работать на базе Центрального научно-исследовательского института ВСУ и всесторонне изучать природу, структуру и количественно-качественные показатели боевых и небоевых потерь, сообщает штаб ВСУ.

К группе присоединятся ведущие научные учреждения страны, профильные университеты, специалисты в области военной науки, медицины, психологии, управления и технологий, а также практики с боевым опытом.

Что известно о программе "Сохранение жизни военнослужащих"

В Генштабе напоминают, что программа "Сохранение жизни военнослужащих" была запущена в 2024 году. Ее реализация предусматривает три ключевых направления: подготовку украинских защитников, улучшение оказания медицинской помощи на всех этапах и технологизацию армии с внедрением современных средств ведения войны.

По каждому из этих направлений уже внедрены ряд изменений и решений, что в комплексе позволило сократить потери среди военнослужащих в течение 2025 года до 13% по различным типам, отмечается в сообщении.

