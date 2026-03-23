С начала зимы украинские беспилотники уничтожили или вывели из строя, по меньшей мере, на 8 776 солдат больше, чем Россия смогла заменить.

Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди в интервью британскому журналу The Economist.

"Декабрь стал поворотным моментом, первым месяцем, когда подтвержденные потери России от украинских беспилотников превысили количество новобранцев. С начала зимы украинские беспилотники убили или вывели из строя, по меньшей мере, на 8 776 солдат больше, чем Россия заменила. Россия продолжает захватывать мало территорий за свои потери", - пишет The Economist.

Как отмечает британское издание, благодаря строгим протоколам безопасности, введенным "Мадяром", кумулятивный уровень потерь в Силах беспилотных систем не превышает 1%.

"Мадяр" настаивает на наличии резервной копии для каждого элемента оборудования - это урок, полученный в результате нескольких клинических смертельных случаев. Говорит, что его строгие протоколы безопасности удерживают кумулятивный уровень потерь в его подразделении на уровне всего 1%. Он утверждает, что Силы беспилотных систем сейчас убивают 400 россиян за одного украинца, а каждое убийство врага стоит 878 долларов. Как отмечает "Мадяр": "Мы должны обменивать пластик и металл на мертвых россиян. Это самый лучший обменный курс", - говорится в статье.

Как отмечает The Economist, СБС "Мадяра" имеет экосистему из 15 взаимосвязанных функций - от подавления радиосигналов до наблюдения, минирования и производства взрывчатки.

"Сотня с лишним экранов бункера показывает, насколько продвинулись операции. Каждая миссия, будь то удар беспилотника или сеанс радиоэлектронной борьбы, регистрируется и проверяется по видео, а затем передается в программное обеспечение для бизнес-разведки, которое Бровди перепрофилировал со времен своей работы торговцем зерном. Убийствами управляют ближе к фронту. Команды действуют в 3-5 км за линией фронта, под надзором только боевых капитанов в штаб-квартире. Бровди говорит, что подразделение имеет экосистему из 15 взаимосвязанных функций, от подавления сигнала до наблюдения, минирования и производства взрывчатки. Это концепция, которую генералы НАТО еще не постигли", - пишет The Economist.

Издание отмечает, что у "Мадяра" нет сомнений относительно уничтожения врагов, которые пришли на его землю с оружием в руках убивать людей.

"Я не чувствую никаких моральных оговорок. Никаких. Человек с винтовкой в руках на моей земле идет, чтобы убить меня. Или я убиваю его, или он убивает меня. Миллионы украинцев, включая мою мать, черпают силу из того, что мы делаем", - отметил "Мадяр".

