Силы беспилотных систем ВСУ поразили два ЗРК "Тор" и нефтебазу в Луганске

Ночью 22 февраля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили два российских ЗРК "Тор" в Донецкой области и поразили нефтебазу во временно оккупированном Луганске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

Первый ЗРК операторы СБС поразили в одном километре от временно оккупированного Донецка, второй - во временно оккупированном населенном пункте Тополино в Мариупольском районе Донецкой области.

Также нанесли удар по нефтебазе во временно оккупированном Луганске.

ЗРК "ТОР" поразили пилоты 6-го батальона 414-й отдельной бригады СБС и 1-го отдельного центра СБС при координации КЦ middle strike СБС. Нефтебазу — пилоты 1-го отдельного центра СБС 1.

"Методическое выявление и уничтожение составляющих системы ПВО врага дальней, средней и ближней дальности - один из приоритетов операторов СБС", - отметил командующий Бровди.

Что известно о комплексе "Тор"?

ЗРК "Тор" —это российский самоходный зенитный ракетный комплекс малого радиуса действия (до 15 км), предназначенный для защиты сухопутных войск и объектов от самолетов, вертолетов, БПЛА, крылатых и управляемых ракет. Разработан в СССР, но активно модернизируется (версии М1, М2). Комплекс способен работать автоматически, ведет огонь во время движения и использует вертикальный старт ракет для кругового обстрела. Стоимость одной установки составляет около $25 млн.

Основные характеристики и особенности:

Назначение: Прикрытие дивизионного звена ПВО, защита ЗРК большой дальности С-300/С-400.

Тип целей: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые ракеты, управляемые авиабомбы.

Дальность поражения: до 15 км (в зависимости от модификации).

Высота поражения: до 10-12 км.

Боекомплект: Модернизированный "Тор-М2" несет до 16 ракет (типа 9М338), в отличие от 8 в более старых версиях.

Автономность: Каждая боевая машина может действовать самостоятельно, обнаруживая цели с помощью собственных радиолокационных станций.

"Тор" в российско-украинской войне:

Россия активно использует эти комплексы для защиты своих войск и прикрытия позиций ПВО.

ВСУ активно уничтожают эти комплексы с помощью артиллерии, FPV-дронов и HIMARS, в частности на Купянском, Херсонском и Донецком направлениях.

Потери "Тор-М2" являются чувствительными для российской армии из-за их высокой стоимости и эффективности против беспилотников.

Комплекс "Тор" считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего действия, однако в условиях войны в Украине оказался уязвимым к современным методам разведки и поражения.

