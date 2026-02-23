Сили безпілотних систем ЗСУ уразили два ЗРК "Тор" та нафтобазу в Луганську

Вночі 22 лютого Сили безпілотних систем Збройні сили України знищили два російські ЗРК "Тор" на Донеччині та вразили нафтобазу у тимчасово окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив командувач СБС Роберт Мадяр Бровді.

Перший ЗРК оператори СБС уразили за один кілометр від тимчасово окупованого Донецька, другий - у тимчасово окупованому населеному пункту Тополине у Маріупольському районі на Донеччині.

Також завдали удару по нафтобазі у тимчасово окупованому Луганську.

ЗРК "ТОР" уразили пілоти 6-го батальйону 414-ї окремої бригади СБС та 1-го окремого центру СБС за координації КЦ middle strike СБС. Нафтобазу — пілоти 1-го окремого центру СБС 1.

"Методичне виявлення та знищення складових системи ППО ворога дальньої, середньої та ближньої дальності - один із пріоритетів операторів СБС", - зазначив командувач Бровді.

Що відомо про комплекс "Тор"?

ЗРК "Тор" — це російський самохідний зенітний ракетний комплекс малого радіуса дії (до 15 км), призначений для захисту сухопутних військ та об'єктів від літаків, вертольотів, БПЛА, крилатих та керованих ракет. Розроблений у СРСР, але активно модернізується (версії М1, М2). Комплекс здатен працювати автоматично, веде вогонь під час руху і використовує вертикальний старт ракет для кругового обстрілу. Вартість однієї установки становить близько $25 млн.

Основні характеристики та особливості:

  • Призначення: Прикриття дивізійної ланки ППО, захист ЗРК великої дальності С-300/С-400.
  • Тип цілей: Літаки, гелікоптери, БПЛА, крилаті ракети, керовані авіабомби.
  • Дальність ураження: До 15 км (залежно від модифікації).
  • Висота ураження: До 10-12 км.
  • Боєкомплект: Модернізований "Тор-М2" несе до 16 ракет (типу 9М338), на відміну від 8 у старіших версіях.
  • Автономність: Кожна бойова машина може діяти самостійно, виявляючи цілі за допомогою власних радіолокаційних станцій.

"Тор" у російсько-українській війні:

  • Росія активно використовує ці комплекси для захисту своїх військ та прикриття позицій ППО.
  • ЗСУ активно знищують ці комплекси за допомогою артилерії, FPV-дронів та HIMARS, зокрема на Куп'янському, Херсонському та Донецькому напрямках.
  • Втрати "Тор-М2" є чутливими для російської армії через їхню високу вартість та ефективність проти безпілотників.

Комплекс "Тор" вважається одним із найефективніших засобів ППО ближньої дії, проте в умовах війни в Україні виявився вразливим до сучасних методів розвідки та ураження.

