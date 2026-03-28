Зеленський про мирні перемовини: Таке відчуття, що ми медіатори, а не сторона у війні

Українська делегація щодня розмовляє з американською стороною.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Є складність

"Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході - війну з Іраном - американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон", - уточнив глава держави.

"Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі - Туреччині, Швейцарії - чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж", - додав Зеленський.

Що передувало?