Зеленський про мирні перемовини: Таке відчуття, що ми медіатори, а не сторона у війні
Українська делегація щодня розмовляє з американською стороною.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Є складність
"Наша переговорна група розмовляє зі своїми візаві. Але, тим не менш, у нас є ця складність. Відчуття таке, що ми медіатори в цьому процесі, а не сторона у війні. Чому? Тому що ми готові зустрічатися будь-де – у тристоронньому форматі бажано. Але американська сторона може тільки в Америці, а Росія може всюди, але тільки не в Америці. І поки що через війну на Близькому Сході - війну з Іраном - американці через заходи безпеки не виїжджають з країни. Переговорна команда не виїжджає за кордон", - уточнив глава держави.
"Ми працюємо над тим, щоб зустрічі були, щоб вони пройшли у Європі - Туреччині, Швейцарії - чи будь-де. Ми готові. І на Близькому Сході теж", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше Зеленський зазначав, що дати наступних тристоронніх перемовин між Україною, США та РФ поки немає.
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.
- 22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.
- Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".
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