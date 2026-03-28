Зеленский о мирных переговорах: Такое ощущение, что мы посредники, а не сторона в войне

Украинская делегация ежедневно ведет переговоры с американской стороной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Есть сложность

"Наша переговорная группа ведет переговоры со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – желательно в трехстороннем формате. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу", – уточнил глава государства.

"Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли в Европе - Турции, Швейцарии - или где-либо еще. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже", - добавил Зеленский.

