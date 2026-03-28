Зеленский о мирных переговорах: Такое ощущение, что мы посредники, а не сторона в войне
Украинская делегация ежедневно ведет переговоры с американской стороной.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть сложность
"Наша переговорная группа ведет переговоры со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – желательно в трехстороннем формате. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу", – уточнил глава государства.
"Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли в Европе - Турции, Швейцарии - или где-либо еще. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже", - добавил Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Eиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Хоча,по факту-і надалі медійники,для яких медіа понад усе,надто відосики.