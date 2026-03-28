РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9549 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
2 283 27

Зеленский о мирных переговорах: Такое ощущение, что мы посредники, а не сторона в войне

Президент Владимир Зеленский

Украинская делегация ежедневно ведет переговоры с американской стороной.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть сложность

"Наша переговорная группа ведет переговоры со своими визави. Но, тем не менее, у нас есть эта сложность. Ощущение такое, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в войне. Почему? Потому что мы готовы встречаться где угодно – желательно в трехстороннем формате. Но американская сторона может только в Америке, а Россия может везде, но только не в Америке. И пока из-за войны на Ближнем Востоке – войны с Ираном – американцы из-за мер безопасности не выезжают из страны. Переговорная команда не выезжает за границу", – уточнил глава государства.

"Мы работаем над тем, чтобы встречи состоялись, чтобы они прошли в Европе - Турции, Швейцарии - или где-либо еще. Мы готовы. И на Ближнем Востоке тоже", - добавил Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский отмечал, что даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет.
  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Eиткофф.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (23774) переговоры (5676) США (28982)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сказав би я хто ви насправді,так адмін забанить....
показать весь комментарий
28.03.2026 11:02 Ответить
На переговорах ми не приший кобилі хвіст - балакаєм аби балакати
показать весь комментарий
28.03.2026 11:04 Ответить
Ми медіатори - нами бренькають - Зеля
показать весь комментарий
28.03.2026 11:25 Ответить
Він хоч знає шо таке медіатор?
показать весь комментарий
28.03.2026 12:03 Ответить
Ви ще ті,медійники,з 95-го,попутно,слуги народу,виплекані фсб ще під час турів по москві.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:04 Ответить
Там він же про медіатори говорив
показать весь комментарий
28.03.2026 11:10 Ответить
В нього лише відчуття,що є медіаторами.
Хоча,по факту-і надалі медійники,для яких медіа понад усе,надто відосики.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:20 Ответить
Хто йому таке розумне слово підказав?
показать весь комментарий
28.03.2026 11:05 Ответить
Таке відчуття, що нами керують блазні, брехуни і мародери Нє?...
показать весь комментарий
28.03.2026 11:08 Ответить
Це ви тільки зараз, на 7-му році послідовного розвалу країни помітили?
показать весь комментарий
28.03.2026 11:17 Ответить
І дебіли..воно каже - будь де, крім Америки - то нехай до України всіх запросить..чи слабО?))
показать весь комментарий
28.03.2026 11:18 Ответить
У Флориді у Вітькова є спа-центр при його гольф-клубі. І туди по щелчку пальця їде делегація, захопивши рушники та лосьйон, з людей, у котрих є своя робота, їм порозповідають віддати Донбасс за гарантії, потім Рубіо на це каже, що про Донбасс Зеленський набрехав. Так хто медіатор, і у кого немає самоповаги, аргументів та козирєй? Трамп постійно (а тепер і Рубіо) постійно обсирають Зеленського, но це обісране нічуть не тушуясь, знову торочить про перемовини.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:09 Ответить
Ти довбень а не медіатор! Ти хоч знаєш значення цього слова?🤦🤦🤦
показать весь комментарий
28.03.2026 11:12 Ответить
Ні, не порівнюйте благочестивого "довбня", який не знає що робить, з подонком, який прийшов до влади з однією метою - розвалити країну в угоду кремлю(пуйлу) і при цьому ще й баснословно нажитись самому і дати те ж саме своїй шоблі. Погодьтесь, що це абсолютно різні речі.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:21 Ответить
Таке відчуття що ти дурачок якийсь
показать весь комментарий
28.03.2026 11:14 Ответить
на роялі? медіатором? оце талантіще! )))
показать весь комментарий
28.03.2026 11:15 Ответить
Питання, а ***** Україна взагалі веде якісь переговори? Ніяких переговорів ні з американцями, ні з кацапами не повинно бути взагалі, це аж ніяк не впливає на саму війну!
показать весь комментарий
28.03.2026 11:19 Ответить
Не перепрацюйся, вольдемар
показать весь комментарий
28.03.2026 11:24 Ответить
Чому дивуватися? Надто довго літав. Настав час починати потихеньку приземлятися в реал.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:26 Ответить
Після того як Трамп прилюдно декілька раз послав тупого торчка нафіг, зелене чмо готове без мила залізти йому в сраку, аби лишень той не забув про його існування.
показать весь комментарий
28.03.2026 11:37 Ответить
Таке враження, що трамп грає ху*м на зеленському, як той на роялі! Імітація і переговорів, і гри на роялі!
показать весь комментарий
28.03.2026 11:39 Ответить
***** всунув зелений вирок для України і рудий вирок для Америки. От вони добросовісно нищать ці дві держави. А руде чмо допомагає ***** ще й світовий порядок нищити.
показать весь комментарий
28.03.2026 12:01 Ответить
Та Умєров ладен і тричі на день розмовляти з американською стороною, аби не з НАБУ. А, взагалі то, вони набридли до ригачки.
показать весь комментарий
28.03.2026 12:02 Ответить
Дорогі коментатори, медіатор,якщо ви не знаєте, це синонім слова посередник. Тож цей хлопець усе нормально сказав. А ось чого ви смієтеся?
показать весь комментарий
28.03.2026 12:16 Ответить
При президенті-клоуні і не дивно.
показать весь комментарий
28.03.2026 12:19 Ответить
Таке вічуття, що костюмчик Найвеличнішого лідера йому вже затісний.
показать весь комментарий
28.03.2026 12:30 Ответить
 
 