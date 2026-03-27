Даты следующих трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ пока нет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на сегодняшний день дата нового раунда переговоров между Украиной, США и РФ не определена.

Об этом он сказал на пресс-брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Переговоры

Глава государства заявил, что такую встречу трудно организовать, поскольку американские представители не выезжают из США из соображений безопасности из-за войны на Ближнем Востоке.

В то же время россияне готовы встречаться в Турции и Европе, но не в США. Украина же готова встретиться где угодно и работает над тем, чтобы трехсторонние переговоры все же состоялись.

Обмен пленными

Зеленский также прокомментировал потенциальный обмен пленными: "Надеюсь, что он состоится в течение месяца".

Глава государства отметил, что заранее сложно говорить, ведь все может сорваться в последний момент.

Ранее глава ОП Кирилл Буданов анонсировал обмен на Пасху.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорахмежду Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.

Впоследствии СМИ сообщили, что Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.

Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

