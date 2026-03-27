Сибига и Рубио обсудили мирный процесс и события на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах министерской встречи G7 во Франции.
Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Мирные усилия
Сибига подчеркнул, что роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной.
"Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым для того, чтобы заставить Москву прекратить войну", - отметил министр.
События на Ближнем Востоке
Кроме того, стороны также обсуждали события на Ближнем Востоке.
По словам Сибиги, позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И на оба должно быть оказано консолидированное давление.
"Практическая помощь Украины государствам Персидского залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора.
Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", – добавил Сибига.
