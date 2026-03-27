Новости Мирные переговоры Помощь Украины странам Ближнего Востока
Сибига и Рубио обсудили мирный процесс и события на Ближнем Востоке

Сибига встретился с Рубио

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио в кулуарах министерской встречи G7 во Франции.

Об этом Сибига сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Мирные усилия

Сибига подчеркнул, что роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной.

"Предложения Украины являются реалистичными и осуществимыми. Давление на Россию является ключевым для того, чтобы заставить Москву прекратить войну", - отметил министр.

События на Ближнем Востоке

Кроме того, стороны также обсуждали события на Ближнем Востоке.

По словам Сибиги, позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И на оба должно быть оказано консолидированное давление.

"Практическая помощь Украины государствам Персидского залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора.

Вопрос противодействия российской агрессии против Украины должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня", – добавил Сибига.

рубіо просив у нас флот для контролю Ормузської протоки?
27.03.2026 12:56 Ответить
Пару тазіків?
27.03.2026 12:57 Ответить
тазікі вони хай у Британії продовжують просити, бо Японія і Корея їх вже послала *****. А у нас тількі галімі БЕКи є, але рубіо не в курсах, йому тільки доповіли, що український флот позаганв російську чорноморську флотілію по норам.
27.03.2026 13:04 Ответить
адміралов... флота немає
27.03.2026 13:01 Ответить
можемо тіьки одного капраза командирувати, щоб він привіз відеоматеріали про ормузську ганьбу.
27.03.2026 13:08 Ответить
Ніякого мирного процесу немає, є війна, а значить воєнний процес!
27.03.2026 13:05 Ответить
 
 