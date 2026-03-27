Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности", — отметил президент.
По словам Зеленского, Украина готова делиться своим опытом и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.
"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистическими ракетами и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Персидского залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным.
Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное сотрудничество в энергетике", — подытожил президент.
Что предшествовало?
Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
- Известно, что 26 марта Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.
- Зеленский встретился в Саудовской Аравии с украинскими военными экспертами, которые более недели работают в стране.
гусиверблюди....