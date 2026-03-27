776 6

Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности", — отметил президент.

Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве

 По словам Зеленского, Украина готова делиться своим опытом и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве

"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистическими ракетами и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Персидского залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное сотрудничество в энергетике", — подытожил президент.

Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве
Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве

Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Окей договір це вже добре.
27.03.2026 11:08 Ответить
27.03.2026 11:11 Ответить
Ну що? Тепер чекаємо на повторний візит "потужного" в Оман...
27.03.2026 11:11 Ответить
так клюб неспроможнонезламних не справляється,а тут не стрижені гуси верблюди....
27.03.2026 11:17 Ответить
Зеля з Хфйодоровим будуть стригти бабки продаючи випущені дрони арабам.
27.03.2026 11:13 Ответить
уболтав арабів поритися в кишенях і підкинути ваві грошенят,наівні чалмоносці ще не в курсі що це за колядник...
27.03.2026 11:15 Ответить
 
 