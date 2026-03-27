Украина и Саудовская Аравия заключили соглашение об оборонном сотрудничестве, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности между министерствами обороны Украины и Саудовской Аравии об оборонном сотрудничестве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Перед началом нашей встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом был подписан соответствующий документ. Он закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности", — отметил президент.

По словам Зеленского, Украина готова делиться своим опытом и системой с Саудовской Аравией и сотрудничать для усиления защиты жизней.

"Уже пятый год украинцы борются против таких же террористических ударов баллистическими ракетами и дронами, которые сейчас иранский режим наносит по Ближнему Востоку и региону Персидского залива. И Саудовская Аравия имеет то, в чем заинтересована Украина. Это сотрудничество может быть взаимовыгодным.



Обсудили также ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива в целом, помощь иранскому режиму со стороны России, ситуацию на топливных рынках и возможное сотрудничество в энергетике", — подытожил президент.





Что предшествовало?

Напомним, ранее о конкретных результатах украинских подразделений в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.

Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.

Известно, что 26 марта Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

Зеленский встретился в Саудовской Аравии с украинскими военными экспертами, которые более недели работают в стране.

