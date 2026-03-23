США одобрили пополнение запасов оружия для Саудовской Аравии, – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила запросы на пополнение запасов оружия и боеприпасов для Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, Вашингтон согласился удовлетворить просьбу Эр-Рияда о дополнительном вооружении.

Подробности

Помимо прямых поставок, США также разрешили передачу оружия через третьи страны. Это позволяет союзникам поставлять Саудовской Аравии американское вооружение из своих запасов.

По данным источника, Эр-Рияд обеспокоен угрозами Ирана атаковать гражданскую инфраструктуру региона в ответ на возможные удары США по иранским объектам.

Также отмечается, что между странами Персидского залива, которые уже подверглись атакам, налажена тесная координация.

Контекст

Ранее администрация Трампа одобрила продажу Саудовской Аравии 730 ракет Patriot в рамках соглашения на сумму около 9 млрд долларов.

Кроме того, в ноябре страна была признана ключевым союзником США за пределами НАТО, что упростило процедуры поставки вооружения.

По данным СМИ, недавно Вашингтон также ускорил продажу оружия другим странам региона, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании.

