Новости
США одобрили пополнение запасов оружия для Саудовской Аравии, – CNN

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила запросы на пополнение запасов оружия и боеприпасов для Саудовской Аравии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, Вашингтон согласился удовлетворить просьбу Эр-Рияда о дополнительном вооружении.

Подробности

Помимо прямых поставок, США также разрешили передачу оружия через третьи страны. Это позволяет союзникам поставлять Саудовской Аравии американское вооружение из своих запасов.

По данным источника, Эр-Рияд обеспокоен угрозами Ирана атаковать гражданскую инфраструктуру региона в ответ на возможные удары США по иранским объектам.

Также отмечается, что между странами Персидского залива, которые уже подверглись атакам, налажена тесная координация.

Контекст

Ранее администрация Трампа одобрила продажу Саудовской Аравии 730 ракет Patriot в рамках соглашения на сумму около 9 млрд долларов.

Кроме того, в ноябре страна была признана ключевым союзником США за пределами НАТО, что упростило процедуры поставки вооружения.

По данным СМИ, недавно Вашингтон также ускорил продажу оружия другим странам региона, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, Кувейту и Иордании.

Ну, як шо гатити по 1 шахеду 4-8 зур зрк Петріот, то запасів надовго не вистачить.
23.03.2026 16:04 Ответить
Це можливість для українських приватних військових компаній заробити гроші на Близькому сході. Ракет Петріот ніяк не вистачить на всі Шахеди, потрібні будуть дрони перехоплювачі та команди пілотів які об'єднані під єдиним командуванням ППО з системами ситуаційної обізнаності про повітряну обстановку, а це все є в України.
23.03.2026 16:42 Ответить
Ну звісно. Не Україні ж поповнювати. У саудитів набагато більше "карт" у вигляді банкнот.
23.03.2026 16:04 Ответить
Ультиматум тр про 48 годин плавно перейшов у 5 днів, а ракети і шахеди руйнуть цивільні об'єкти в Королівствах і навіть Петріоти не взмозі їх перехоти
23.03.2026 16:06 Ответить
Визнали саудитів ключовим союзником США і 730 ракет до Петріот а в Україну понастягували 33 ракети
23.03.2026 16:12 Ответить
Це абстрактні цифри бо в наявності їх немає) Потрібно зачекати коли ці ракети вироблять, за місяць виробляється 65-70 ракет перехоплювачів, для забезпечення потреб власної армії та союзників.
23.03.2026 16:23 Ответить
Збивать шахед петріотом це теж саме шо прикурювать сігару 100 долларовою купюрою
23.03.2026 16:47 Ответить
 
 