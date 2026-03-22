Саудовская Аравия высылает военного атташе Ирана, его помощника и еще трех сотрудников посольства

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан

Саудовская Аравия объявила персонами нон грата военного атташе Ирана, его помощника и ещё трёх сотрудников посольства. В течение 24 часов они должны покинуть страну.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Причина решения — атаки Ирана 

В ведомстве объяснили решение "продолжающимися атаками Ирана" на территорию королевства.

По данным властей, с начала войны между США и Израилем против Ирана Саудовская Аравия подверглась сотням ракетных и дронных ударов, подавляющее большинство из которых было перехвачено.

Министерство заявило, что продолжение иранских атак приведет к дальнейшей эскалации и будет иметь "серьезные последствия" для нынешних и будущих отношений.

Отмечается, что Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения в 2023 году после многих лет вражды, в ходе которой стороны поддерживали различные политические и военные силы в регионе.

Операция США и Израиля против Ирана

Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

хєрассє, осмєлєлі!
22.03.2026 17:38 Ответить
Як кажуть найух з пляжу
22.03.2026 17:40 Ответить
В Україні іранці теж дипломатять
22.03.2026 17:40 Ответить
О, не ми одні дурні такі, що досі з цими бородатими барабаками дипвідносини не розірвали...
22.03.2026 17:41 Ответить
Пора уже врезать мощными саудитскими ракетами по техрану,или будете ждать когда внук ликвидированного аятоллы отберёт ваш трон и сядет на него сам?
22.03.2026 17:45 Ответить
Їх ракети то вкрадена у нас розробка грім2 та допрацьована разом з китайцями
22.03.2026 18:04 Ответить
Вкрадена? Ви серйозно?
22.03.2026 18:11 Ответить
Та є кримінальна справа від 18 року, що саудити перед виходом з фінансування проекту Грім2 підкупили чиновників і викрали всю документацію на ракету.
22.03.2026 18:19 Ответить
Цікаво, а посольство Ірану в Україні працює?
22.03.2026 17:56 Ответить
Посольство Ірану в Києві відкрило книгу скорботи за загиблим верховним лідером Алі Хаменеї та запрошує будь-кого поспівчувати. Книга жалоби буде відкрита 4, 5 і 6 березня з 10:00 до 16:00 за адресою: вул. Круглоуніверситетська, 12 у Києві. "Усі бажаючі можуть залишити свої співчуття та слова підтримки", - йдеться в повідомленні посольства.
22.03.2026 18:16 Ответить
Цікаво, в посольство України в Ірані працює?
22.03.2026 18:17 Ответить
І це ВСЕ?!
Я був кращей думки шодо саудитів.
22.03.2026 18:21 Ответить
 
 