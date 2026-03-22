Саудовская Аравия высылает военного атташе Ирана, его помощника и еще трех сотрудников посольства

Саудовская Аравия объявила персонами нон грата военного атташе Ирана, его помощника и ещё трёх сотрудников посольства. В течение 24 часов они должны покинуть страну.

Об этом заявило Министерство иностранных дел Саудовской Аравии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Причина решения — атаки Ирана

В ведомстве объяснили решение "продолжающимися атаками Ирана" на территорию королевства.

По данным властей, с начала войны между США и Израилем против Ирана Саудовская Аравия подверглась сотням ракетных и дронных ударов, подавляющее большинство из которых было перехвачено.

Министерство заявило, что продолжение иранских атак приведет к дальнейшей эскалации и будет иметь "серьезные последствия" для нынешних и будущих отношений.

Отмечается, что Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения в 2023 году после многих лет вражды, в ходе которой стороны поддерживали различные политические и военные силы в регионе.

Операция США и Израиля против Ирана

Утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иранские атаки вывели из строя 17% экспортных мощностей Катара по производству сжиженного природного газа, что привело к потере годового дохода примерно на $20 млрд и поставило под угрозу поставки в Европу и Азию.

