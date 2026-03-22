Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і ще трьох співробітників посольства

Саудівська Аравія оголосила персонами нон грата військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства. Впродовж 24 годин вони мають залишити країну.

Про це заявило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Причина рішення - атаки Ірану

У відомстві пояснили рішення "триваючими атаками Ірану" на територію королівства.

За даними влади, від початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану, Саудівська Аравія зазнала сотень ракетних і дронових ударів, переважну більшість з яких було перехоплено.

Міністерство заявило, що продовження іранських атак призведе до подальшої ескалації та матиме "серйозні наслідки" для нинішніх та майбутніх відносин.

Зазначається, що Саудівська Аравія та Іран відновили дипломатичні зв'язки у 2023 році після років ворожнечі, під час якої сторони підтримували різні політичні та військові сили в регіоні.

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Операція США та Ізраїлю проти Ірану

Вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США - "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

іранські атаки вивели з ладу 17% експортних потужностей Катару з виробництва скрапленого природного газу, що призвело до втрати річного доходу приблизно на $20 млрд та поставило під загрозу поставки до Європи та Азії.

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