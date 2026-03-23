США схвалили поповнення запасів зброї для Саудівської Аравії, – CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила запити на поповнення запасів зброї та боєприпасів для Саудівської Аравії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN із посиланням на поінформоване джерело.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами співрозмовника, Вашингтон погодився задовольнити звернення Ер-Ріяда щодо додаткового озброєння.

Читайте: Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і ще трьох співробітників посольства

Подробиці

Крім прямих поставок, США також дозволили передачу зброї через треті країни. Це дає змогу союзникам постачати Саудівській Аравії американське озброєння зі своїх запасів.

За даними джерела, Ер-Ріяд занепокоєний погрозами Ірану атакувати цивільну інфраструктуру регіону у відповідь на можливі удари США по іранських об’єктах.

Також зазначається, що між країнами Перської затоки, які вже зазнали атак, налагоджена тісна координація.

Також читайте: Саудівська Аравія припускає військову відповідь Ірану після ракетних атак

Контекст

Раніше адміністрація Трампа схвалила продаж Саудівській Аравії 730 ракет Patriot у межах угоди на суму близько 9 млрд доларів.

Крім того, у листопаді країну було визнано ключовим союзником США поза межами НАТО, що спростило процедури постачання озброєння.

За даними ЗМІ, нещодавно Вашингтон також прискорив продаж зброї іншим країнам регіону, зокрема Об’єднаним Арабським Еміратам, Кувейту та Йорданії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільша нафтова компанія у світі домовляється про купівлю українських дронів-перехоплювачів, – WSJ (оновлено)