Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Зеленский о помощи странам Ближнего Востока: Уже есть конкретные результаты работы наших подразделений

Зеленский об успехах украинских подразделений на Ближнем Востоке

Украинские подразделения уже добились конкретных результатов в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Опыт Украины в защите неба 

Глава государства отметил, что "украинский опыт защиты неба – один из самых сильных в мире и является, в частности, тем, что обязательно удержит Украину и после этой войны среди главных контрибуторов безопасности – среди тех, кто будет нужен миру, чтобы была безопасность".

Он подчеркнул, что только с Украиной возможна реальная стабильность в Европе, а также в других частях мира, которые "очевидно нуждаются в нашем опыте и нашей поддержке в защите жизни".

Сотрудничество со странами Персидского залива

"Мы уже работаем со странами Персидского залива и фактически каждый день на уровне команд контактируем с этими странами, чтобы наш опыт и наша поддержка переросли в долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине, к нашим воинам. Уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – мы предоставляем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что стоит, чтобы другие государства мира сейчас также внесли свой вклад в стабилизацию.

"И мы знаем из разведки, как это сейчас раздражает Россию, что украинцы нужны миру и что украинцы могут помогать стабилизации. Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности", — добавил глава государства.

Війна вже виграна! українці в цілковитій безпеці! тепер можна і на сході повоювати!
22.03.2026 22:10 Ответить
в Запоріжжі теж є результат- дві підстанціі розбиті мопедами.
22.03.2026 22:11 Ответить
Не гунди! - араби гроші на виробництво дронів дають?
22.03.2026 22:16 Ответить
Арабская нооочь, дивный Восток.... Бусік золотішка дадуть, кому треба.
22.03.2026 22:28 Ответить
Ми всі бачимо які "результати " - Чернігівщина без світла.
22.03.2026 22:18 Ответить
Срань хрипата,, а коли вже в нашій країні будуть результати?
Чи двушечкі на мацкву то і є результат?
22.03.2026 22:20 Ответить
Стратегическое мышление это вам не хером по клавишам...главнокомандующий.
Это не полудурка изображать на сцене..
Масштабное и загоризонтное
Видение мировой политики...
Жто вам не скандалить в трамвае..
Пр ужны не зламны и найкрасчи ....
Не верите спросите у мендича!
22.03.2026 22:21 Ответить
хто, ****, тобі юдо гундосу, дозволив відправляти бійців на чужу війну????
навіть, як що то, гру чи сбу!
ти ж, про це лапаєш своїм помелом на всі круги, кончене юдо падло!
22.03.2026 22:22 Ответить
до цього україці воювали тільки за європку , а тепер вже і за верблюдів.
22.03.2026 22:25 Ответить
А якщо Іран виконає свої погрози та рознесе якєсь наше посольство? Лупоглазий якось пояснить, чому він зняв з фронту наших військових та відправив захищати Міндіча?
22.03.2026 22:27 Ответить
Ссюр
22.03.2026 22:28 Ответить
Результат це коли ЗСУ наносять влучні удари по ворогу ( кацапам) все іньше белій шум
22.03.2026 22:28 Ответить
Якщо зі ста мопедів 10-15 пролітає та уражає цілі то це прорив ППО. Таке відбувається щодня, тобто щодня рашка прориває українське ППО та руйнує залишки промисловості і добиває енергетику а Зебіл цим пишається і вважає що таким "досвідом" цікавиться світ.
Немає слів якими можна описати таку кричущу відірваність від реальності цього зеленого дурня. А русня нарощує виробництво дронів і планує довести його до 1000 в день до кінця року.
Зебіла треба негайно прибирати бо він прибере нас.
22.03.2026 22:28 Ответить
 
 