Зеленский о помощи странам Ближнего Востока: Уже есть конкретные результаты работы наших подразделений

Украинские подразделения уже добились конкретных результатов в защите стран Ближнего Востока от атак Ирана.

Об этом в обращении заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Опыт Украины в защите неба

Глава государства отметил, что "украинский опыт защиты неба – один из самых сильных в мире и является, в частности, тем, что обязательно удержит Украину и после этой войны среди главных контрибуторов безопасности – среди тех, кто будет нужен миру, чтобы была безопасность".

Он подчеркнул, что только с Украиной возможна реальная стабильность в Европе, а также в других частях мира, которые "очевидно нуждаются в нашем опыте и нашей поддержке в защите жизни".

Сотрудничество со странами Персидского залива

"Мы уже работаем со странами Персидского залива и фактически каждый день на уровне команд контактируем с этими странами, чтобы наш опыт и наша поддержка переросли в долгосрочное сотрудничество и уважение к Украине, к нашим воинам. Уже есть конкретные результаты наших подразделений в защите – мы предоставляем нашу экспертизу и нашу реальную поддержку", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что стоит, чтобы другие государства мира сейчас также внесли свой вклад в стабилизацию.

"И мы знаем из разведки, как это сейчас раздражает Россию, что украинцы нужны миру и что украинцы могут помогать стабилизации. Всем нам в мире нужны совместные решения, совместная работа, чтобы для всех стало больше безопасности", — добавил глава государства.

