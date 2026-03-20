В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату дронов для защиты инфраструктуры, - Умеров

В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату иранских дронов для защиты гражданской и критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в течение последней недели Умеров посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. Он провел встречи с руководством государств и профильными структурами.

Параллельно работают украинские военные специалисты при координации СНБО в каждой из стран.

Два направления работы

По словам Умерова, работа сосредоточена на двух направлениях.

Первый – применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.

Второй – консультации с партнерами по оценке ситуации в сфере безопасности и подготовке практических решений по защите неба с учетом украинского опыта.

"Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения. Также предоставляются экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны", - рассказал секретарь СНБО.

Умеров также сообщил, что развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также продолжается работа над расширением зон прикрытия.

Дальнейшие шаги

Отдельно определили дальнейшие шаги по развитию долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран.

"Украина стоит на защите жизни и суверенитета рядом с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости. Мы стремимся к дальнейшему укреплению партнерства в сфере безопасности с нашими союзниками", - подчеркнул Умеров.

