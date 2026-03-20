В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату дронов для защиты инфраструктуры, - Умеров

Умеров доложил Зеленскому

В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату иранских дронов для защиты гражданской и критически важной инфраструктуры.

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в течение последней недели Умеров посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. Он провел встречи с руководством государств и профильными структурами.

Параллельно работают украинские военные специалисты при координации СНБО в каждой из стран.

Два направления работы

По словам Умерова, работа сосредоточена на двух направлениях.

  • Первый – применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.
  • Второй – консультации с партнерами по оценке ситуации в сфере безопасности и подготовке практических решений по защите неба с учетом украинского опыта.

"Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения. Также предоставляются экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны", - рассказал секретарь СНБО.

Умеров также сообщил, что развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также продолжается работа над расширением зон прикрытия.

Дальнейшие шаги

Отдельно определили дальнейшие шаги по развитию долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран.

"Украина стоит на защите жизни и суверенитета рядом с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости. Мы стремимся к дальнейшему укреплению партнерства в сфере безопасности с нашими союзниками", - подчеркнул Умеров.

Дозвіл на використання військовослужбовців за межами України від ВР де? Чи як завджи якоюсь постановою КМУ їх оформили?
20.03.2026 15:19 Ответить
Яким боком до національної безпеки України -цей "чебурек" та сприяння захисту країн Близького Сходу
20.03.2026 15:26 Ответить
Це прекрасно...
А коли в Україні розгорнуть підрозділи перехоплення кацапських дронів для захисту цивільної та критичної інфраструктури ??? 🤬
20.03.2026 15:25 Ответить
Наконец то. Давайте уже видео с дубайских фронтов.
20.03.2026 15:18 Ответить
На дрони-перехоплювачі збирали гроші: Нова пошта, Конгрес українських націоналістів, Притула, Стерненко, безліч волонтерів. Тіпа народ, руські шлюхі Дубая у небезпеці. збираймо гроші!
20.03.2026 15:53 Ответить
У нас своих проблем с ПВО уже нет?
20.03.2026 15:24 Ответить
Потужність росте
20.03.2026 15:50 Ответить
Чернігівщина, Сумщина, Харківщиніа, Дніпропетровщина,Запоріжчина вже прикриті,виродки зелені ???!
20.03.2026 15:30 Ответить
А я прочитав: Затока, думаю нарешті, розгорнули захист і Одесі буде менше доставатись
20.03.2026 15:27 Ответить
саме в яких місцях?
ну шоби кацапня не напрягалась шукаючі?
20.03.2026 15:28 Ответить
,,,підрозділів мождиво і немає,але "зелені зрадники" таки роблять з України потенційну мішень для іранських чалмоносців.І все це ,мабуть,добре спланована фсбешна куйня у виконанні "зелених зрадників" проти України і її народу
20.03.2026 15:28 Ответить
Ці країни Затоки дуже допомагають росії обходити санкції. Вони явно союзники росії.
20.03.2026 15:34 Ответить

Проститутки в дубаях уже кружок записали?
20.03.2026 15:39 Ответить
Бусік золотішка з водієм із хенералів СБУ вже виїхав до оманського ішака? Арабская нооочь, дивный восток...
20.03.2026 15:40 Ответить
Умєров вже наладив - хер який Шахед перелетить Ормузький залив
20.03.2026 15:41 Ответить
"Не долетит даже до середины", но это вроде Гоголь про Днепр говорил)
20.03.2026 15:47 Ответить
горький
20.03.2026 16:32 Ответить
Тобто фактично Україна вже приймає участь у війні з Іраном, не завершивши війну за свою землю. 201 екіпаж по боротьбі з шахедами нам типу не потрібен тут, в Україні? **** це просто ППЦ, немає слів...
20.03.2026 15:51 Ответить
 
 