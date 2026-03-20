В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату дронов для защиты инфраструктуры, - Умеров
В странах Персидского залива развернуты подразделения по перехвату иранских дронов для защиты гражданской и критически важной инфраструктуры.
Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, в течение последней недели Умеров посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и Иорданию. Он провел встречи с руководством государств и профильными структурами.
Параллельно работают украинские военные специалисты при координации СНБО в каждой из стран.
Два направления работы
По словам Умерова, работа сосредоточена на двух направлениях.
- Первый – применение украинских технологий для противодействия воздушным угрозам, в частности атакам БПЛА.
- Второй – консультации с партнерами по оценке ситуации в сфере безопасности и подготовке практических решений по защите неба с учетом украинского опыта.
"Наши команды провели экспертную оценку защиты объектов критической инфраструктуры и разработали конкретные решения. Также предоставляются экспертные рекомендации по повышению эффективности отдельных средств противовоздушной обороны", - рассказал секретарь СНБО.
Умеров также сообщил, что развернуты подразделения перехвата для защиты гражданской и критической инфраструктуры. Также продолжается работа над расширением зон прикрытия.
Дальнейшие шаги
Отдельно определили дальнейшие шаги по развитию долгосрочного сотрудничества в сфере безопасности с каждой из этих стран.
"Украина стоит на защите жизни и суверенитета рядом с теми, кто поддерживает нас в сохранении нашей независимости. Мы стремимся к дальнейшему укреплению партнерства в сфере безопасности с нашими союзниками", - подчеркнул Умеров.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявлял, что на Ближний Восток отправились три профессиональные украинские команды. Они будут работать в разных странах региона в борьбе с иранскими беспилотниками. В обмен на эту помощь Киев рассчитывает получить ракеты для систем ПВО Patriot.
- Украина предоставила Соединенным Штатам технологии для перехвата дронов, чтобы повысить безопасность на Ближнем Востоке.
А коли в Україні розгорнуть підрозділи перехоплення кацапських дронів для захисту цивільної та критичної інфраструктури ??? 🤬
