У країнах Затоки розгорнуто підрозділи перехоплення дронів для захисту інфраструктури, - Умєров

У країнах Перської затоки розгорнуто підрозділи перехоплення іранських дронів для захисту цивільної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, протягом останнього тижня Умєров відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Він провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами.

Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній із країн.

Також читайте: Є запити від США про експертну підтримку для їхніх військових на Близькому Сході, - Зеленський

Два напрями роботи

За словами Умєрова, робота зосереджена на двох напрямах.

Перший – застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА.

Другий – консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.

"Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони", - розповів секретар РНБО.

Також читайте: Українці вражені тим, як на Близькому Сході по "шахеду" випускають 8 ракет Patriot, - The Times

Умєров також повідомив, що розгорнуто підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також триває робота над розширенням зон прикриття.

Подальші кроки

Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн.

Читайте: Є певне розуміння, як Україна та країни Перської затоки можуть допомогти одна одній у безпеці, - Зеленський

"Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності. Ми прагнемо до подальшого зміцнення безпекового партнерства з нашими союзниками", - наголосив Умєров.

Що передувало?