У країнах Затоки розгорнуто підрозділи перехоплення дронів для захисту інфраструктури, - Умєров
У країнах Перської затоки розгорнуто підрозділи перехоплення іранських дронів для захисту цивільної та критичної інфраструктури.
Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, протягом останнього тижня Умєров відвідав ОАЕ, Саудівську Аравію, Катар, Кувейт та Йорданію. Він провів зустрічі з керівництвом держав і профільними структурами.
Паралельно працюють українські військові фахівці за координацією РНБО в кожній із країн.
Два напрями роботи
За словами Умєрова, робота зосереджена на двох напрямах.
- Перший – застосування українських технологій для протидії повітряним загрозам, зокрема атакам БПЛА.
- Другий – консультації з партнерами щодо оцінки безпекової ситуації та підготовки практичних рішень захисту неба з урахуванням українського досвіду.
"Наші команди провели експертну оцінку захисту об’єктів критичної інфраструктури та напрацювали конкретні рішення. Надаються також експертні рекомендації щодо підвищення ефективності окремих засобів протиповітряної оборони", - розповів секретар РНБО.
Умєров також повідомив, що розгорнуто підрозділи перехоплення для захисту цивільної та критичної інфраструктури. Також триває робота над розширенням зон прикриття.
Подальші кроки
Окремо визначили подальші кроки розвитку довгострокової співпраці у сфері безпеки з кожною з цих країн.
"Україна стоїть на захисті життя і суверенітету поруч із тими, хто підтримує нас у збереженні нашої незалежності. Ми прагнемо до подальшого зміцнення безпекового партнерства з нашими союзниками", - наголосив Умєров.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
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А коли в Україні розгорнуть підрозділи перехоплення кацапських дронів для захисту цивільної та критичної інфраструктури ??? 🤬